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Рада зрівняла соцвиплати для рятувальників з військовими та поліцейськими

рятувальники

Верховна Рада ухвалила закон щодо соціального захисту осіб рядового й начальницького складу та умов проходження служби цивільного захисту.

Про це повідомляє заступник глави МВС Богдана Драп’ятого, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Метою прийняття проєкту є забезпечення належного соціального захисту осіб рядового й начальницького складу служби цивільного захисту, особливо в умовах воєнного стану", - зазначив він.

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Зокрема, законом урегульовано отримання пільгового санаторно-курортного лікування; виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті), отримання травми або поранення, захворювання чи інвалідності таких осіб; збереження виплати пенсій особам, яких повторно прийнято на службу цивільного захисту під час дії особливого періоду.

За словами Драп’ятого, відповідний закон урегульовує однакове з військовослужбовцями, поліцейськими право на соціальний захист і соціальні виплати – особам рядового й начальницького складу служби цивільного захисту (ДСНС).

Автор: 

ВР (14942) захист (157) рятувальники (167) ДСНС (5089)


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давно було пора
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08.07.2022 19:19 Відповісти
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08.07.2022 19:28 Відповісти
Раздуплились, наконец то. Обратили внимание,***.. Показатель того, что руководство службы совершенно бесхребетное, присосалось к бюджету в кайф и забыл думать о подчинённых. А они пашут с первых дней 14-го года! Безотказно пашут, мужественные люди и не требуют ничего. Низкий поклон всем спасателям и презрение их грёбаному киевскому руководству!
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08.07.2022 23:09 Відповісти
 
 