Обучение военнослужащих ВСУ в Британии: Уоллес посетил украинских воинов
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В Великобританию прибыла первая группа украинских военных, которая участвует в новой обширной военной программе по обучению на ее территории в течение нескольких месяцев до 10 тысяч украинцев.
В связи с началом учений с украинскими военными встретился министр обороны страны Бен Уоллес, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Эта новая амбициозная обучающая программа является следующим этапом поддержки Великобританией Вооруженных сил Украины в их борьбе с российской агрессией. Используя опыт британской армии, мы поможем Украине восстановить силы и усилить сопротивление в защите суверенитета страны и права выбирать собственное будущее", - сказал министр.
В программе задействовано около 1050 военнослужащих ВС Великобритании. Каждый курс продлится несколько недель.
Учеба даст новобранцам-добровольцам с небольшим военным опытом или без него навыки эффективного ведения боевых действий на передовой. Курс включает программы по обращению с оружием, оказание первой помощи на поле боя, выживание в полевых условиях, тактику патрулирования и правовые основы вооруженных конфликтов.
Великобритания ранее в рамках программы ORBITAL с 2015 по 2022 год провела подготовку 22 тысяч украинцев.
Объем помощи Великобритании Украине составляет более 2,3 млрд фунтов стерлингов и включает более 5 тысяч единиц противотанковых систем NLAW и реактивных систем залпового огня M270.
Пожалуйста, подождите...
хоча після білоруса Яника та єврея Зелі розсмішити нас буде вже не так просто
не очень мне нравится этот Мальцев, отношусь к нему с осторожностью, но этот эфир хороший....
так что, будет свободная минутка - посмотрите......
https://www.youtube.com/watch?v=vcYpXYUZwZ4
мальцев - поп гапон и латентный имперец.
понаїхало портнікових, ганопольських, бабченків з фейгіними... теж мені - володарі думок, за парєбрік - ето туда
посмотрим, как они завоют, когда поймут, кто такой Воллес...... ))
кстати, (Швец вроде говорил) от него ушла жена, сказав напоследок - "Живи со своей Украиной!"......
так что уровень его патриотизма можно себе только представить..... )
У всякому разі рахую що ці всі навчання тільки на користь.