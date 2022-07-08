Россияне вербуют заключенных на войну в Украине, - Антон Геращенко
Россия вербует своих заключённых на войну в Украине. Сегодня идет прямая вербовка в тюрьмах России.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале советник министра МВД Украины Антон Геращенко.
"Новую армию Путина собираются вербовать среди 400 тысяч российских заключенных. Армия убийц, мародеров и насильников теперь будет еще и армией заключенных преступников", - сказал Геращенко.
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"Отрицалово"по своей масти не пойдёт, по понятиям им западло, и житуха и так на мази. А из "мужиков", которые поведутся, такие же вояки, как из контрактников. Только у них "мотивация" чуть другая, типа спишут судимость , бабла нарублю, соседскую жёнку (ведь херой) поимею и прочая хрень. на бОльшее соображалки не хватает. Как и до посадки.
В общем как на лагерь лохами заехали, так и "откинутся". Всё в норме вещей, жизнь ничему не учит.