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Великобритания (4276) война (47249) Уоллес (179)

Обучение военнослужащих ВСУ в Британии: Уоллес посетил украинских воинов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

уоллес

В Великобританию прибыла первая группа украинских военных, которая участвует в новой обширной военной программе по обучению на ее территории в течение нескольких месяцев до 10 тысяч украинцев.

В связи с началом учений с украинскими военными встретился министр обороны страны Бен Уоллес, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Эта новая амбициозная обучающая программа является следующим этапом поддержки Великобританией Вооруженных сил Украины в их борьбе с российской агрессией. Используя опыт британской армии, мы поможем Украине восстановить силы и усилить сопротивление в защите суверенитета страны и права выбирать собственное будущее", - сказал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Британии уже находятся полторы тысячи украинских военных, - Пристайко

В программе задействовано около 1050 военнослужащих ВС Великобритании. Каждый курс продлится несколько недель.

Учеба даст новобранцам-добровольцам с небольшим военным опытом или без него навыки эффективного ведения боевых действий на передовой. Курс включает программы по обращению с оружием, оказание первой помощи на поле боя, выживание в полевых условиях, тактику патрулирования и правовые основы вооруженных конфликтов.

Великобритания ранее в рамках программы ORBITAL с 2015 по 2022 год провела подготовку 22 тысяч украинцев.

Объем помощи Великобритании Украине составляет более 2,3 млрд фунтов стерлингов и включает более 5 тысяч единиц противотанковых систем NLAW и реактивных систем залпового огня M270.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+13
Наступним президентом буде пес Патрон - популярний, красивий, досвіду управління не має, але ж обов'язково навчиться, дайте йому шанс!
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10.07.2022 00:42
+6
Жалко,что Бен снял свою кандидатуру на пост премьера. Этот русофоб фору самому Джонсону даст
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10.07.2022 00:30
+5
Уоллес - наш Бандера. Вибач, Джо, ми тебе любимо.
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10.07.2022 00:14
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M270 это очень хорошо
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10.07.2022 00:03 Ответить
NLAW теж крута штука
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10.07.2022 00:13 Ответить
Уоллес - наш Бандера. Вибач, Джо, ми тебе любимо.
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10.07.2022 00:14 Ответить
Я б не відмовився, щоб Джо став президентом України.
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10.07.2022 00:15 Ответить
Маємо своє. А як не маємо, то ми - лохі
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10.07.2022 00:17 Ответить
У нас уже есть главный неЛох, не претендуйте он абидится...
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10.07.2022 00:21 Ответить
а я щоб президентом в Україні став індус який-небудь - вони прикольні, поржем знову
хоча після білоруса Яника та єврея Зелі розсмішити нас буде вже не так просто
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10.07.2022 00:21 Ответить
можно еще табуретку выбрать, будет еще прикольнее
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10.07.2022 00:41 Ответить
Наступним президентом буде пес Патрон - популярний, красивий, досвіду управління не має, але ж обов'язково навчиться, дайте йому шанс!
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10.07.2022 00:42 Ответить
За Патрона 73% лохтората проголосуют с радостью. К тому же Патрона можно потискать, почесать за ушком и работать он будет за сахарную косточку
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10.07.2022 07:02 Ответить
интересный эфир был у Фейгина с Мальцевым....
не очень мне нравится этот Мальцев, отношусь к нему с осторожностью, но этот эфир хороший....
так что, будет свободная минутка - посмотрите......
https://www.youtube.com/watch?v=vcYpXYUZwZ4
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10.07.2022 00:29 Ответить
для кацапов интересно. Нам - нет.
мальцев - поп гапон и латентный имперец.
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10.07.2022 00:39 Ответить
а "нам", это кому, простите?
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10.07.2022 00:42 Ответить
чому ви, людино добра, тягнете читачів на ефір з нетаким руським? У нас своїх українців немає?
понаїхало портнікових, ганопольських, бабченків з фейгіними... теж мені - володарі думок, за парєбрік - ето туда
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10.07.2022 11:50 Ответить
нам - украинцам. Є сумніви?
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10.07.2022 13:16 Ответить
Жалко,что Бен снял свою кандидатуру на пост премьера. Этот русофоб фору самому Джонсону даст
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10.07.2022 00:30 Ответить
жаль, что если Беня снял квартиру
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10.07.2022 00:36 Ответить
Many thanks to the people of the UK for supporting Ukraine!
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10.07.2022 00:41 Ответить
Украина Британия Польша - новый союз вольных граждан
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10.07.2022 00:58 Ответить
кацапы бурно оргазмировали в штаники от новости об уходе Джонсона.....
посмотрим, как они завоют, когда поймут, кто такой Воллес...... ))
кстати, (Швец вроде говорил) от него ушла жена, сказав напоследок - "Живи со своей Украиной!"......
так что уровень его патриотизма можно себе только представить..... )
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10.07.2022 01:45 Ответить
Это мы привыкли, что баба должна варить борщ, растить детей, и не лезть куда ее не просят. А в этих ихних Европах все совсем не так.
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10.07.2022 04:34 Ответить
Я, конечно, благодарен англосаксам за помощь, вот только не пойму, чему армия, которая 80 лет не воевала по крупному, может научить солдат, которые уже 8 лет воюют.
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10.07.2022 04:36 Ответить
Нашим військовим для освоєння їхнього озброєння краще попрактикуватись разом. Ну і взаємний обмін досвідом.
У всякому разі рахую що ці всі навчання тільки на користь.
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10.07.2022 08:01 Ответить
Навіть не треба порівнювати 120 днів навчання у ВБ, ніж 5-7 днів від малярши.
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10.07.2022 09:05 Ответить
 
 