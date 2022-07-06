Красный Крест во второй раз раздавал гуманитарную помощь в Мариуполе

Во временно оккупированном российскими захватчиками Мариуполе во второй раз состоялась выдача гуманитарной помощи Международного Красного Креста.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"В Мариуполе во второй раз состоялась выдача гуманитарной помощи от Международного Красного Креста на Восточном в Левобережном районе. Гуманитарную помощь МКК выдает по предварительной записи в очередь. Информации о следующем визите, к сожалению, нет. Но он будет", - написал мэрский советник.

Он отметил, что можно узнать место, время и записаться в очередь за опубликованными им телефонами.

"Так передайте близким - это дополнительная возможность выжить. Пользуйтесь. Берегите себя и родных. Потому что Мариуполь - это люди. И главное для тех, кто оказался заложником россиян, - дождаться возвращения Украины. А она уже рядом", - подчеркнул Андрющенко.

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