Оккупанты и коллаборанты в Мариуполе воруют уцелевшие автомобили, - ГУР

Во временно оккупированном Мариуполе увеличивается количество краж уцелевшего автотранспорта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны.

Отмечается, что кражи совершаются как с открытых площадок или стоянок, так и закрытых гаражных кооперативов. При этом не суть важно, какая стоимость машины: исчезают машины представительского класса и дешевые модели, такие как ЗАЗ или GEELY.

Машины исчезают не только днем, но и ночью, во время комендантского часа. К тому же грабители часто используют эвакуаторы. Это дает понимание, что грабежом занимаются непосредственно представители оккупационной администрации и связанные с ней местные коллаборанты. Официально заявление о похищении можно подать в военную комендатуру Мариуполя. Однако на неофициальном уровне ее представители заявляют, что искать автомобили нужно самостоятельно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нередко владельцы угнанных автомобилей находят их у боевиков так называемой "милиции ДНР", в таком случае угнанные машины объявляются "собственностью ДНР".

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