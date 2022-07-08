Росіяни вербують ув'язнених на війну в Україні, - Антон Геращенко
Росія вербує своїх в'язнів на війну в Україні. Сьогодні йде пряме вербування у в'язницях Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі радник міністра МВС України Антон Геращенко.
"Нову армію Путіна збираються вербувати серед 400 тисяч російських в'язнів. Армія вбивць, мародерів та ґвалтівників тепер буде ще й армією ув'язнених злочинців" - сказав Геращенко.
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+3 Йцу Кенг #461207
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+2 Eight Wonder #490997
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"Отрицалово"по своей масти не пойдёт, по понятиям им западло, и житуха и так на мази. А из "мужиков", которые поведутся, такие же вояки, как из контрактников. Только у них "мотивация" чуть другая, типа спишут судимость , бабла нарублю, соседскую жёнку (ведь херой) поимею и прочая хрень. на бОльшее соображалки не хватает. Как и до посадки.
В общем как на лагерь лохами заехали, так и "откинутся". Всё в норме вещей, жизнь ничему не учит.