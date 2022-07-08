Рада зрівняла соцвиплати для рятувальників з військовими та поліцейськими

Верховна Рада ухвалила закон щодо соціального захисту осіб рядового й начальницького складу та умов проходження служби цивільного захисту.

Про це повідомляє заступник глави МВС Богдана Драп’ятого, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Метою прийняття проєкту є забезпечення належного соціального захисту осіб рядового й начальницького складу служби цивільного захисту, особливо в умовах воєнного стану", - зазначив він.

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Зокрема, законом урегульовано отримання пільгового санаторно-курортного лікування; виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті), отримання травми або поранення, захворювання чи інвалідності таких осіб; збереження виплати пенсій особам, яких повторно прийнято на службу цивільного захисту під час дії особливого періоду.

За словами Драп’ятого, відповідний закон урегульовує однакове з військовослужбовцями, поліцейськими право на соціальний захист і соціальні виплати – особам рядового й начальницького складу служби цивільного захисту (ДСНС).