Війська РФ бояться контрнаступу ЗСУ, - ISW

Американські експерти, аналізуючи дії російських військ в Україні, припускає, що все ж окупанти взяли оперативну паузу, хоч і продовжують обмежені наступальні дії на Донбасі, оскільки бояться українських контратак.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).

Голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай заявив, що російські війська станом на 8 липня не проводять оперативну паузу і продовжують обстріли населених пунктів та перекидання додаткових танкових підрозділів на Донбас.

Проте, попри це, ISW з посиланням на зібрані дані припускає, що все ж російська війська після захоплення Сєверодонецька та Лисичанська явно потребують відновлення бойової потужності та нарощування можливостей перед початком чергової широкомасштабної наступальної операції.

Саме тому, на думку аналітиків інституту, вони перебувають в оперативній паузі в цьому секторі ведення бойових дій.

Проте, усвідомлюючи небезпеку перехоплення українцями ініціативи та переходу до власного наступу, російські війська продовжують проводити більш обмежені наступальні дії на цій ділянці та в інших місцях уздовж лінії фронту.

Ключові висновки аналітиків ISW:

Російські війська продовжували вести обмежені наступальні дії на північ від Слов'янська.

Загарбники продовжували намагання просуватися до Сіверська з Лисичанська, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Російські війська розпочали штурм Дементіївки, щоб перервати українські наземні лінії зв’язку вздовж траси Т2117.

Окупанти продовжували штурмувати населені пункти вздовж кордону Херсон-Миколаїв та Херсон-Дніпропетровська область для відновлення втрачених позицій.

Рада Федерації РФ схвалила законопроєкт, який зобов'язує Кремль здійснювати ветеранські виплати цивільним особам, причетним до російського вторгнення в Україну.

Російська окупаційна влада продовжувала висувати умови для анексії Донбасу та півдня України.

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