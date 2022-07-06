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Красный Крест во второй раз раздавал гуманитарную помощь в Мариуполе

мккк

Во временно оккупированном российскими захватчиками Мариуполе во второй раз состоялась выдача гуманитарной помощи Международного Красного Креста.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"В Мариуполе во второй раз состоялась выдача гуманитарной помощи от Международного Красного Креста на Восточном в Левобережном районе. Гуманитарную помощь МКК выдает по предварительной записи в очередь. Информации о следующем визите, к сожалению, нет. Но он будет", - написал мэрский советник.

Он отметил, что можно узнать место, время и записаться в очередь за опубликованными им телефонами.

"Так передайте близким - это дополнительная возможность выжить. Пользуйтесь. Берегите себя и родных. Потому что Мариуполь - это люди. И главное для тех, кто оказался заложником россиян, - дождаться возвращения Украины. А она уже рядом", - подчеркнул Андрющенко.

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Мариуполь (5704) Красный Крест (440) гуманитарная помощь (1258) Андрющенко Петр (579)


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красньій крєст (саме так треба писати) мразь рєдчайшая.
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06.07.2022 16:16 Ответить
Все іде до того, що скоро Червоний Хрест буде роздавати гуманітарку у Москві.
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06.07.2022 16:21 Ответить
Кацапська контора якій донатись весь світ.
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06.07.2022 16:21 Ответить
Росія корумпувала весь світ, де тільки змогла. Червоний хрест теж корумпований Рашкою. Хто небудь бачив десь в Україні їх діяльність? Я - ні. Абсолютно.
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06.07.2022 18:44 Ответить
Карманний рашиський червоний хрест.
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06.07.2022 22:39 Ответить
 
 