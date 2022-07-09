Войска РФ боятся контрнаступления ВСУ, - ISW

Американские эксперты, анализируя действия российских войск в Украине, предполагает, что все же оккупанты взяли оперативную паузу, хотя и продолжают ограниченные наступательные действия на Донбассе, поскольку боятся украинских контратак.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).

Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай заявил, что российские войска по состоянию на 8 июля не проводят оперативную паузу и продолжают обстрелы населенных пунктов и опрокидывание дополнительных танковых подразделений на Донбасс.

Тем не менее, ISW со ссылкой на собранные данные предполагает, что все же российские войска после захвата Северодонецка и Лисичанская явно нуждаются в восстановлении боевой мощи и наращивании возможностей перед началом очередной широкомасштабной наступательной операции.

Поэтому, по мнению аналитиков института, они находятся в оперативной паузе в этом секторе ведения боевых действий.

Однако осознавая опасность перехвата украинцами инициативы и перехода к собственному наступлению, российские войска продолжают проводить более ограниченные наступательные действия на этом участке и в других местах вдоль линии фронта.

Ключевые выводы аналитиков ISW:

Российские войска продолжали вести ограниченные наступательные действия к северу от Славянска.

Захватчики продолжали попытки продвигаться в Северск из Лисичанска, но не достигли никаких подтвержденных успехов.

Российские войска приступили к штурму Дементиевки, чтобы прервать украинские наземные линии связи вдоль трассы Т2117.

Оккупанты продолжали штурмовать населенные пункты вдоль границы Херсон-Николаев и Херсон-Днепропетровская область для восстановления утраченных позиций.

Совет Федерации РФ одобрил законопроект, обязывающий Кремль осуществлять ветеранские выплаты гражданским лицам, причастным к российскому вторжению в Украину.

Российские оккупационные власти продолжали выдвигать условия для аннексии Донбасса и юга Украины.

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