В Конгрессе США просят Байдена проверить возможные связи Ермака с Россией

Первая украинка в Палате представителей Конгресса США Виктория Спартц направила президенту Байдену письмо о возможных связях главы ОП Андрея Ермака с РФ.

Об этом она сообщила в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я направила письмо Джо Байдену с просьбой предоставить брифинг по надзорным процедурам, которые осуществляются в отношении главы Администрации президента Зеленского Андрея Ермака", - заявила конгрессвумен.

"На основании всевозможных разведывательных данных, действий Ермака в Украине и его вероятных соглашений с Россией, Конгрессу необходимо срочно получить эту информацию, чтобы подтвердить или опровергнуть разные серьезные обвинения", - отметила Спартц.

По словам конгрессвумен, США принимают материальное участие в российско-украинской войне, и Украина нуждается во все большей помощи.

Также Спартц отметила, что Ермак назначил Олега Татарова своим заместителем по вопросам правоохранительных органов для борьбы с коррупцией, который, как хорошо известно президенту Байдену, затягивает назначение независимого антикоррупционного прокурора более года, что привело к нетрудоспособности САП и НАБУ.

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"В 2020 году до назначения Татаров находился под следствием НАБУ, где его дело якобы ненадлежащим образом передали обычному прокурору и закрыли. Татаров также был высокопоставленным чиновником милиции при бывшем президенте Януковиче, преследуя участников Евромайдана.

Поскольку президент Зеленский очень настойчиво работает над развитием альянсов с Западом и нашей страной, наша обязанность сообщить ему, если мы можем иметь какие-то беспокойства относительно ключевых людей вокруг него. Это также наша обязанность перед храбрыми украинскими воинами и сильным украинским народом, борющимся за свободу и международный порядок для всех нас", - отметила она в письме.

Напомним, Виктория Спартц является первой этнической украинкой в ​​Конгрессе США. Она родилась на Черниговщине и переехала в Соединенные Штаты в возрасте 22 лет.