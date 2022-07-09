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В Конгресі США просять Байдена перевірити можливі зв'язки Єрмака з Росією

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

спартц

Перша українка в Палаті представників Конгресу США Вікторія Спартц направила президенту Байдену листа щодо можливих зв'язків глави ОП Андрія Єрмака із РФ.

Про це вона повідомила у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я надіслала листа Джо Байдену з проханням надати брифінг щодо наглядових процедур, які здійснюються щодо глави Адміністрації президента Зеленського Андрія Єрмака", - заявила конгресвумен.

"На підставі різноманітних розвідувальних даних, дій Єрмака в Україні та його ймовірних угод із Росією, Конгресу необхідно терміново отримати цю інформацію, щоб підтвердити або спростувати різні серйозні звинувачення", - зазначила Спартц.

За словами конгресвумен, США беруть  матеріальну участь в російсько-українській війні, і Україна потребує все більшої допомоги.

Також Спартц зазначила, що Єрмак призначив Олега Татарова своїм заступником з питань правоохоронних органів для боротьби з корупцією, який натомість, "як добре відомо президенту Байдену, затягує призначення незалежного антикорупційного прокурора понад рік, що призвело до непрацездатності САП та НАБУ.

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"У 2020 році до призначення Татаров перебував під слідством НАБУ, де його справу нібито неналежним чином передали звичайному прокурору та закрили. Татаров також був високопосадовцем міліції за колишнього президента Януковича, переслідуючи учасників Євромайдану.

Оскільки президент Зеленський дуже наполегливо працює над розбудовою альянсів із Заходом і нашою країною, наш обов’язок повідомити йому, якщо ми можемо мати якісь занепокоєння щодо ключових людей навколо нього. Це також наш обов’язок перед хоробрими українськими воїнами та сильним українським народом, який бореться за свободу та міжнародний порядок для всіх нас", - зазначила вона у листі.

Нагадаємо, Вікторія Спартц є першою етнічною українкою у Конгресі США. Вона народилася на Чернігівщині та переїхала до Сполучених Штатів у віці 22 років.

Читайте: Єрмак каже про "прозорість" та довіру від партнерів України, водночас його заступник Татаров є підозрюваним у корупційному злочині, - Шабунін

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+128
Ну хоч хтось це гадюче кубло почав ворушити. Бо наші ще довго будуть на форумах патякати і НІЧОГО не робити...
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09.07.2022 09:34
+121
Нажаль в Україні ще залишається багато гнид та зрадників на всіх гілках влади...
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09.07.2022 09:33
+97
А головний - головнещоневтік
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09.07.2022 09:37
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Єрмак,Зеленський,путлер,Джонсон,Медведєв,шойгу,Лавров,кулеба,подоляк,байден _ єто люди которие НА нас делают ставки как в казино((((((((( а ми глупие ведемся(
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09.07.2022 22:44 Відповісти
Ну и сброд, один гундосик, другой криворотик, обалдеть!!!
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09.07.2022 23:27 Відповісти
Ціна зради - $40 мільйонів. Чому влада заперечує проведення "вагнерівської" спецоперації та до чого тут Єрмак. ЧАСТИНА 2

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Єрмак - має сидіти в тюрмі за державну зраду!
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10.07.2022 00:13 Відповісти
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10.07.2022 00:18 Відповісти
В любой стране Европейского Союза или в США/Великобритании достаточно одной статьи в СМИ или журналистского расследования чтобы политик, в отношении которого это проводилось или подал в суд за клевету или подал в отставку.
В отношении Андрея Ермака компрометирующих материалов уже собрано на пожизненное с конфискацией, но Зеленский тупо и упрямо как баран не хочет реагировать, хотя точно был не один раз проинформирован.
Вова - Ермак это гиря на твоих ногах)) Или ты ее отпилишь и выплывешь после войны и нашей победы или гиря потащит тебя за собой на дно)
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10.07.2022 00:23 Відповісти
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10.07.2022 00:28 Відповісти
...просять Байдена перевірити можливі зв'язки Єрмака з Росією. ©

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10.07.2022 02:28 Відповісти
Конгресмен напряму каже,ти зе зрадник!!!!Після такого викриття президент зеленський повинен НЕГАЙНО бути відстороненний від посади (світовий скандал) або сам подати в відставку (як Борис Джонсон за "нікчемні провини" а не зрадництво і корупцію)....коломойського (основного "керівника-злодія") заарештувати і віддати американському правосуддю...ніхто не бачить януовоща (ставленник кремлівської мафії)а він продовжує знищувати Україну військами кремлівської мафії та своїми перевертнями в Україні.....тому так себе веде "безстрашна" кремлівська мафія"бо бєніренигату (через збитий літак МАУ и 159 загиблих громадян в Омані ) через чмоню передали - хто в Україні хазяїн і як повинно все бути.І макрону,і шульцу і ін. про їх безпорадність а у кремлівської мафії "все схвачено".....завжди нагадують кремлівські гопники ,тому такий роздрай .... ііііі як заворушилось кубло шоблийобликаламоя : можуть піти на скрепи кремлівської мафії (пам"ятайте ,курви,вам ніколи не дадуть натішитьись тими зрадницькими грошима,ні вам ні вашим дітям ....
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10.07.2022 10:06 Відповісти
ганьба нам
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10.07.2022 12:34 Відповісти
Ми в цієї ганьбі вже останні тридцять років живемо і ніяк з неї не хочемо вилазити
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10.07.2022 15:02 Відповісти
От і я думаю, що спочатку варто було б відбити Києв з ворожих рук, а потім оркам буде значно гірше бо зливати інфу буде нікому.
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14.07.2022 20:48 Відповісти
Дайте тег СПАРТЦ ВІКТОРІЯ на цю інфу!
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17.07.2022 10:44 Відповісти
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