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Никаких предпосылок для сложения полномочий каким-либо министром нет, - Стефанчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

стефанчук

Предпосылок для сложения полномочий кем-либо из украинских министров на сегодняшний день нет.

Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у коментарі "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодняшний день, 9 июля, в Верховной Раде нет никаких заявлений, никаких других предпосылок для сложения полномочий каким-либо министром Кабинета министров. И я бы очень не хотел, чтобы в этот сложный для государства период, мы расшатывали его какими-то кадровыми решениями. Будет заявление - будем разбираться: будут проверены соответствующие процедуры в Верховной Раде и будет приниматься необходимое решение", - прокомментировал спикер информацию о возможном назначении нового министра социальной политики Украины.

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При этом он пояснил, что любая кадровая ротация в правительстве зависит от того, насколько тот или иной министр качественно выполняет возложенные на него функциональные обязанности, и только после этого могут приниматься политические решения в зависимости от поступления заявления члена Кабмина о сложении им полномочий по собственному желанию или же в соответствии с заявлением премьер-министра.
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Топ комментарии
+20
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09.07.2022 17:19
+18
Конгрессвумен Спартц у своєму телеграм каналі дала режиму Зеленського три дні на вирішення питання з Єрмаком та Татаровим. «Якщо через три дні вони не будуть включені до списку осіб, яким заборонено вхід до будівлі на Банковій, виконання закону про ленд-ліз буде призупинено».
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09.07.2022 17:06
+17
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09.07.2022 17:04
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а ермак не министр, фальстарт
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09.07.2022 16:57 Ответить
ОПУ треба перейменувати в МОЄ - Міністерство Оборони Єрмака.
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09.07.2022 17:01 Ответить
Це про назначених дєрьмаком? Він ще надіється що довідки, що він свій, спрацюють? І це після висєрів у бік Конгресу? Схоже тато не допоможе.
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09.07.2022 17:20 Ответить
Е передумова всю земавп'ячу шоблу розстріляти *****,за зраду та злочинну бездіяльність,яка призвела до смерті тисяч українців,втрати території,та краху економіки,готовий стати катом безкоштовно!
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09.07.2022 16:59 Ответить
В ОТСТАВКУ!!!!!
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09.07.2022 16:59 Ответить
та ясен-красен, такое бабло ни кто не оставит , а светит еще больше .
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09.07.2022 17:01 Ответить
Уявіть собі цінність цього агента ФСБ під прикриттям легенди завгоспу ОП, якщо за нього вписується ціле МЗС, звинувачуючи наших головних союзників у брехні.
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09.07.2022 17:02 Ответить
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09.07.2022 17:04 Ответить
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09.07.2022 17:19 Ответить
Яка ганьба!........
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09.07.2022 17:35 Ответить
З міністерсвом соц політики вже все давно зрозуміло але це...... ЖАХ. Міністерство соц політики нічого не робило з 100 ТИСЯЧАМИ дітей які в дітбудинках та буд малютки щоб тих бідних дітей всиновили люди без проблем Ні вони брали хабарі Зараз тих дітей ще більше бо війна позбавила дітей батьків ХТО ЗА ВЕСЬ ЧАС З ПОЧАТКУ ВІЙНИ ВІДЗВІТУВАВ ПРО ТЕ СКІЛЬКИ ТА КУДИ ДІЛИ ВСІХ ДІТЕЙ ??? ДЕ ВОНИ??? СКІЛЬКИ ЗАГИНУЛО??? БО Є СТРАШНІ ІСТОРІІ ДУЖЕ СТРАШНІ ПРО ДІТБУДИНКИ ТА ДОМА МІЛЮТКИ ПІД ОБСТРІЛАМИ !!ТА ХТОЖ БУДЕ ВІДЗВІТОВУВАТИ??? ОСЬ ЦЯ КУРВА??????????????
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09.07.2022 21:43 Ответить
Конгрессвумен Спартц у своєму телеграм каналі дала режиму Зеленського три дні на вирішення питання з Єрмаком та Татаровим. «Якщо через три дні вони не будуть включені до списку осіб, яким заборонено вхід до будівлі на Банковій, виконання закону про ленд-ліз буде призупинено».
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09.07.2022 17:06 Ответить
***, а демченко????
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09.07.2022 17:09 Ответить
какому-то поцыку в Одессе не понравилось облуживание на украинском языке и он начал быковать.....
https://twitter.com/i/status/1545692351854772224
последствия долго не заставили себя ждать
https://twitter.com/i/status/1545766783998730244
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09.07.2022 17:07 Ответить
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09.07.2022 23:08 Ответить
Щоб у відставку ні, а якби мали якусь честь, то зробили б собі харакірі!
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09.07.2022 17:07 Ответить
украинская политика и честь находятся по разные стороны баррикад.....
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09.07.2022 17:10 Ответить
Ты ж за Верховную Раду в ответе, хороняка...за каким **** ты в Кбинет Министров лезишь?
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09.07.2022 17:10 Ответить
Одна банда - зеленых
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09.07.2022 17:20 Ответить
А я читаю и не могу понять, с чего глава законодательной власти отвечает за исполнительную. Ну может, думаю, какие то особенности процедуры, связанные с вотумом недоверия правительству...
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09.07.2022 19:07 Ответить
Так не бывает, мой друг!
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09.07.2022 19:10 Ответить
В том то и дело, что не бывает. Но я читал статью и чувствовал, как рушится стройная система теории государства и права)
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09.07.2022 19:35 Ответить
Пока живем и не дадим!

Зеленый йух себе сотрет
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09.07.2022 20:17 Ответить
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09.07.2022 17:10 Ответить
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09.07.2022 17:13 Ответить
Как не прискорбно, но война в Украине выгодна и для ***** и для Шута. С бункерным дедом все ясно., а Зелебени война как бальзам. Никаких выборов, никаких протестов. Пока патриоты воюют Арахамии, Гетманцевы, Трухины "керуют"
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09.07.2022 17:18 Ответить
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09.07.2022 17:23 Ответить
А для зелених міністрів ніколи не було ніяких передумов. Як президент Єрмак скаже, так і буде!
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09.07.2022 17:50 Ответить
Ага...хочу поздравить "по приколу" питушары влезли во все ветки власти и открыто плюют на Конституцию
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09.07.2022 17:55 Ответить
Ось пенсии підвищили адже на 8 гривень... діди від радощів купили собі мабуть пляшку горілочки...за 350 гривенів...
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09.07.2022 18:11 Ответить
Не гони волну "адже"
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09.07.2022 19:54 Ответить
я тоже такой себе дед..но могу позволить себе закарпатский не за грІвень, а за гривні
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09.07.2022 19:57 Ответить
Від кого заява? Мурло ціми заявами проти НАТО попал до "Миротворця" наразі
у нього все добре, розпіл просувается...
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09.07.2022 18:31 Ответить
Ваші міністри нічого не вирішують. Ніхто навіть не знає, хто вони (окрім, можливо, Резнікова).
Всі рішення в країні приймають Ермак і його замісники і радники, які не мають на те ніяких повноважень і яких ніхто не обирав.
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09.07.2022 18:39 Ответить
так дЄрмак - не міністр. і татаров теж не міністр. та й подоляк не міністр... кірілка тимошонка - теж не міністр.
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09.07.2022 18:56 Ответить
Думаю що якщо вас всіх нардепів відправити на фронт ,війна закінчиться через годину
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09.07.2022 21:56 Ответить
зелена банда своїх не здає
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10.07.2022 11:35 Ответить
 
 