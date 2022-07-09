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$360 млн гуманітарної допомоги нададуть США Україні, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен за підсумками міністерської зустрічі "Групи двадцяти" у суботу оголосив про виділення Україні 360 мільйонів доларів гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Він уточнив, що йтиметься про підтримку у вигляді їжі, питної води, грошової допомоги, екстреної медичної допомоги та притулків, а також координацію з гуманітарними організаціями.

Блінкен не уточнив, коли саме буде надана гуманітарна допомога.

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Автор: Богдан Гуньковський
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как скажет брат дерьмака: "а грошову допомогу мне на карточку положить!! она мне душу согреет, пока я буду їжу, питну воду, екстренну медичну допомогу, та місця в притулках продавать!"
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09.07.2022 16:05 Відповісти
Не була б зайвою перевірка, куди йде вся допомога з-за кордону.
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09.07.2022 16:08 Відповісти
Теперь тем более стало понятно почему ЗE уволил главного СБУшника Харькова и чморит мера Чернигова. Задание ФСБ Ермака-Татарова по сдаче городов НЕ ВЫПОЛНЕНО
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09.07.2022 16:08 Відповісти
Та навіщо нам допомога від тієї Америки, коли вони копають під нашого Єрмака? Розхитують найміцнішого стовпа зеленської влади. Ну не на часі ж!
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09.07.2022 16:26 Відповісти
Интересно , урод издохнет . Кто будет управлять 140 млн неадекватным стадом ?
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09.07.2022 16:26 Відповісти
І тут дєрьмак потирає свої брудні рученьки: і знову на гуманітарці можна непогано прібарахлітся
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09.07.2022 16:57 Відповісти
все це *******, але де необмежений ленд-ліз? шо за постійні подачки про 300 лямів?
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09.07.2022 17:00 Відповісти
Дерьмак вже на стартi ...
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09.07.2022 17:59 Відповісти
 
 