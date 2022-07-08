З 11 липня Бельгія відновлює роботу посольства у Києві

Прем'єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо заявив, що країна у понеділок, 11 липня, відновить роботу свого посольства в українській столиці Києві.

Про це повідомляє VRT, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Де Кроо, важливо, щоб Бельгія знову мала представництво в Україні, але відновлення роботи дипмісії також є важливим сигналом того, що країна продовжує стояти на боці президента України Володимира Зеленського та його уряду під час агресії РФ.

Зазначається, що як тільки бельгійська дипломатична команда, яка супроводжуватиме посла Петера Ван де Велде, прибуде до Києва, місцеві співробітники також поступово відновлять роботу.

Спочатку посольство зосередить свою діяльність на наданні дипломатичних послуг і контактах з українською владою.

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Консульський відділ для бельгійців залишатиметься у посольстві Бельгії в Польщі до подальшого повідомлення.

Зараз в Україні проживає 73 бельгійці.