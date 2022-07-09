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Войска РФ боятся контрнаступления ВСУ, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Американские эксперты, анализируя действия российских войск в Украине, предполагает, что все же оккупанты взяли оперативную паузу, хотя и продолжают ограниченные наступательные действия на Донбассе, поскольку боятся украинских контратак.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).

Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай заявил, что российские войска по состоянию на 8 июля не проводят оперативную паузу и продолжают обстрелы населенных пунктов и опрокидывание дополнительных танковых подразделений на Донбасс.

Тем не менее, ISW со ссылкой на собранные данные предполагает, что все же российские войска после захвата Северодонецка и Лисичанская явно нуждаются в восстановлении боевой мощи и наращивании возможностей перед началом очередной широкомасштабной наступательной операции.

Поэтому, по мнению аналитиков института, они находятся в оперативной паузе в этом секторе ведения боевых действий.

Однако осознавая опасность перехвата украинцами инициативы и перехода к собственному наступлению, российские войска продолжают проводить более ограниченные наступательные действия на этом участке и в других местах вдоль линии фронта.

Ключевые выводы аналитиков ISW:

Российские войска продолжали вести ограниченные наступательные действия к северу от Славянска.
Захватчики продолжали попытки продвигаться в Северск из Лисичанска, но не достигли никаких подтвержденных успехов.
Российские войска приступили к штурму Дементиевки, чтобы прервать украинские наземные линии связи вдоль трассы Т2117.
Оккупанты продолжали штурмовать населенные пункты вдоль границы Херсон-Николаев и Херсон-Днепропетровская область для восстановления утраченных позиций.
Совет Федерации РФ одобрил законопроект, обязывающий Кремль осуществлять ветеранские выплаты гражданским лицам, причастным к российскому вторжению в Украину.
Российские оккупационные власти продолжали выдвигать условия для аннексии Донбасса и юга Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На южном направлении ВСУ уничтожили почти 200 оккупантов, вражеские склады и технику, - ОК "Південь"
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Топ комментарии
+14
Чим більше Українці знешкодити та демелітарізують рашістів тим більше буде "жестів добрай волі" , "отрицательних наступів" , "виконаних завдань "(як під Чернігівом) та "пауз".
Слава ЗСУ й усім хто захищає Україну!
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09.07.2022 06:45
+7
ruzki kurwy ! -bojtesj wezde ! was ******* budut poi wsemu miru !wi izgoi swinskie !!!!
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09.07.2022 07:24
+7
Девіз російсько-української війни: «Чим глибше в ліс - тим зліші українці!»
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09.07.2022 07:34
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Чим більше Українці знешкодити та демелітарізують рашістів тим більше буде "жестів добрай волі" , "отрицательних наступів" , "виконаних завдань "(як під Чернігівом) та "пауз".
Слава ЗСУ й усім хто захищає Україну!
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09.07.2022 06:45 Ответить
Що значить бояться? Як бояться, то хай до параші своєї шурують.
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09.07.2022 06:56 Ответить
Страх отрезвляет!
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09.07.2022 07:00 Ответить
Тут все логично - "Нужно быть очень смелым человеком, чтобы быть трусом в Советской Армии." Иосиф Виссарионович Сталин
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09.07.2022 07:05 Ответить
Їх страх ЗСУ нічого не вирішує.Вони бояться *****.Добре що думають,бо наші герої не думають ,а вивчають місця зосередження ворога й їбашать по уродах з усіх видів зброї.
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09.07.2022 07:15 Ответить
ruzki kurwy ! -bojtesj wezde ! was ******* budut poi wsemu miru !wi izgoi swinskie !!!!
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09.07.2022 07:24 Ответить
Не вірю, що контрнаступ можливий.
Хіба що на тій ділянці, де в орків просіла оборона.
Вони теж накопичили сили і можуть точково атакувати нас.
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09.07.2022 07:33 Ответить
Девіз російсько-української війни: «Чим глибше в ліс - тим зліші українці!»
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09.07.2022 07:34 Ответить
Царь бабуїнів з моря Латевих щойно видав - напугали ежа голим задом. І без коментарів зрозуміло, хто йожик а в кого голий зад.
Один з маршалів ВОВ говорив, що Сталін з кампанією протягом 1941-1942 років хотів наступати скрізь, завжди і " без учета намерений противника" бо "враг будет винужден подчиниться на поле боя воле самой сильной армии мира". Так і стратеги з ІВВ вже трохи почали звертати увагу на голий зад Главкомверха орков.
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09.07.2022 07:37 Ответить
Не понятно зачем употреблять термин контрнаступление если запад не дает оружие, про США с обещанным Land Lease даже не вспоминают кстати сегодня два месяца прошло как подписали его
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09.07.2022 09:48 Ответить
Та невже?! Це в свіжій методичці таке написано?
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09.07.2022 13:06 Ответить
Хаотичный обстрел городов Украины ракетами и просим дерьмом...говорит о том что путлер ...тупой шизоид...
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09.07.2022 12:11 Ответить
 
 