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$360 млн гуманитарной помощи предоставит США Украине, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

блінкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен по итогам министерской встречи "Группы двадцати" в субботу объявил о выделении Украине 360 миллионов долларов гуманитарной помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Он уточнил, что речь пойдет о поддержке в виде пищи, питьевой воды, денежной помощи, экстренной медицинской помощи и приютов, а также координации с гуманитарными организациями.

Блинкен не уточнил, когда именно будет оказана гуманитарная помощь.

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как скажет брат дерьмака: "а грошову допомогу мне на карточку положить!! она мне душу согреет, пока я буду їжу, питну воду, екстренну медичну допомогу, та місця в притулках продавать!"
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09.07.2022 16:05 Ответить
Не була б зайвою перевірка, куди йде вся допомога з-за кордону.
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09.07.2022 16:08 Ответить
Теперь тем более стало понятно почему ЗE уволил главного СБУшника Харькова и чморит мера Чернигова. Задание ФСБ Ермака-Татарова по сдаче городов НЕ ВЫПОЛНЕНО
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09.07.2022 16:08 Ответить
Та навіщо нам допомога від тієї Америки, коли вони копають під нашого Єрмака? Розхитують найміцнішого стовпа зеленської влади. Ну не на часі ж!
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09.07.2022 16:26 Ответить
Интересно , урод издохнет . Кто будет управлять 140 млн неадекватным стадом ?
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09.07.2022 16:26 Ответить
І тут дєрьмак потирає свої брудні рученьки: і знову на гуманітарці можна непогано прібарахлітся
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09.07.2022 16:57 Ответить
все це *******, але де необмежений ленд-ліз? шо за постійні подачки про 300 лямів?
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09.07.2022 17:00 Ответить
Дерьмак вже на стартi ...
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09.07.2022 17:59 Ответить
 
 