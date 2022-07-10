Обучение военнослужащих ВСУ в Британии: Уоллес посетил украинских воинов

В Великобританию прибыла первая группа украинских военных, которая участвует в новой обширной военной программе по обучению на ее территории в течение нескольких месяцев до 10 тысяч украинцев.

В связи с началом учений с украинскими военными встретился министр обороны страны Бен Уоллес, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Эта новая амбициозная обучающая программа является следующим этапом поддержки Великобританией Вооруженных сил Украины в их борьбе с российской агрессией. Используя опыт британской армии, мы поможем Украине восстановить силы и усилить сопротивление в защите суверенитета страны и права выбирать собственное будущее", - сказал министр.

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В программе задействовано около 1050 военнослужащих ВС Великобритании. Каждый курс продлится несколько недель.

Учеба даст новобранцам-добровольцам с небольшим военным опытом или без него навыки эффективного ведения боевых действий на передовой. Курс включает программы по обращению с оружием, оказание первой помощи на поле боя, выживание в полевых условиях, тактику патрулирования и правовые основы вооруженных конфликтов.

Великобритания ранее в рамках программы ORBITAL с 2015 по 2022 год провела подготовку 22 тысяч украинцев.

Объем помощи Великобритании Украине составляет более 2,3 млрд фунтов стерлингов и включает более 5 тысяч единиц противотанковых систем NLAW и реактивных систем залпового огня M270.