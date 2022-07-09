Последствия утреннего ракетного удара по Николаеву. ФОТОрепортаж

В Николаеве из-за утреннего ракетного удара разрушены частные и повреждены многоэтажные жилые дома, пострадало автопредприятие и гаражи.

Об этом в Телеграме сообщил городской голова Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром российские оккупанты запустили по городу 6 ракет С-300. Попали по жилым домам и частным предприятиям. К счастью, обошлось без жертв.

Относительно последствий:

В одном из районов два частных дома разрушены практически до основания. Взрывной волной и обломками в близлежащих домах повреждены окна и кровля. Также ракета попала на территорию частного предприятия - там повреждения получил автопарк, а в гараже вылетели окна.

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В другом районе ракета попала на территорию предприятия. В трех частных домах, расположенных рядом друг к другу, побило окна и крышу. В двух многоквартирных домах повреждены балконы.

Сотрудники администраций районов составили акты повреждений, кому нужно было – выдали пленку и шифер. Спасатели помогают разбирать завалы разрушенных домов", – рассказал он.















