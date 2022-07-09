УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10283 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні Війна
3 085 39
війна (56882) ВР (11779) Кабмін (6254) відставка (1213) Стефанчук Руслан (654)

Жодних передумов для складання повноважень будь-яким міністром немає, - Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

стефанчук

Передумов для складання повноважень будь-ким з українських міністрів на сьогодні немає.

Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у коментарі "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогодні, 9 липня, у Верховній Раді немає жодних заяв, жодних інших передумов для складання повноважень будь-яким міністром Кабінету Міністрів. І я б дуже не хотів, щоб у цей складний для держави період ми розхитували його якимись кадровими рішеннями. Буде заява - будемо розбиратися: будуть проведені відповідні процедури у Верховній Раді і буде ухвалюватися необхідне рішення", - прокоментував спікер інформацію про можливе призначення нового міністра соціальної політики України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Довибори для обрання народних депутатів замість Лубінця і Новинського відбудуться після війни, - Стефанчук

Водночас він пояснив, що будь-яка кадрова ротація в уряді залежить від того, наскільки той чи інший міністр якісно виконує покладені на нього функціональні обов'язки, і тільки після цього можуть ухвалюватися політичні рішення залежно від надходження заяви члена Кабміну про складання ним повноважень за власним бажанням або ж відповідно до заяви прем'єр-міністра.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+20
показати весь коментар
09.07.2022 17:19
+18
Конгрессвумен Спартц у своєму телеграм каналі дала режиму Зеленського три дні на вирішення питання з Єрмаком та Татаровим. «Якщо через три дні вони не будуть включені до списку осіб, яким заборонено вхід до будівлі на Банковій, виконання закону про ленд-ліз буде призупинено».
показати весь коментар
09.07.2022 17:06
+17
показати весь коментар
09.07.2022 17:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а ермак не министр, фальстарт
показати весь коментар
09.07.2022 16:57 Відповісти
ОПУ треба перейменувати в МОЄ - Міністерство Оборони Єрмака.
показати весь коментар
09.07.2022 17:01 Відповісти
Це про назначених дєрьмаком? Він ще надіється що довідки, що він свій, спрацюють? І це після висєрів у бік Конгресу? Схоже тато не допоможе.
показати весь коментар
09.07.2022 17:20 Відповісти
Е передумова всю земавп'ячу шоблу розстріляти *****,за зраду та злочинну бездіяльність,яка призвела до смерті тисяч українців,втрати території,та краху економіки,готовий стати катом безкоштовно!
показати весь коментар
09.07.2022 16:59 Відповісти
В ОТСТАВКУ!!!!!
показати весь коментар
09.07.2022 16:59 Відповісти
та ясен-красен, такое бабло ни кто не оставит , а светит еще больше .
показати весь коментар
09.07.2022 17:01 Відповісти
Уявіть собі цінність цього агента ФСБ під прикриттям легенди завгоспу ОП, якщо за нього вписується ціле МЗС, звинувачуючи наших головних союзників у брехні.
показати весь коментар
09.07.2022 17:02 Відповісти
показати весь коментар
09.07.2022 17:04 Відповісти
показати весь коментар
09.07.2022 17:19 Відповісти
Яка ганьба!........
показати весь коментар
09.07.2022 17:35 Відповісти
З міністерсвом соц політики вже все давно зрозуміло але це...... ЖАХ. Міністерство соц політики нічого не робило з 100 ТИСЯЧАМИ дітей які в дітбудинках та буд малютки щоб тих бідних дітей всиновили люди без проблем Ні вони брали хабарі Зараз тих дітей ще більше бо війна позбавила дітей батьків ХТО ЗА ВЕСЬ ЧАС З ПОЧАТКУ ВІЙНИ ВІДЗВІТУВАВ ПРО ТЕ СКІЛЬКИ ТА КУДИ ДІЛИ ВСІХ ДІТЕЙ ??? ДЕ ВОНИ??? СКІЛЬКИ ЗАГИНУЛО??? БО Є СТРАШНІ ІСТОРІІ ДУЖЕ СТРАШНІ ПРО ДІТБУДИНКИ ТА ДОМА МІЛЮТКИ ПІД ОБСТРІЛАМИ !!ТА ХТОЖ БУДЕ ВІДЗВІТОВУВАТИ??? ОСЬ ЦЯ КУРВА??????????????
показати весь коментар
09.07.2022 21:43 Відповісти
Конгрессвумен Спартц у своєму телеграм каналі дала режиму Зеленського три дні на вирішення питання з Єрмаком та Татаровим. «Якщо через три дні вони не будуть включені до списку осіб, яким заборонено вхід до будівлі на Банковій, виконання закону про ленд-ліз буде призупинено».
показати весь коментар
09.07.2022 17:06 Відповісти
***, а демченко????
показати весь коментар
09.07.2022 17:09 Відповісти
какому-то поцыку в Одессе не понравилось облуживание на украинском языке и он начал быковать.....
https://twitter.com/i/status/1545692351854772224
последствия долго не заставили себя ждать
https://twitter.com/i/status/1545766783998730244
показати весь коментар
09.07.2022 17:07 Відповісти
показати весь коментар
09.07.2022 23:08 Відповісти
Щоб у відставку ні, а якби мали якусь честь, то зробили б собі харакірі!
показати весь коментар
09.07.2022 17:07 Відповісти
украинская политика и честь находятся по разные стороны баррикад.....
показати весь коментар
09.07.2022 17:10 Відповісти
Ты ж за Верховную Раду в ответе, хороняка...за каким **** ты в Кбинет Министров лезишь?
показати весь коментар
09.07.2022 17:10 Відповісти
Одна банда - зеленых
показати весь коментар
09.07.2022 17:20 Відповісти
А я читаю и не могу понять, с чего глава законодательной власти отвечает за исполнительную. Ну может, думаю, какие то особенности процедуры, связанные с вотумом недоверия правительству...
показати весь коментар
09.07.2022 19:07 Відповісти
Так не бывает, мой друг!
показати весь коментар
09.07.2022 19:10 Відповісти
В том то и дело, что не бывает. Но я читал статью и чувствовал, как рушится стройная система теории государства и права)
показати весь коментар
09.07.2022 19:35 Відповісти
Пока живем и не дадим!

Зеленый йух себе сотрет
показати весь коментар
09.07.2022 20:17 Відповісти
показати весь коментар
09.07.2022 17:10 Відповісти
показати весь коментар
09.07.2022 17:13 Відповісти
Как не прискорбно, но война в Украине выгодна и для ***** и для Шута. С бункерным дедом все ясно., а Зелебени война как бальзам. Никаких выборов, никаких протестов. Пока патриоты воюют Арахамии, Гетманцевы, Трухины "керуют"
показати весь коментар
09.07.2022 17:18 Відповісти
показати весь коментар
09.07.2022 17:23 Відповісти
А для зелених міністрів ніколи не було ніяких передумов. Як президент Єрмак скаже, так і буде!
показати весь коментар
09.07.2022 17:50 Відповісти
Ага...хочу поздравить "по приколу" питушары влезли во все ветки власти и открыто плюют на Конституцию
показати весь коментар
09.07.2022 17:55 Відповісти
Ось пенсии підвищили адже на 8 гривень... діди від радощів купили собі мабуть пляшку горілочки...за 350 гривенів...
показати весь коментар
09.07.2022 18:11 Відповісти
Не гони волну "адже"
показати весь коментар
09.07.2022 19:54 Відповісти
я тоже такой себе дед..но могу позволить себе закарпатский не за грІвень, а за гривні
показати весь коментар
09.07.2022 19:57 Відповісти
Від кого заява? Мурло ціми заявами проти НАТО попал до "Миротворця" наразі
у нього все добре, розпіл просувается...
показати весь коментар
09.07.2022 18:31 Відповісти
Ваші міністри нічого не вирішують. Ніхто навіть не знає, хто вони (окрім, можливо, Резнікова).
Всі рішення в країні приймають Ермак і його замісники і радники, які не мають на те ніяких повноважень і яких ніхто не обирав.
показати весь коментар
09.07.2022 18:39 Відповісти
так дЄрмак - не міністр. і татаров теж не міністр. та й подоляк не міністр... кірілка тимошонка - теж не міністр.
показати весь коментар
09.07.2022 18:56 Відповісти
Думаю що якщо вас всіх нардепів відправити на фронт ,війна закінчиться через годину
показати весь коментар
09.07.2022 21:56 Відповісти
зелена банда своїх не здає
показати весь коментар
10.07.2022 11:35 Відповісти
 
 