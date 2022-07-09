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Новини Політика України
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ВР (11779) вибори (6145) Новинський (307) Лубінець Дмитро (332) Стефанчук Руслан (654)

Довибори для обрання народних депутатів замість Лубінця і Новинського відбудуться після війни, - Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

вр,рада,верховна

Проведення довиборів до Верховної Ради для обрання народних депутатів замість Дмитра Лубінця і Вадима Новинського стане можливим тільки після завершення в Україні воєнного стану.

Про це голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Після того як Верховна Рада підтримала кандидатуру пана Лубінця на посаду омбудсмена, він склав повноваження народного депутата, і у нас з'явилася вакансія. У зв'язку з тим, що в Україні діє воєнний стан, згідно з відповідним законом, ми не можемо проводити вибори в цей період, тому зараз ця посада залишатиметься вакантною. У період воєнного стану за жодним напрямком, за жодним мандатним округом не буде проводитися виборів - вони можливі тільки після завершення воєнного стану", - сказав спікер.

Він також нагадав, що напередодні парламент підтримав складання депутатських повноважень Вадимом Новинським.

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"Тому ми поки що будемо працювати в тому форматі, який є у Верховній Раді, - це 420 народних депутатів", - наголосив Стефанчук.

Нагадаємо, 31 травня народні депутати звільнили Людмилу Денісову з посади уповноваженого Верховної Ради з прав людини. За звільнення Денісової проголосували 234 парламентарії. Денісова називає звільнення незаконним та обіцяє оскаржити його в суді. 1 червня Верховна Рада призначила нардепа Дмитра Лубінця Уповноваженим Верховної Ради з прав людини.

6 липня стало відомо, що олігарх та народний депутат кількох скликань Вадим Новинський повідомив, що відмовляється від мандату. За два дні парламент припинив повноваження Новинського.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+8
передають державні секрети своєму патрону -параноїку
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09.07.2022 16:25
+7
А Ковальова?
Чи це свой чєлавєк?
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09.07.2022 16:16
+4
Их с ВР надо гнать в шею. Шоб ни одним ,,слугою урода" там и не пахло
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09.07.2022 16:49
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А Ковальова?
Чи це свой чєлавєк?
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09.07.2022 16:16 Відповісти
он же на спецзадании - мастерски развалит вверенный ему ватниками участок работы
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09.07.2022 16:31 Відповісти
а що так?

невже тому, що новинського обирали вдячні мешканці Маріуполя?

тоді питань немає
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09.07.2022 16:17 Відповісти
а вот ещё можно и так:
на время предвыборной компании, раздачи кандидатами гречки, риса и прочих обещаний, самих выборов, подсчёта голосов вплоть до выдачи депутатских удостоверений, поставить войну на паузу. а потом снова продолжить. а то эта война так утомляет кандидатов и депутатов, так утомляет.
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09.07.2022 16:21 Відповісти
що в вр роблять колишні опзж?!
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09.07.2022 16:22 Відповісти
передають державні секрети своєму патрону -параноїку
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09.07.2022 16:25 Відповісти
думаешь они работают быстреее от зеленых во главе с Ермаком?
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09.07.2022 16:34 Відповісти
Тому що вони тепер ППЗЖ. Зміна однієї літери в абревіатурі дозволяє покласти путіна на закон. Зеленський зуб дає.
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09.07.2022 16:57 Відповісти
Обидва округи (і Волноваха, і Маріуполь) - повністю під окупацією.
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09.07.2022 16:28 Відповісти
Це ніяк не завадить Арєстовічу балотуватись від Волновахи, а Нєвзорову від Маріуполя. Просто вибори влаштують в Дії
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09.07.2022 16:58 Відповісти
Якраз нагода зменшити поголів'я "слуг народу" до оптимального...
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09.07.2022 16:36 Відповісти
Их с ВР надо гнать в шею. Шоб ни одним ,,слугою урода" там и не пахло
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09.07.2022 16:49 Відповісти
оптимальне - це нуль
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09.07.2022 16:50 Відповісти
А зрадник Ковальов з зеленої шобли так і залишиться депутато
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09.07.2022 17:04 Відповісти
так, можливо що йому зарплату ще платять
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09.07.2022 19:07 Відповісти
а я було подумала що лубінця сумління замучало. Чого це я? той, хто любить незаконно збагачуватися не може мати жодного сумління.
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09.07.2022 17:49 Відповісти
Після війни вас всіх,упирів,міняти потрібно.Чи ви надієтесь на післявоєнний дерибан?Щось мені підказує,що даремно!
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09.07.2022 21:41 Відповісти
 
 