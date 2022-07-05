Знищення бази окупантів у Мелітополі: Понад 200 рашистів ліквідовано та понад 300 поранено

В результаті знищення Збройними силами військової бази окупантів у Мелітополі були ліквідовані понад 200 російських військових.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив міський голова Іван Федоров.

За його словами, під час знищення бази супротивника були ліквідовані казарми з окупантами, склади пально-мастильних матеріалів, склади з боєприпасами, а також багато суміжних будівель.

"Про попередні втрати можна сказати, що понад 200 рашистів було повністю знищено, це є не по офіційній, але по досить достовірній інформації. Понад 300 рашистів було поранено", - сказав мер.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про вибухи на мелітопольському аеродромі, де базуються окупанти.

Пізніше мер Іван Федоров заявив, що аеродрому як військової бази російських загарбників уже не існує.

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