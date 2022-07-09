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В Конгрессе США просят Байдена проверить возможные связи Ермака с Россией

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

спартц

Первая украинка в Палате представителей Конгресса США Виктория Спартц направила президенту Байдену письмо о возможных связях главы ОП Андрея Ермака с РФ.

Об этом она сообщила в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я направила письмо Джо Байдену с просьбой предоставить брифинг по надзорным процедурам, которые осуществляются в отношении главы Администрации президента Зеленского Андрея Ермака", - заявила конгрессвумен.

"На основании всевозможных разведывательных данных, действий Ермака в Украине и его вероятных соглашений с Россией, Конгрессу необходимо срочно получить эту информацию, чтобы подтвердить или опровергнуть разные серьезные обвинения", - отметила Спартц.

По словам конгрессвумен, США принимают материальное участие в российско-украинской войне, и Украина нуждается во все большей помощи.

Также Спартц отметила, что Ермак назначил Олега Татарова своим заместителем по вопросам правоохранительных органов для борьбы с коррупцией, который, как хорошо известно президенту Байдену, затягивает назначение независимого антикоррупционного прокурора более года, что привело к нетрудоспособности САП и НАБУ.

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"В 2020 году до назначения Татаров находился под следствием НАБУ, где его дело якобы ненадлежащим образом передали обычному прокурору и закрыли. Татаров также был высокопоставленным чиновником милиции при бывшем президенте Януковиче, преследуя участников Евромайдана.

Поскольку президент Зеленский очень настойчиво работает над развитием альянсов с Западом и нашей страной, наша обязанность сообщить ему, если мы можем иметь какие-то беспокойства относительно ключевых людей вокруг него. Это также наша обязанность перед храбрыми украинскими воинами и сильным украинским народом, борющимся за свободу и международный порядок для всех нас", - отметила она в письме.

Напомним, Виктория Спартц является первой этнической украинкой в ​​Конгрессе США. Она родилась на Черниговщине и переехала в Соединенные Штаты в возрасте 22 лет.
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Топ комментарии
+128
Ну хоч хтось це гадюче кубло почав ворушити. Бо наші ще довго будуть на форумах патякати і НІЧОГО не робити...
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09.07.2022 09:34
+121
Нажаль в Україні ще залишається багато гнид та зрадників на всіх гілках влади...
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09.07.2022 09:33
+97
А головний - головнещоневтік
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09.07.2022 09:37
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Єрмак,Зеленський,путлер,Джонсон,Медведєв,шойгу,Лавров,кулеба,подоляк,байден _ єто люди которие НА нас делают ставки как в казино((((((((( а ми глупие ведемся(
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09.07.2022 22:44 Ответить
Ну и сброд, один гундосик, другой криворотик, обалдеть!!!
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09.07.2022 23:27 Ответить
Ціна зради - $40 мільйонів. Чому влада заперечує проведення "вагнерівської" спецоперації та до чого тут Єрмак. ЧАСТИНА 2

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Єрмак - має сидіти в тюрмі за державну зраду!
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10.07.2022 00:13 Ответить
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10.07.2022 00:18 Ответить
В любой стране Европейского Союза или в США/Великобритании достаточно одной статьи в СМИ или журналистского расследования чтобы политик, в отношении которого это проводилось или подал в суд за клевету или подал в отставку.
В отношении Андрея Ермака компрометирующих материалов уже собрано на пожизненное с конфискацией, но Зеленский тупо и упрямо как баран не хочет реагировать, хотя точно был не один раз проинформирован.
Вова - Ермак это гиря на твоих ногах)) Или ты ее отпилишь и выплывешь после войны и нашей победы или гиря потащит тебя за собой на дно)
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10.07.2022 00:23 Ответить
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10.07.2022 00:28 Ответить
...просять Байдена перевірити можливі зв'язки Єрмака з Росією. ©

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10.07.2022 02:28 Ответить
Конгресмен напряму каже,ти зе зрадник!!!!Після такого викриття президент зеленський повинен НЕГАЙНО бути відстороненний від посади (світовий скандал) або сам подати в відставку (як Борис Джонсон за "нікчемні провини" а не зрадництво і корупцію)....коломойського (основного "керівника-злодія") заарештувати і віддати американському правосуддю...ніхто не бачить януовоща (ставленник кремлівської мафії)а він продовжує знищувати Україну військами кремлівської мафії та своїми перевертнями в Україні.....тому так себе веде "безстрашна" кремлівська мафія"бо бєніренигату (через збитий літак МАУ и 159 загиблих громадян в Омані ) через чмоню передали - хто в Україні хазяїн і як повинно все бути.І макрону,і шульцу і ін. про їх безпорадність а у кремлівської мафії "все схвачено".....завжди нагадують кремлівські гопники ,тому такий роздрай .... ііііі як заворушилось кубло шоблийобликаламоя : можуть піти на скрепи кремлівської мафії (пам"ятайте ,курви,вам ніколи не дадуть натішитьись тими зрадницькими грошима,ні вам ні вашим дітям ....
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10.07.2022 10:06 Ответить
ганьба нам
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10.07.2022 12:34 Ответить
Ми в цієї ганьбі вже останні тридцять років живемо і ніяк з неї не хочемо вилазити
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10.07.2022 15:02 Ответить
От і я думаю, що спочатку варто було б відбити Києв з ворожих рук, а потім оркам буде значно гірше бо зливати інфу буде нікому.
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14.07.2022 20:48 Ответить
Дайте тег СПАРТЦ ВІКТОРІЯ на цю інфу!
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17.07.2022 10:44 Ответить
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