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Оккупанты и коллаборанты в Мариуполе воруют уцелевшие автомобили, - ГУР

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гур

Во временно оккупированном Мариуполе увеличивается количество краж уцелевшего автотранспорта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны.

Отмечается, что кражи совершаются как с открытых площадок или стоянок, так и закрытых гаражных кооперативов. При этом не суть важно, какая стоимость машины: исчезают машины представительского класса и дешевые модели, такие как ЗАЗ или GEELY.

Машины исчезают не только днем, но и ночью, во время комендантского часа. К тому же грабители часто используют эвакуаторы. Это дает понимание, что грабежом занимаются непосредственно представители оккупационной администрации и связанные с ней местные коллаборанты. Официально заявление о похищении можно подать в военную комендатуру Мариуполя. Однако на неофициальном уровне ее представители заявляют, что искать автомобили нужно самостоятельно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нередко владельцы угнанных автомобилей находят их у боевиков так называемой "милиции ДНР", в таком случае угнанные машины объявляются "собственностью ДНР".

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Це розплата автовласників за ту прорашистську наволоч, яку вони наобирали у владу
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09.07.2022 14:04 Ответить
Ммм. Опять с выборами на связи? Ты реально считаешь что хлопать в ладошки тому что кацапы сделали и делают с Мариуполем хорошо, только потому что кто то когда то проголосовал не так как тебе понравилось? Кацапы убили около 22 тысяч мариупольцев, а ты и рад, потому что неизвестный процент среди убитых голосовал не так?
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09.07.2022 14:40 Ответить
А ти сам за кого голосував?
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09.07.2022 15:32 Ответить
Но колаборанты ещё хуже. Этих людей взрастила наша земля, мы были их знакомыми и друзьями, а они нам предали. Нет прощения предателям!
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09.07.2022 15:00 Ответить
Хозяйственные. Все в хозяйстве пригодится: трусы из Бучи, стиралка из Бородянки, мерседес из Мелитополя. Все в семью.
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09.07.2022 15:07 Ответить
 
 