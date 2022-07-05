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Новини Війна
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Знищення бази окупантів у Мелітополі: Понад 200 рашистів ліквідовано та понад 300 поранено

мелітополь

В результаті знищення Збройними силами військової бази окупантів у Мелітополі були ліквідовані понад 200 російських військових.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив міський голова Іван Федоров.

За його словами, під час знищення бази супротивника були ліквідовані казарми з окупантами, склади пально-мастильних матеріалів, склади з боєприпасами, а також багато суміжних будівель.

"Про попередні втрати можна сказати, що понад 200 рашистів було повністю знищено, це є не по офіційній, але по досить достовірній інформації. Понад 300 рашистів було поранено", - сказав мер.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про вибухи на мелітопольському аеродромі, де базуються окупанти.

Пізніше мер Іван Федоров заявив, що аеродрому як військової бази російських загарбників уже не існує.

Також читайте: Окупанти залякують мелітопольців позбавленням батьківських прав, - мер Федоров

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Мелітополь (769) окупація (6652) знищення (7123) Федоров Іван (645)


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Топ коментарі
+58
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05.07.2022 15:15
+47
Інсайдер опублікував, що це була одна з 4-х таких баз зі складами в Мелітополі, то хлопцям трохи треба піднатужитись ще по 3-х базах і угрупуваннях, а тоді бігом вилапувати тих козломордих кацапів, які прийшли вбивати, грабувати і гвалтувати. Смерть оркам.
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05.07.2022 15:37
+43
навіть 10-20-30-40... тисяч ніколи не компенсують життя жодного нашого воїна !
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05.07.2022 15:19
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Потрібно повторювати це і частіше. А 17 вагонів з ************ з Криму все - таки надійшли ... Чонгарський міст мене особисто муляє !!! І Антоновський чому ще стоїть ?
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05.07.2022 16:51 Відповісти
Напустять побільше кацапів через Дніпро, потім підірвуть мости і склади , і - бінго.

Можна пакувати москалів, хто не втече вплав .
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05.07.2022 18:26 Відповісти
Под Киевом их кстати так и *******. Давали через Ирпень роте переправиться, а потом переправу артой на ноль, а роту расстреливали. Возле Морщуна одна рота 72-ки таким образом больше тысячи орков положила.
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06.07.2022 14:15 Відповісти
СЛАВА ВСУ!ГЕРОЯМ СЛАВА!
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05.07.2022 16:55 Відповісти
Якого *** в окупованих містах працюють лікарні?
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05.07.2022 17:03 Відповісти
Таке враження що нашим медиками байдуже кого доїти на бабос !
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05.07.2022 17:04 Відповісти
Як би ця заява була б від речників ВСУ, то повірив би. Цей Федоров мутний тип та великий брехун. Слуга свого хазяїна і ще невідомо на кого працює.
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05.07.2022 17:19 Відповісти
Знаєте, обстріл був суттєвий, по деяких підрахунках 36 ракет, по 18 з різницею в декілька годин. Били Хімарсами. Якщо там були казарми, росіянам пощастило що вбитими тільки 200. Думаю з 300х ще немало перейде в 200
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05.07.2022 17:43 Відповісти
І так швидко його обміняли --консерва
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05.07.2022 20:09 Відповісти
Херсонського мера не спішать міняти.
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06.07.2022 06:45 Відповісти
Засмутила стрілянина в США на параді Дня Незалежності. Акт терору, як і ті що здійснює Росія. Новина втрат росіян в Мелітополі підняла трохи настрій. Дякуємо Хімарсам і нашим союзникам, сумуємо і радіємо разом. Сумуємо за Твтратою людей і радіємо знищенню ворогів.
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05.07.2022 17:35 Відповісти
Засмутила стрілянина в США на параді Дня Незалежності. Акт терору, як і ті що здійснює Росія а Украіні. Новина втрат росіян в Мелітополі суттєво підняла настрій. Дякуємо Хімарсам і нашим союзникам, сумуємо і радіємо разом. Сумуємо за втрату людей і радіємо знищенню ворогів.
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05.07.2022 17:38 Відповісти
жінки розбагатіють. в мордорі всі довольні.
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05.07.2022 17:39 Відповісти
Ніт. Рабокацапів записуючи як "прапал бєзвєсті " й компенсації не дають.... "мнагахадовачка" від ***** аднака 🤣🤣😍
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05.07.2022 23:44 Відповісти
В перервах між концертами кабзон розбудовує свою печеру в пеклі. Аби на всіх вистачило
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05.07.2022 18:26 Відповісти
Чорти сьогдні заклопотані! Ні дня перекурів для них.
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05.07.2022 18:26 Відповісти
Дуже добре але було би ще краще були би всі 200!!!
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05.07.2022 18:27 Відповісти
Як я хочу читати такі новини щораз,коли заходжу на сторінку новин))Хотілося б ще таке читати про "на 100% асвабаждьонную луґанщіну".
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05.07.2022 18:39 Відповісти
А чому у зведені про втрати 100-150 як і завжди?
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05.07.2022 18:46 Відповісти
Маловато будет! Поджарьте сук ещё
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05.07.2022 18:47 Відповісти
Слава ЗСУ! Херачте козломордых, шоб и духу их тут не было!
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05.07.2022 20:44 Відповісти
Чо опять скажете то была одна недоделанная Богдана, или Игла? Ааааа нет то наверное Нептуны прилетели!
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06.07.2022 00:47 Відповісти
Вова, їб@ш їх бл@дь.
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06.07.2022 05:41 Відповісти
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06.07.2022 07:50 Відповісти
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