Біля узбережжя Одеської області знову знайшли протикорабельну міну
У Чорному морі, біля узбережжя Одеської області українські військові знайшли і знешкодили чергову протикорабельну міну.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в телеграм-каналі Сухопутних військ ЗСУ.
"У Чорному морі, поблизу узбережжя Одещини силами оборони було виявлено чергову дрейфуючу протикорабельну міну. Небезпечну знахідку було оперативно знешкоджено підрозділом Військово-Морських Сил Збройних Сил України", - сказано в повідомленні.
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Одну - в Дністровському лимані, а другу - в морі.
https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/411807750986813 У цьому пості від ВМС ЗС України є і відео підриву другої міни.