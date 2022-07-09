Довибори для обрання народних депутатів замість Лубінця і Новинського відбудуться після війни, - Стефанчук
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Проведення довиборів до Верховної Ради для обрання народних депутатів замість Дмитра Лубінця і Вадима Новинського стане можливим тільки після завершення в Україні воєнного стану.
Про це голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Після того як Верховна Рада підтримала кандидатуру пана Лубінця на посаду омбудсмена, він склав повноваження народного депутата, і у нас з'явилася вакансія. У зв'язку з тим, що в Україні діє воєнний стан, згідно з відповідним законом, ми не можемо проводити вибори в цей період, тому зараз ця посада залишатиметься вакантною. У період воєнного стану за жодним напрямком, за жодним мандатним округом не буде проводитися виборів - вони можливі тільки після завершення воєнного стану", - сказав спікер.
Він також нагадав, що напередодні парламент підтримав складання депутатських повноважень Вадимом Новинським.
"Тому ми поки що будемо працювати в тому форматі, який є у Верховній Раді, - це 420 народних депутатів", - наголосив Стефанчук.
Нагадаємо, 31 травня народні депутати звільнили Людмилу Денісову з посади уповноваженого Верховної Ради з прав людини. За звільнення Денісової проголосували 234 парламентарії. Денісова називає звільнення незаконним та обіцяє оскаржити його в суді. 1 червня Верховна Рада призначила нардепа Дмитра Лубінця Уповноваженим Верховної Ради з прав людини.
6 липня стало відомо, що олігарх та народний депутат кількох скликань Вадим Новинський повідомив, що відмовляється від мандату. За два дні парламент припинив повноваження Новинського.
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Чи це свой чєлавєк?
невже тому, що новинського обирали вдячні мешканці Маріуполя?
тоді питань немає
на время предвыборной компании, раздачи кандидатами гречки, риса и прочих обещаний, самих выборов, подсчёта голосов вплоть до выдачи депутатских удостоверений, поставить войну на паузу. а потом снова продолжить. а то эта война так утомляет кандидатов и депутатов, так утомляет.