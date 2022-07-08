У побережья Одесской области снова нашли противокорабельную мину

В Черном море, у побережья Одесской области, украинские военные нашли и обезвредили очередную противокорабельную мину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Сухопутных войск ВСУ.

"В Черном море, у побережья Одесщины, силами обороны была обнаружена очередная дрейфующая противокорабельная мина. Опасная находка была оперативно обезврежена подразделением Военно-морских сил Вооруженных сил Украины", - сказано в сообщении.

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