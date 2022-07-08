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Новини
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Росіяни вербують ув'язнених на війну в Україні, - Антон Геращенко

решетка

Росія вербує своїх в'язнів на війну в Україні. Сьогодні йде пряме вербування у в'язницях Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі радник міністра МВС України Антон Геращенко.

"Нову армію Путіна збираються вербувати серед 400 тисяч російських в'язнів. Армія вбивць, мародерів та ґвалтівників тепер буде ще й армією ув'язнених злочинців" - сказав Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У складі "кадировців" в Україні воює багато ув'язнених, - ЗМІ

Автор: 

в’язні (334) вербування (242)


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Топ коментарі
+3
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08.07.2022 22:00
+2
А шо случилось? Где остальные 120Мульёнов биомусора?
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08.07.2022 21:59
+2
Нащо вербувати ув'язнених? Вони ж вже ув'язнені - завантажив і повез. Це ж кацапстан
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08.07.2022 22:44
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А шо случилось? Где остальные 120Мульёнов биомусора?
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08.07.2022 21:59 Відповісти
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08.07.2022 22:00 Відповісти
Нащо вербувати ув'язнених? Вони ж вже ув'язнені - завантажив і повез. Це ж кацапстан
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08.07.2022 22:44 Відповісти
ДеГенеращенко,по іншому ніяк не назвеш. У свинособак вже давно після малолєтки на службу це норма,а зеків використовував ще Совок. Використовували,так звані спецзагони зеків,як у військових операціях і для придушення бунтів на зонах. В Бучі скоріш за все такі садисти і працювали на повну,та ще й під контролем таких уйо.ків як аваковці.
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08.07.2022 22:48 Відповісти
Ув'язнені повтікають з цієї армії швидше, ніж наші ЗСУ їх знищать.
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08.07.2022 22:49 Відповісти
аби не до нас тікали.
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09.07.2022 01:20 Відповісти
Из них хорошие мародеры получатся, но плохие солдаты.
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08.07.2022 22:52 Відповісти
А у нас героев делают заключёнными и держат под арестом "по просьбе кгб беларуси"
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08.07.2022 23:14 Відповісти
Ну-ну...
"Отрицалово"по своей масти не пойдёт, по понятиям им западло, и житуха и так на мази. А из "мужиков", которые поведутся, такие же вояки, как из контрактников. Только у них "мотивация" чуть другая, типа спишут судимость , бабла нарублю, соседскую жёнку (ведь херой) поимею и прочая хрень. на бОльшее соображалки не хватает. Как и до посадки.
В общем как на лагерь лохами заехали, так и "откинутся". Всё в норме вещей, жизнь ничему не учит.
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09.07.2022 00:01 Відповісти
"-Лучшие из лучших зализывают раны. -Возьмите лучших из худших!"(Цитата из мультфильма "Пес в сапогах)
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09.07.2022 00:06 Відповісти
 
 