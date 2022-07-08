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У побережья Одесской области снова нашли противокорабельную мину

міна

В Черном море, у побережья Одесской области, украинские военные нашли и обезвредили очередную противокорабельную мину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Сухопутных войск ВСУ.

"В Черном море, у побережья Одесщины, силами обороны была обнаружена очередная дрейфующая противокорабельная мина. Опасная находка была оперативно обезврежена подразделением Военно-морских сил Вооруженных сил Украины", - сказано в сообщении.

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ВМС (1461) минирование (1445) Одесская область (3547) Черное море (1473)


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Пора уже пыню найти дохлым... Боже, помоги.
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08.07.2022 18:50 Ответить
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08.07.2022 18:51 Ответить
Понимаю, авансом слезы счастья... Дай, боже, и вам отраду.
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08.07.2022 19:10 Ответить
Насправді бвля Одеси сьогодні знешкодили дві міни!

Одну - в Дністровському лимані, а другу - в морі.

https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/411807750986813 У цьому пості від ВМС ЗС України є і відео підриву другої міни.
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08.07.2022 20:27 Ответить
 
 