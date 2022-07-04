Окупанти залякують мелітопольців позбавленням батьківських прав, - мер Федоров

Російські окупанти у Мелітополі погрожують батькам відбирати дітей, якщо ті не ходитимуть до шкіл, які намагаються запустити у захопленому місті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі мер міста Іван Федоров.

"Останні два тижні рашисти чітко декларують свої наміри, що ті батьки, які не віддають своїх дітей до школи, яку намагаються організувати рашисти, то у них будуть забирати батьківські права", - зазначив він.

Законних підстав для позбавлення батьківських прав в окупантів немає, та вдаючись до кіднепінгу, загарбники такими "дрібницями" не переймаються.

"Це звучить доволі смішно. Я не уявляю, як це буде відбуватись у реальному житті. Але такі погрози сьогодні є", - підсумував Федоров.

Окупанти намагаються запустити на захоплених українських територіях школи з російською програмою навчання, однак українські вчителі переважно не хочуть співпрацювати із загарбниками.

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