Довибори для обрання народних депутатів замість Лубінця і Новинського відбудуться після війни, - Стефанчук

Проведення довиборів до Верховної Ради для обрання народних депутатів замість Дмитра Лубінця і Вадима Новинського стане можливим тільки після завершення в Україні воєнного стану.

Про це голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Після того як Верховна Рада підтримала кандидатуру пана Лубінця на посаду омбудсмена, він склав повноваження народного депутата, і у нас з'явилася вакансія. У зв'язку з тим, що в Україні діє воєнний стан, згідно з відповідним законом, ми не можемо проводити вибори в цей період, тому зараз ця посада залишатиметься вакантною. У період воєнного стану за жодним напрямком, за жодним мандатним округом не буде проводитися виборів - вони можливі тільки після завершення воєнного стану", - сказав спікер.

Він також нагадав, що напередодні парламент підтримав складання депутатських повноважень Вадимом Новинським.

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"Тому ми поки що будемо працювати в тому форматі, який є у Верховній Раді, - це 420 народних депутатів", - наголосив Стефанчук.

Нагадаємо, 31 травня народні депутати звільнили Людмилу Денісову з посади уповноваженого Верховної Ради з прав людини. За звільнення Денісової проголосували 234 парламентарії. Денісова називає звільнення незаконним та обіцяє оскаржити його в суді. 1 червня Верховна Рада призначила нардепа Дмитра Лубінця Уповноваженим Верховної Ради з прав людини.

6 липня стало відомо, що олігарх та народний депутат кількох скликань Вадим Новинський повідомив, що відмовляється від мандату. За два дні парламент припинив повноваження Новинського.

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