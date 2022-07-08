Біля узбережжя Одеської області знову знайшли протикорабельну міну

У Чорному морі, біля узбережжя Одеської області українські військові знайшли і знешкодили чергову протикорабельну міну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в телеграм-каналі Сухопутних військ ЗСУ.

"У Чорному морі, поблизу узбережжя Одещини силами оборони було виявлено чергову дрейфуючу протикорабельну міну. Небезпечну знахідку було оперативно знешкоджено підрозділом Військово-Морських Сил Збройних Сил України", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Внаслідок вибуху міни на пляжі Одещини загинула 1 людина, ще 1 отримала поранення, - мерія