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Війська РФ бояться контрнаступу ЗСУ, - ISW

рф

Американські експерти, аналізуючи дії російських військ в Україні, припускає, що все ж окупанти взяли оперативну паузу, хоч і продовжують обмежені наступальні дії на Донбасі, оскільки бояться українських контратак.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).

Голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай заявив, що російські війська станом на 8 липня не проводять оперативну паузу і продовжують обстріли населених пунктів та перекидання додаткових танкових підрозділів на Донбас.

Проте, попри це, ISW з посиланням на зібрані дані припускає, що все ж російська війська після захоплення Сєверодонецька та Лисичанська явно потребують відновлення бойової потужності та нарощування можливостей перед початком чергової широкомасштабної наступальної операції.

Саме тому, на думку аналітиків інституту, вони перебувають в оперативній паузі в цьому секторі ведення бойових дій.

Проте, усвідомлюючи небезпеку перехоплення українцями ініціативи та переходу до власного наступу, російські війська продовжують проводити більш обмежені наступальні дії на цій ділянці та в інших місцях уздовж лінії фронту.

Ключові висновки аналітиків ISW:

  • Російські війська продовжували вести обмежені наступальні дії на північ від Слов'янська.
  • Загарбники продовжували намагання просуватися до Сіверська з Лисичанська, але не досягли жодних підтверджених успіхів.
  • Російські війська розпочали штурм Дементіївки, щоб перервати українські наземні лінії зв’язку вздовж траси Т2117.
  • Окупанти продовжували штурмувати населені пункти вздовж кордону Херсон-Миколаїв та Херсон-Дніпропетровська область для відновлення втрачених позицій.
  • Рада Федерації РФ схвалила законопроєкт, який зобов'язує Кремль здійснювати ветеранські виплати цивільним особам, причетним до російського вторгнення в Україну.
  • Російська окупаційна влада продовжувала висувати умови для анексії Донбасу та півдня України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські військові ставлять техніку у житлових кварталах Мелітополя

Автор: 

армія рф (17228) ЗСУ (7501)


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Топ коментарі
+14
Чим більше Українці знешкодити та демелітарізують рашістів тим більше буде "жестів добрай волі" , "отрицательних наступів" , "виконаних завдань "(як під Чернігівом) та "пауз".
Слава ЗСУ й усім хто захищає Україну!
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09.07.2022 06:45
+7
ruzki kurwy ! -bojtesj wezde ! was ******* budut poi wsemu miru !wi izgoi swinskie !!!!
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09.07.2022 07:24
+7
Девіз російсько-української війни: «Чим глибше в ліс - тим зліші українці!»
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09.07.2022 07:34
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Чим більше Українці знешкодити та демелітарізують рашістів тим більше буде "жестів добрай волі" , "отрицательних наступів" , "виконаних завдань "(як під Чернігівом) та "пауз".
Слава ЗСУ й усім хто захищає Україну!
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09.07.2022 06:45 Відповісти
Що значить бояться? Як бояться, то хай до параші своєї шурують.
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09.07.2022 06:56 Відповісти
Страх отрезвляет!
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09.07.2022 07:00 Відповісти
Тут все логично - "Нужно быть очень смелым человеком, чтобы быть трусом в Советской Армии." Иосиф Виссарионович Сталин
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09.07.2022 07:05 Відповісти
Їх страх ЗСУ нічого не вирішує.Вони бояться *****.Добре що думають,бо наші герої не думають ,а вивчають місця зосередження ворога й їбашать по уродах з усіх видів зброї.
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09.07.2022 07:15 Відповісти
ruzki kurwy ! -bojtesj wezde ! was ******* budut poi wsemu miru !wi izgoi swinskie !!!!
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09.07.2022 07:24 Відповісти
Не вірю, що контрнаступ можливий.
Хіба що на тій ділянці, де в орків просіла оборона.
Вони теж накопичили сили і можуть точково атакувати нас.
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09.07.2022 07:33 Відповісти
Девіз російсько-української війни: «Чим глибше в ліс - тим зліші українці!»
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09.07.2022 07:34 Відповісти
Царь бабуїнів з моря Латевих щойно видав - напугали ежа голим задом. І без коментарів зрозуміло, хто йожик а в кого голий зад.
Один з маршалів ВОВ говорив, що Сталін з кампанією протягом 1941-1942 років хотів наступати скрізь, завжди і " без учета намерений противника" бо "враг будет винужден подчиниться на поле боя воле самой сильной армии мира". Так і стратеги з ІВВ вже трохи почали звертати увагу на голий зад Главкомверха орков.
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09.07.2022 07:37 Відповісти
Не понятно зачем употреблять термин контрнаступление если запад не дает оружие, про США с обещанным Land Lease даже не вспоминают кстати сегодня два месяца прошло как подписали его
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09.07.2022 09:48 Відповісти
Та невже?! Це в свіжій методичці таке написано?
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09.07.2022 13:06 Відповісти
Хаотичный обстрел городов Украины ракетами и просим дерьмом...говорит о том что путлер ...тупой шизоид...
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09.07.2022 12:11 Відповісти
 
 