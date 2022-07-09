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Последствия утреннего ракетного удара по Николаеву. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

миколаїв

В Николаеве из-за утреннего ракетного удара разрушены частные и повреждены многоэтажные жилые дома, пострадало автопредприятие и гаражи.

Об этом в Телеграме сообщил городской голова Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром российские оккупанты запустили по городу 6 ракет С-300. Попали по жилым домам и частным предприятиям. К счастью, обошлось без жертв.

Относительно последствий:

В одном из районов два частных дома разрушены практически до основания. Взрывной волной и обломками в близлежащих домах повреждены окна и кровля. Также ракета попала на территорию частного предприятия - там повреждения получил автопарк, а в гараже вылетели окна.

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В другом районе ракета попала на территорию предприятия. В трех частных домах, расположенных рядом друг к другу, побило окна и крышу. В двух многоквартирных домах повреждены балконы.

Сотрудники администраций районов составили акты повреждений, кому нужно было – выдали пленку и шифер. Спасатели помогают разбирать завалы разрушенных домов", – рассказал он.

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Последствия утреннего ракетного удара по Николаеву 02
Последствия утреннего ракетного удара по Николаеву 03
Последствия утреннего ракетного удара по Николаеву 04
Последствия утреннего ракетного удара по Николаеву 05
Последствия утреннего ракетного удара по Николаеву 06
Последствия утреннего ракетного удара по Николаеву 07
Последствия утреннего ракетного удара по Николаеву 08
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В смысле с300? Это ж ракеты для ПВО!
Или я чего-то не понял?
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09.07.2022 16:37 Ответить
Они изначально разработаны и для стрельбы по наземным целям. Только это не рекомендовано. И это очень дорого, это как убивать муху электронным микроскопом. Но от орков можно ожидать и не такого.
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09.07.2022 16:41 Ответить
самое тупое что можно выдать, это муха приземлилась на стеклышко микроскопа. это как школьник только начал курс геометрии в школе в 1м классе, но выдит только 1+1, а выдать ничего умного по этому поводу не может.
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09.07.2022 16:46 Ответить
1+1 никак не связан с курсом геометрии. просто 1+1 с точки зрения теологии и обьснения математики, все время проверяя психиатрией, очень сложно.
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09.07.2022 16:49 Ответить
не знаю, почему такое учат в 1м классе.
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09.07.2022 16:51 Ответить
********* bуряты , ваше ху@ло вас уничтожает .
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09.07.2022 16:41 Ответить
 
 