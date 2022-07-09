Наслідки ранкового ракетного удару по Миколаєву. ФОТОрепортаж
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У Миколаєві через ранковий ракетний удар зруйновано приватні та пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, постраждало автопідприємство та гаражі.
Про це у Телеграмі повідомляє міський голова Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні зранку російські окупанти запустили по місту 6 ракет С-300. Поцілили по житлових будинках та приватних підприємствах. На щастя, обійшлось без жертв.
Щодо наслідків:
В одному з районів два приватні будинки зруйновані практично вщент. Вибуховою хвилею та уламками у довколишніх будинках пошкоджено вікна та покрівлю. Також ракета влучила на територію приватного підприємства - там пошкоджень зазнав автопарк, а в гаражі повилітали вікна.
В іншому районі ракета також влучила на територію підприємства. У трьох приватних будинках, що розташовані поряд, побило вікна і дах. У двох багатоквартирних будинках пошкоджені балкони.
Працівники адміністрацій районів склали акти пошкоджень, кому потрібно було - видали плівку та шифер. Рятувальники допомагають розбирати завали зруйнованих будинків", - розповів він.
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