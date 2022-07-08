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Российские военные ставят технику в жилых кварталах Мелитополя

В Мелитополе Запорожской области, где в минувшие выходные ВСУ уничтожили военную базу оккупантов, российские солдаты ставят военную технику в жилых кварталах.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире национального телемарафона сказал мэр города Мелитополя Иван Федоров.

"Буквально несколько часов назад поступило сообщение о том, что доступ к одному из микрорайонов города - Новый Мелитополь, где в мирное время время проживало более 30 тыс. населения - перекрыт. Из-за того, что под мостом, путепроводом рашисты разворачивают свою ПВО. Они рассредотачивают вооружение по жилым кварталам после того, как военная база была разбита", - сказал Федоров.

По его словам, ситуация в городе тревожная. Военные РФ не ожидали наступления украинских Вооруженных сил.

"Город полностью блокируется. По несколько часов не выпускают людей из города. Перекрывают перекрёстки. Появилось много какой-то полиции, новые службы ФСБ. Жители города Мелитополя - это заложники террористов", - отметил мэр.

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Автор: 

армия РФ (19067) Мелитополь (613) оккупация (10119)


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Топ комментарии
+10
Дроны Камикадзе находят технику даже в погребе...
Бараны мавзолейные...
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08.07.2022 18:18
+7
использование оставшегося мирняка в оккупированном городе в качестве живого щита - это только вопрос времени. Так шо звыняйте - на все цели свичблейдов не хватит.
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08.07.2022 18:07
+7
У Сумській і Харківській вони так само робили. Хто рядом живе, тікайте до родичів у сусідні села. Бо будете заважати роботі нашої арти.
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08.07.2022 18:20
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это не мариуполь
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08.07.2022 18:05 Ответить
Нічого вже не врятує кацапських мерзенних вбивць від повного знищення в Україні...
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08.07.2022 18:06 Ответить
использование оставшегося мирняка в оккупированном городе в качестве живого щита - это только вопрос времени. Так шо звыняйте - на все цели свичблейдов не хватит.
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08.07.2022 18:07 Ответить
То не "мирняк", а "русняк". Тому валити з усіх стволів. Їх прямо вмовляли залишити зону бойових дій то ж наслідки їм і вигрібати.
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08.07.2022 18:53 Ответить
Пошел ты нахер. У меня там родители, которые не могут свалить по состоянию здоровья. Детей с женой вывез в Польшу с самого начала, а родители не смогли выехать. И сейчас выехать не могут, разве что через Крым, но через Крым они не хотят. Так что давай лучше по твоей семье будем изо всех стволов.
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08.07.2022 19:32 Ответить
Всі хто хоч з якимись клепками виїхали. Хіба малий процент пенсіонерів, котрим і фізично важко, та й фінансово не потягли би евакуюватись. Всі інші - главнає штобі не вазвращалісь і увідєть дєтєй нарасєє
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08.07.2022 18:55 Ответить
Это бред. Там не было обстрелов, зато расстреляли несколько человек, которые пытались в Запорожье через Васильевку прорваться. Многим удалось выехать, но далеко не все готовы рисковать жизнью и ждать несколько суток в степи. А через Крым ехать они тоже не собираются.
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08.07.2022 19:33 Ответить
"Нікагда такова нє било і вот апять" (с)
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08.07.2022 18:17 Ответить
Дроны Камикадзе находят технику даже в погребе...
Бараны мавзолейные...
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08.07.2022 18:18 Ответить
У Сумській і Харківській вони так само робили. Хто рядом живе, тікайте до родичів у сусідні села. Бо будете заважати роботі нашої арти.
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08.07.2022 18:20 Ответить
І що, це зможе відобразитись на балістичних розрахунках для стрільби 155 снарядами з гаубиць М777 чи на аеродинаміці ракет РСЗО XIMARS 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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08.07.2022 18:31 Ответить
... на часі розмовляв з мелітопольцямі. Дуже багато не хочуть, щоб ЗСУ почали звільняти місто. Настрої дуже суперечливі. Готові жити у кацапсщині..аби не зачіпали місто. Вилізло дуже багато колаборантів. Особливо у військовому містечку. Кількість колаборантів просто вражає.
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08.07.2022 18:47 Ответить
Да посрать уже на коллаборантов. Смешают с говном вместе с орками
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08.07.2022 18:51 Ответить
ВСУ, Ібаште їх разом з орками. Вони теж вороги.
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08.07.2022 19:12 Ответить
Неизбирательно ******* - это занятие для рашистов. Если в твоем доме живет одине такой, давай лучше по твоему дому епнем.
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08.07.2022 19:35 Ответить
шукати їх ппо щоб знищити і синхронізувати з ударами безпілотника щоб точніше підбити кацапню
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08.07.2022 18:48 Ответить
https://t.me/Chornovil_official Тарас Чорновіл 🇺🇦

Цілком імовірно, що законний мер Мелітополя Федоров був правий, коли сказав, що під час удару по базі ворога при військовому аеродромі було виведено із строю 500 орків, з яких більше 200 загиблих. Зараз ідуть повідомлення, що морги й промислові холодильники міста переповнені трупами, а з розбору завалів досі підвозять утилізованих рашистів.
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08.07.2022 18:57 Ответить
Населення Мелітополя до війни десь 140 тисяч осіб. З них 70 (приблизно) чоловічої статі. З них, хай, 40 тисяч можуть стати до зброї і знищити хоч по одному окупанту.

Де ці люди?
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08.07.2022 19:04 Ответить
..Шановний! Я у Мелітополі прожив багато років. Навіть не сподівайтеся,,, що ОДИН !!! відсоток стане до лав ЗСУ. Всі роки незалежності Мелітополь ватне місто . І зараз ватне. ЗСУ не іхня армія. Спротиву руснявим нема ніякого. Всі.. кого я знаю , що живуть у Мелітополі ...то одиниці очікують звільнення. Масовий колаброціонизм. Допомоги від місцевих чекати годі. Це не Київщина і не Чернігівщина., де місцеві допомагали ... чекали... боролися...і для наших воїнів місцеві були нашими. Мелітопольці наші для руснявих. Дивіться відео... де вони кажуть...що ЗСУ по нам лупить...)))
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08.07.2022 19:19 Ответить
Слушай, мелитополец, ты Ханду от Бугурды отличишь? И как в 80е называлась Юровка на н. Мелитополе? Я тебе скажу как коренной мелитополец - нихрена не единицы. Там много проукраински настроенных людей и они постоянно сдают позиции орков и помогают партизанам, многие ждут освобождения. Все сильно поменялось за последние 15 лет, а еще намного меньше ваты стало после 2014-го. В Мелике между прочим чтили память погибших мелитопольских летчиков, участвоваших в АТО. Так что бросайте вот это вот: сравнять оставшийся мирняк с землей. Украинцы - не орки.
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08.07.2022 19:39 Ответить
Мне достаточно было пообщаться с несколькими из Гвардейской улицы...если коренной мелитополец знает.. где это. Волосы дыбом..что я услышал. И это те..кто в украинской армии дослуживал...чьи дети в армии служили и даже сейчас служат. Фраза Ваша **намного!!!** стало ваты меньше о многом говорит. Из 90 процентов ваты если стало 80... то это не изменило ситуацию. Ранее разговаривал и с теми..что успели побывать *на подвале*. И свои соседи сдали... Да и не подскажете..кто сдал всех мелитопольских АТОшников? Их там и так немного было.... Гвардейская увидела..во что превратили казарму с орками и бывший КП... где орки сидели. Пострадали несколько домов жилых рядом. Не сильно... Но реакция была крайне негативной по отношению к ВСУ. Помните как русня говорила... ВСУ уничтожают жилые дома. Это говорили местные... И говорят. Придёт ВСУ ..развалит весь город. Зачем нам это..))) Русские ничего плохого Мелитополю не сделали... мы братья... мы мирные... Вот и повторю...что наши воины говорили... что в Киевской..Черниговской...Сумской областях население наше.... В Мелитополе население их.... К сожалению.
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08.07.2022 21:47 Ответить
Я был на нескольких последних днях Независимости Украины, когда колонна почти по всему Богдана растянулась, куча молодежи. Именно молодежь там очень сильно поменялась. И если бы не было таких людей, сложно было бы держать орков в напряжении. Они там после удара по аэродрому на микрорайон переместились и шугаются теперь, шманают местных, на мосту на н. Мелитополь машины останавливают. Были бы уверены, что город их поддерживает на 99%, не было бы таких облав и массовых проверок внутри города. Я это все пишу тем умникам, которые предлагают лупить по городу, потому что в нем, видите ли, 90% ваты. Охренеть логика, если своих 10%, а это около 12-15 тысяч, плюс их дети и родители, можно пренебречь их жизнями и бить артиллерией по жилым кварталам. Такое только урод может предложить.
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08.07.2022 23:50 Ответить
.. я би дуже був радий... що так воно і є! Але моє спілкування сьогодні з реально підтримуючими Україну мелітопольцями говорить про інше. Вони розповідаюсь... що вати вилізло дуже багато. Навіть ті..хто був нібито за Україну зараз категорично проти повернення ЗСУ. Основний месидж... Руські нам нічого паганого у місті не зробили. Це позиція мелітопольців... бо вони розуміють що будуть і жертви і розбито багато чого... і тому таке кажуть. А це споконвічна проблема менталітету Мелітополя. Хай яка влада не буде... аби нас не чіпали. Насьогодні Мелітополь хоче жити спокійно. Але так не буде. І це трагедія Мелітополя та і всієі східної України. Дай Бог , щоб звільнили з мінімальними втратами... Дай Бог . щоб повісили Балицького і всю його смердячу родину. На і дасть Бог приїхати колись у Мелітополь та зарядити в рило любителям русні..які точно нікуди не побіжать..і будуть сидіти. Нажаль серед моїх знайомих таких мерзотників дуже багато виявилось.
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09.07.2022 08:59 Ответить
.. і нажаль бити будуть і по місту. Тому й просять виїзджати ...бо іншого плану бути не може. Орки будуть закріплюватися у місті і вибити їх звідти по іншому не вийде. Але бувають і виключення. Взяти в облогу... Обійти та закрити... Але не нам це вирішувати.
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09.07.2022 09:03 Ответить
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09.07.2022 00:52 Ответить
Спитай у Люсі ***********-Абдристовича.
Передові отряди орків були в Мелітополі вже 25 лютого. До якої зброї могли стати навіть ті, хто дуже хотів би?
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08.07.2022 19:50 Ответить
Той,хто залишається під окупацією повинен розуміти,що він САМ робить вибір між життям та смертю.Спочатку,колиивідмовляється виїзджати,а потім,коли стає заручником обставин.
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08.07.2022 19:10 Ответить
Мелитополь оказался в оуккупации раньше Бучи. Шансы мирно и спокойно выехать были в течение часов, меньше, чем в Мариуполе. Так что не надо тут равнять всех под гребенку.
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08.07.2022 19:41 Ответить
Так можна сказати про мешканців Сєвєродонецька і Лімічанська, Гірського, Попасної, та того ж Ізюму. Там була евакуація, але не їхали. Про Мелітополь як і про будь-яке місто окуупованого півдня таке казати не варто - у людей просто не було часу виїхати.
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08.07.2022 20:32 Ответить
хрюZZгій zольдате, здавайся! Тєбя ждьйот стакан бояри чи стєкломоя, порція ягеля і плєн. Єто лучше чем целофановий мєшок! ПАдумай свиносАбака...
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08.07.2022 19:17 Ответить
А квашена капуста в меню не входить? Це якась русофобія!!!
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08.07.2022 19:32 Ответить
Этого не может быть, это клевета. Это мирняк сам подтянулся для чтобы АсвАбАдителей не пАубивали
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08.07.2022 21:17 Ответить
 
 