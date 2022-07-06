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Червоний Хрест вдруге роздавав гуманітарну допомогу в Маріуполі

мккк

У тимчасово окупованому російськими загарбниками Маріуполі вдруге відбулася видача гуманітарної допомоги від Міжнародного Червоного Хреста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграм-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"В Маріуполі вдруге відбулася видача гуманітарної допомоги від Міжнародного Червоного Хреста на Східному в Лівобережному районі. Гуманітарну допомогу МЧХ видає за попереднім записом в чергу. Інформації про наступний візит, на жаль, немає. Але він буде", - написав радник мера.

Він зазначив, що можна дізнатись про місце, час та записатись у чергу за опублікованими ним телефонами.

"То передайте близьким - це додаткова можливість вижити. Користуйтесь. Бережіть себе та рідних. Тому що Маріуполь - це люди. І головне для тих, хто опинився заручником росіян, - дочекатись повернення України. А вона вже поруч", - наголосив Андрющенко.

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Автор: 

Маріуполь (3222) Червоний Хрест (402) гуманітарна допомога (988) Андрющенко Петро (692)


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красньій крєст (саме так треба писати) мразь рєдчайшая.
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06.07.2022 16:16 Відповісти
Все іде до того, що скоро Червоний Хрест буде роздавати гуманітарку у Москві.
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06.07.2022 16:21 Відповісти
Кацапська контора якій донатись весь світ.
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06.07.2022 16:21 Відповісти
Росія корумпувала весь світ, де тільки змогла. Червоний хрест теж корумпований Рашкою. Хто небудь бачив десь в Україні їх діяльність? Я - ні. Абсолютно.
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06.07.2022 18:44 Відповісти
Карманний рашиський червоний хрест.
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06.07.2022 22:39 Відповісти
 
 