Російські військові ставлять техніку у житлових кварталах Мелітополя
У Мелітополі Запорізької області, де минулими вихідними ЗСУ знищили військову базу окупантів, російські солдати ставлять військову техніку в житлових кварталах.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі національного телемарафону сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Буквально кілька годин тому надійшло повідомлення про те, що доступ до одного з мікрорайонів міста – Новий Мелітополь, де у мирний час мешкало понад 30 тис. населення – перекрито. Через те, що під мостом, шляхопроводом рашисти розгортають свою ППО. Вони розподіляють озброєння по житлових кварталах після того, як військову базу було розбито", - сказав Федоров.
За його словами, ситуація у місті тривожна. Військові РФ не очікували наступу українських Збройних сил.
"Місто повністю блокується. По кілька годин не випускають людей із міста. Перекривають перехрестя. З'явилося багато якоїсь поліції, нові служби фсб. Мешканці міста Мелітополя - це заручники терористів", - зазначив мер.
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Цілком імовірно, що законний мер Мелітополя Федоров був правий, коли сказав, що під час удару по базі ворога при військовому аеродромі було виведено із строю 500 орків, з яких більше 200 загиблих. Зараз ідуть повідомлення, що морги й промислові холодильники міста переповнені трупами, а з розбору завалів досі підвозять утилізованих рашистів.
Де ці люди?
Передові отряди орків були в Мелітополі вже 25 лютого. До якої зброї могли стати навіть ті, хто дуже хотів би?