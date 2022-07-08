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Новости
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Россияне вербуют заключенных на войну в Украине, - Антон Геращенко

решетка

Россия вербует своих заключённых на войну в Украине. Сегодня идет прямая вербовка в тюрьмах России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале советник министра МВД Украины Антон Геращенко.

"Новую армию Путина собираются вербовать среди 400 тысяч российских заключенных. Армия убийц, мародеров и насильников теперь будет еще и армией заключенных преступников", - сказал Геращенко.

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Автор: 

заключенные (511) вербовка (261)


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Топ комментарии
+3
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08.07.2022 22:00
+2
А шо случилось? Где остальные 120Мульёнов биомусора?
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08.07.2022 21:59
+2
Нащо вербувати ув'язнених? Вони ж вже ув'язнені - завантажив і повез. Це ж кацапстан
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08.07.2022 22:44
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А шо случилось? Где остальные 120Мульёнов биомусора?
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08.07.2022 21:59 Ответить
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08.07.2022 22:00 Ответить
Нащо вербувати ув'язнених? Вони ж вже ув'язнені - завантажив і повез. Це ж кацапстан
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08.07.2022 22:44 Ответить
ДеГенеращенко,по іншому ніяк не назвеш. У свинособак вже давно після малолєтки на службу це норма,а зеків використовував ще Совок. Використовували,так звані спецзагони зеків,як у військових операціях і для придушення бунтів на зонах. В Бучі скоріш за все такі садисти і працювали на повну,та ще й під контролем таких уйо.ків як аваковці.
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08.07.2022 22:48 Ответить
Ув'язнені повтікають з цієї армії швидше, ніж наші ЗСУ їх знищать.
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08.07.2022 22:49 Ответить
аби не до нас тікали.
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09.07.2022 01:20 Ответить
Из них хорошие мародеры получатся, но плохие солдаты.
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08.07.2022 22:52 Ответить
А у нас героев делают заключёнными и держат под арестом "по просьбе кгб беларуси"
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08.07.2022 23:14 Ответить
Ну-ну...
"Отрицалово"по своей масти не пойдёт, по понятиям им западло, и житуха и так на мази. А из "мужиков", которые поведутся, такие же вояки, как из контрактников. Только у них "мотивация" чуть другая, типа спишут судимость , бабла нарублю, соседскую жёнку (ведь херой) поимею и прочая хрень. на бОльшее соображалки не хватает. Как и до посадки.
В общем как на лагерь лохами заехали, так и "откинутся". Всё в норме вещей, жизнь ничему не учит.
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09.07.2022 00:01 Ответить
"-Лучшие из лучших зализывают раны. -Возьмите лучших из худших!"(Цитата из мультфильма "Пес в сапогах)
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09.07.2022 00:06 Ответить
 
 