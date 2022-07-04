Оккупанты запугивают мелитопольцев лишением родительских прав, - мэр Федоров

Российские оккупанты в Мелитополе угрожают родителям, что будут отбирать детей, если те не будут ходить в школы, которые пытаются запустить в захваченном городе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме мэр Иван Федоров.

"Последние две недели рашисты четко декларируют свои намерения, что те родители, которые не отдают своих детей в школу, которую пытаются организовать рашисты, будут у них забирать родительские права", — отметил он.

Законных оснований для лишения родительских прав у оккупантов нет, и прибегая к киднепингу, захватчики такими "мелочами" не беспокоятся.

"Это звучит довольно смешно. Я не представляю, как это будет происходить в реальной жизни. Но такие угрозы сегодня есть", — подытожил Федоров.

Оккупанты пытаются запустить на захваченных украинских территориях школы с российской программой обучения, однако украинские учителя преимущественно не хотят сотрудничать с захватчиками.

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