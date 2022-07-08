УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4255 відвідувачів онлайн
Новини
1 597 4

Біля узбережжя Одеської області знову знайшли протикорабельну міну

міна

У Чорному морі, біля узбережжя Одеської області українські військові знайшли і знешкодили чергову протикорабельну міну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в телеграм-каналі Сухопутних військ ЗСУ.

"У Чорному морі, поблизу узбережжя Одещини силами оборони було виявлено чергову дрейфуючу протикорабельну міну. Небезпечну знахідку було оперативно знешкоджено підрозділом Військово-Морських Сил Збройних Сил України", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Внаслідок вибуху міни на пляжі Одещини загинула 1 людина, ще 1 отримала поранення, - мерія

Автор: 

ВМС (1379) мінування (1217) Одеська область (3186) Чорне море (1660)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пора уже пыню найти дохлым... Боже, помоги.
показати весь коментар
08.07.2022 18:50 Відповісти
показати весь коментар
08.07.2022 18:51 Відповісти
Понимаю, авансом слезы счастья... Дай, боже, и вам отраду.
показати весь коментар
08.07.2022 19:10 Відповісти
Насправді бвля Одеси сьогодні знешкодили дві міни!

Одну - в Дністровському лимані, а другу - в морі.

https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/411807750986813 У цьому пості від ВМС ЗС України є і відео підриву другої міни.
показати весь коментар
08.07.2022 20:27 Відповісти
 
 