Красный Крест во второй раз раздавал гуманитарную помощь в Мариуполе
Во временно оккупированном российскими захватчиками Мариуполе во второй раз состоялась выдача гуманитарной помощи Международного Красного Креста.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"В Мариуполе во второй раз состоялась выдача гуманитарной помощи от Международного Красного Креста на Восточном в Левобережном районе. Гуманитарную помощь МКК выдает по предварительной записи в очередь. Информации о следующем визите, к сожалению, нет. Но он будет", - написал мэрский советник.
Он отметил, что можно узнать место, время и записаться в очередь за опубликованными им телефонами.
"Так передайте близким - это дополнительная возможность выжить. Пользуйтесь. Берегите себя и родных. Потому что Мариуполь - это люди. И главное для тех, кто оказался заложником россиян, - дождаться возвращения Украины. А она уже рядом", - подчеркнул Андрющенко.
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