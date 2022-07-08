Российские военные ставят технику в жилых кварталах Мелитополя

В Мелитополе Запорожской области, где в минувшие выходные ВСУ уничтожили военную базу оккупантов, российские солдаты ставят военную технику в жилых кварталах.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире национального телемарафона сказал мэр города Мелитополя Иван Федоров.

"Буквально несколько часов назад поступило сообщение о том, что доступ к одному из микрорайонов города - Новый Мелитополь, где в мирное время время проживало более 30 тыс. населения - перекрыт. Из-за того, что под мостом, путепроводом рашисты разворачивают свою ПВО. Они рассредотачивают вооружение по жилым кварталам после того, как военная база была разбита", - сказал Федоров.

По его словам, ситуация в городе тревожная. Военные РФ не ожидали наступления украинских Вооруженных сил.

"Город полностью блокируется. По несколько часов не выпускают людей из города. Перекрывают перекрёстки. Появилось много какой-то полиции, новые службы ФСБ. Жители города Мелитополя - это заложники террористов", - отметил мэр.

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