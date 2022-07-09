Жодних передумов для складання повноважень будь-яким міністром немає, - Стефанчук

Передумов для складання повноважень будь-ким з українських міністрів на сьогодні немає.

Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у коментарі "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогодні, 9 липня, у Верховній Раді немає жодних заяв, жодних інших передумов для складання повноважень будь-яким міністром Кабінету Міністрів. І я б дуже не хотів, щоб у цей складний для держави період ми розхитували його якимись кадровими рішеннями. Буде заява - будемо розбиратися: будуть проведені відповідні процедури у Верховній Раді і буде ухвалюватися необхідне рішення", - прокоментував спікер інформацію про можливе призначення нового міністра соціальної політики України.

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Водночас він пояснив, що будь-яка кадрова ротація в уряді залежить від того, наскільки той чи інший міністр якісно виконує покладені на нього функціональні обов'язки, і тільки після цього можуть ухвалюватися політичні рішення залежно від надходження заяви члена Кабміну про складання ним повноважень за власним бажанням або ж відповідно до заяви прем'єр-міністра.