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Наслідки ранкового ракетного удару по Миколаєву. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

миколаїв

У Миколаєві через ранковий ракетний удар зруйновано приватні та пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, постраждало автопідприємство та гаражі.

Про це у Телеграмі повідомляє міський голова Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зранку російські окупанти запустили по місту 6 ракет С-300. Поцілили по житлових будинках та приватних підприємствах. На щастя, обійшлось без жертв.

Щодо наслідків:

В одному з районів два приватні будинки зруйновані практично вщент. Вибуховою хвилею та уламками у довколишніх будинках пошкоджено вікна та покрівлю. Також ракета влучила на територію приватного підприємства - там пошкоджень зазнав автопарк, а в гаражі повилітали вікна.

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В іншому районі ракета також влучила на територію підприємства. У трьох приватних будинках, що розташовані поряд, побило вікна і дах. У двох багатоквартирних будинках пошкоджені балкони.

Працівники адміністрацій районів склали акти пошкоджень, кому потрібно було - видали плівку та шифер. Рятувальники допомагають розбирати завали зруйнованих будинків", - розповів він.

Наслідки ранкового ракетного удару по Миколаєву 01
Наслідки ранкового ракетного удару по Миколаєву 02
Наслідки ранкового ракетного удару по Миколаєву 03
Наслідки ранкового ракетного удару по Миколаєву 04
Наслідки ранкового ракетного удару по Миколаєву 05
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В смысле с300? Это ж ракеты для ПВО!
Или я чего-то не понял?
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09.07.2022 16:37 Відповісти
Они изначально разработаны и для стрельбы по наземным целям. Только это не рекомендовано. И это очень дорого, это как убивать муху электронным микроскопом. Но от орков можно ожидать и не такого.
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09.07.2022 16:41 Відповісти
самое тупое что можно выдать, это муха приземлилась на стеклышко микроскопа. это как школьник только начал курс геометрии в школе в 1м классе, но выдит только 1+1, а выдать ничего умного по этому поводу не может.
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09.07.2022 16:46 Відповісти
1+1 никак не связан с курсом геометрии. просто 1+1 с точки зрения теологии и обьснения математики, все время проверяя психиатрией, очень сложно.
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09.07.2022 16:49 Відповісти
не знаю, почему такое учат в 1м классе.
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09.07.2022 16:51 Відповісти
********* bуряты , ваше ху@ло вас уничтожает .
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09.07.2022 16:41 Відповісти
 
 