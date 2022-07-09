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Окупанти й колаборанти в Маріуполі крадуть вцілілі автомобілі, - ГУР

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гур

У тимчасово окупованому Маріуполі збільшується кількість крадіжок вцілілого приватного автотранспорту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

Зазначається, що крадіжки відбуваються як з відкритих майданчиків чи стоянок, так і з закритих гаражних кооперативів. При цьому вартість машини не має значення: зникають машини представницького класу і дешеві моделі, такі як ЗАЗ чи GEELY.

"Машини зникають не тільки вдень, але й вночі – під час комендантської години. До того ж грабіжники часто використовують евакуатори. Це дає розуміння, що грабунком займаються безпосередньо представники окупаційної адміністрації та пов’язані з нею місцеві колаборанти. Офіційно заяву про викрадення можна подати у "військову комендатуру" Маріуполя. Проте на неофіційному рівні її представники заявляють, що шукати автомобілі треба самостійно", - йдеться в повідомленні.

Зауважується, що нерідко власники викрадених автівок знаходять їх у бойовиків так званої "міліції ДНР", у такому разі вкрадені машини оголошуються "власністю ДНР".

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Автор: Наталя Джума
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Це розплата автовласників за ту прорашистську наволоч, яку вони наобирали у владу
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09.07.2022 14:04 Відповісти
Ммм. Опять с выборами на связи? Ты реально считаешь что хлопать в ладошки тому что кацапы сделали и делают с Мариуполем хорошо, только потому что кто то когда то проголосовал не так как тебе понравилось? Кацапы убили около 22 тысяч мариупольцев, а ты и рад, потому что неизвестный процент среди убитых голосовал не так?
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09.07.2022 14:40 Відповісти
А ти сам за кого голосував?
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09.07.2022 15:32 Відповісти
Но колаборанты ещё хуже. Этих людей взрастила наша земля, мы были их знакомыми и друзьями, а они нам предали. Нет прощения предателям!
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09.07.2022 15:00 Відповісти
Хозяйственные. Все в хозяйстве пригодится: трусы из Бучи, стиралка из Бородянки, мерседес из Мелитополя. Все в семью.
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09.07.2022 15:07 Відповісти
 
 