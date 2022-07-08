Російські військові ставлять техніку у житлових кварталах Мелітополя

У Мелітополі Запорізької області, де минулими вихідними ЗСУ знищили військову базу окупантів, російські солдати ставлять військову техніку в житлових кварталах.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі національного телемарафону сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Буквально кілька годин тому надійшло повідомлення про те, що доступ до одного з мікрорайонів міста – Новий Мелітополь, де у мирний час мешкало понад 30 тис. населення – перекрито. Через те, що під мостом, шляхопроводом рашисти розгортають свою ППО. Вони розподіляють озброєння по житлових кварталах після того, як військову базу було розбито", - сказав Федоров.

За його словами, ситуація у місті тривожна. Військові РФ не очікували наступу українських Збройних сил.

"Місто повністю блокується. По кілька годин не випускають людей із міста. Перекривають перехрестя. З'явилося багато якоїсь поліції, нові служби фсб. Мешканці міста Мелітополя - це заручники терористів", - зазначив мер.

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