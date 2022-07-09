Канада еще не приняла решения о подсанкционной турбине для "Северного потока-1", - министр природных ресурсов Уилкинсон
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Канада ещё не приняла решение о возвращении после планового ремонта газовой турбины для трубопровода "Северный поток-1" и продолжает диалог с партнерами из Украины и Германии по этому вопросу.
Об этом сообщает CBC со ссылкой на канадского министра природных ресурсов Джонатана Уилкинсона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Федеральный министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон заявил в пятницу, что "это непросто, и мы ещё не приняли решение, но мы, конечно, разговариваем с нашими друзьями – Украиной и Германией", - говорится в сообщении.
Канадская радиовещательная корпорация также обратилась за комментарием к компании-производителю турбины Siemens Energy Canada с просьбой прокомментировать сообщение из Берлина о том, что Канада решила удовлетворить запрос Германии о передаче ей турбины. "Я впервые об этом слышу", – заявила представитель компании Энн Адейр.
По её словам, пока никаких изменений нет, и Siemens Energy Canada продолжает соблюдать санкционный режим.
Также Адейр заявила, что простой доставки турбины в Германию, а не "Газпрому" будет недостаточно, чтобы обойти санкции. По её словам, Siemens ждет, что этот вопрос будет решен путем официального освобождения от санкций, оправданного гуманитарными соображениями с учетом энергетических потребностей Германии.
Как отмечает CBC, в пятницу посольство Украины в Канаде также обнародовало заявление, в котором говорится, что украинской стороне известно о диалоге между Канадой и Германией относительно турбины Siemens и что Украина надеется, что "правительство Канады обеспечит полную целостность действующего режима санкций".
Как сообщалось, Киев обратился к Канаде с просьбой не возвращать россии турбину Siemens, которая находилась там на техническом обслуживании, ссылаясь на санкции, что запрещают передачу любого оборудования, связанного с газом. Германия наоборот активно уговаривает партнеров вернуть агрегат, чтобы у рф не было повода для сокращения поставок газа в ФРГ.
Газпром в прошлом месяце сократил мощности трубопровода "Северный поток-1" до 40% от обычного уровня, сославшись на задержку возвращения оборудования, которое обслуживается компанией Siemens Energy в Канаде.
Турбины для прокачки газа изготовлены в Канаде. Там они регулярно проходят техническое обслуживание на предприятиях Siemens Energy AG. Одна из турбин была отправлена в Монреаль на капитальный ремонт.
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у Шольца треба повчитись) ліпити відмазки
пекельних"високоефективних санкцій". І в той же час, Німеччина намагається вмовити вже дві інші країни - Литву і Канаду - порушити вже введені не дуже й пекельні санкції, бо німцям дуже лячно від того, що можуть зробити кацапи. Ну, от як це в них одночасно в голові вкладається, в них же ж стереотип раціональності - це майже національна ідеа, а тут шиза якась