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Новости За рубежом Газовая война Санкции против России
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Канада еще не приняла решения о подсанкционной турбине для "Северного потока-1", - министр природных ресурсов Уилкинсон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

північний,турбіна

Канада ещё не приняла решение о возвращении после планового ремонта газовой турбины для трубопровода "Северный поток-1" и продолжает диалог с партнерами из Украины и Германии по этому вопросу.

Об этом сообщает CBC со ссылкой на канадского министра природных ресурсов Джонатана Уилкинсона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Федеральный министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон заявил в пятницу, что "это непросто, и мы ещё не приняли решение, но мы, конечно, разговариваем с нашими друзьями – Украиной и Германией", - говорится в сообщении.

Канадская радиовещательная корпорация также обратилась за комментарием к компании-производителю турбины Siemens Energy Canada с просьбой прокомментировать сообщение из Берлина о том, что Канада решила удовлетворить запрос Германии о передаче ей турбины. "Я впервые об этом слышу", – заявила представитель компании Энн Адейр.

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По её словам, пока никаких изменений нет, и Siemens Energy Canada продолжает соблюдать санкционный режим.

Также Адейр заявила, что простой доставки турбины в Германию, а не "Газпрому" будет недостаточно, чтобы обойти санкции. По её словам, Siemens ждет, что этот вопрос будет решен путем официального освобождения от санкций, оправданного гуманитарными соображениями с учетом энергетических потребностей Германии.

Как отмечает CBC, в пятницу посольство Украины в Канаде также обнародовало заявление, в котором говорится, что украинской стороне известно о диалоге между Канадой и Германией относительно турбины Siemens и что Украина надеется, что "правительство Канады обеспечит полную целостность действующего режима санкций".

Как сообщалось, Киев обратился к Канаде с просьбой не возвращать россии турбину Siemens, которая находилась там на техническом обслуживании, ссылаясь на санкции, что запрещают передачу любого оборудования, связанного с газом. Германия наоборот активно уговаривает партнеров вернуть агрегат, чтобы у рф не было повода для сокращения поставок газа в ФРГ.

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Газпром в прошлом месяце сократил мощности трубопровода "Северный поток-1" до 40% от обычного уровня, сославшись на задержку возвращения оборудования, которое обслуживается компанией Siemens Energy в Канаде.

Турбины для прокачки газа изготовлены в Канаде. Там они регулярно проходят техническое обслуживание на предприятиях Siemens Energy AG. Одна из турбин была отправлена ​​в Монреаль на капитальный ремонт.
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Топ комментарии
+4
Мощь❗Высоко технололичное изделие. По этому одичалые сами сделать такое не способны☝
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09.07.2022 19:18
+3
Пралллльна, тарапится не нада (с)
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09.07.2022 19:08
+3
нададудь найпотужніші турбіни і багато досить, але...ні в якому разі не можна поспішати, треба уважно вивчити питання та провести консультації із усіма партнерами чи це не призведе до ескалації...в треба дозвіл від всіх виробників та власників технологій ))
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09.07.2022 19:43
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Пралллльна, тарапится не нада (с)
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09.07.2022 19:08 Ответить
Не на часi☝
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09.07.2022 19:16 Ответить
Невже німці не розуміють, що хоч з турбіною, хоч без неї, газпром їм збільшувати постачання газу не буде. Москалям лише потрібен прецедент...
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09.07.2022 19:14 Ответить
навіщо така величезна турбіна, якісь лопатки, гостряки
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09.07.2022 19:16 Ответить
Мощь❗Высоко технололичное изделие. По этому одичалые сами сделать такое не способны☝
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09.07.2022 19:18 Ответить
нададудь найпотужніші турбіни і багато досить, але...ні в якому разі не можна поспішати, треба уважно вивчити питання та провести консультації із усіма партнерами чи це не призведе до ескалації...в треба дозвіл від всіх виробників та власників технологій ))
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09.07.2022 19:43 Ответить
👍👍👍
у Шольца треба повчитись) ліпити відмазки
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09.07.2022 19:49 Ответить
Зробіть гарний дисбаланс на валу і повертайте. Теж мені проблема.
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09.07.2022 19:45 Ответить
теж хороша ідея)
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09.07.2022 19:50 Ответить
Доречно👍
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09.07.2022 20:25 Ответить
Енергетичні потреби Німеччини ЦІЛКОМ задовільнялися і зараз можуть бути задовільнені за допомогою української ГТС, все інше - від лукавого. Краще притягніть Газпром до відповідальності за невиконання контрактних збов'язань.
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09.07.2022 20:28 Ответить
Німеччина каже, що може бути "гарантом" безпеки України шляхом впровадження пекельних "високоефективних санкцій". І в той же час, Німеччина намагається вмовити вже дві інші країни - Литву і Канаду - порушити вже введені не дуже й пекельні санкції, бо німцям дуже лячно від того, що можуть зробити кацапи. Ну, от як це в них одночасно в голові вкладається, в них же ж стереотип раціональності - це майже національна ідеа, а тут шиза якась
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09.07.2022 20:38 Ответить
 
 