Росіяни вербують ув'язнених на війну в Україні, - Антон Геращенко

Росія вербує своїх в'язнів на війну в Україні. Сьогодні йде пряме вербування у в'язницях Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі радник міністра МВС України Антон Геращенко.

"Нову армію Путіна збираються вербувати серед 400 тисяч російських в'язнів. Армія вбивць, мародерів та ґвалтівників тепер буде ще й армією ув'язнених злочинців" - сказав Геращенко.

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