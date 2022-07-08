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Рада уравняла соцвыплаты для спасателей с военными и полицейскими

рятувальники

Верховная Рада приняла закон о социальной защите лиц рядового и начальствующего состава и условиях прохождения службы гражданской защиты.

Об этом сообщает заместитель главы МВД Богдана Драпятого, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Целью принятия проекта является обеспечение надлежащей социальной защиты лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, особенно в условиях военного положения", – отметил он.

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В частности, законом урегулировано получение льготного санаторно-курортного лечения; выплаты единовременного денежного пособия в случае гибели (смерти), получения травмы или ранения, заболевания или инвалидности таких лиц; сохранение выплаты пенсий лицам, повторно принятым на службу гражданской защиты во время действия особого периода.

По словам Драпятого, соответствующий закон урегулирует одинаковое с военнослужащими, полицейскими право на социальную защиту и социальные выплаты – лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты (ГСЧС).

Автор: 

ВР (29228) защита (184) спасатели (206) ГСЧС (4950)


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давно було пора
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08.07.2022 19:19 Ответить
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08.07.2022 19:28 Ответить
Раздуплились, наконец то. Обратили внимание,***.. Показатель того, что руководство службы совершенно бесхребетное, присосалось к бюджету в кайф и забыл думать о подчинённых. А они пашут с первых дней 14-го года! Безотказно пашут, мужественные люди и не требуют ничего. Низкий поклон всем спасателям и презрение их грёбаному киевскому руководству!
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08.07.2022 23:09 Ответить
 
 