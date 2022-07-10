Навчання військовослужбовців ЗСУ в Британії: Воллес відвідав українських воїнів
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До Великої Британії прибула перша група українських військових, яка бере участь у новій великій військовій програмі з навчання на її території впродовж кількох місяців до 10 тисяч українців.
У зв'язку з початком навчань з українськими військовими зустрівся міністр оборони країни Бен Воллес, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ця нова амбітна навчальна програма є наступним етапом підтримки Великою Британією Збройних сил України в їхній боротьбі з російською агресією. Використовуючи досвід британської армії, ми допоможемо Україні відновити сили та посилити опір у захисті суверенітету країни та права вибирати власне майбутнє", - сказав міністр.
У програмі задіяно близько 1050 військовослужбовців ЗС Великої Британії. Кожен курс триватиме кілька тижнів.
Навчання дасть новобранцям-добровольцям з невеликим військовим досвідом або без нього навички ефективного ведення бойових дій на передовій. Курс включає програми з поводження зі зброєю, надання першої допомоги на полі бою, виживання в польових умовах, тактику патрулювання та правові основи збройних конфліктів.
Зазначається, що Велика Британія раніше в рамках програми ORBITAL з 2015 по 2022 рік провела підготовку 22 тисяч українців.
Обсяг допомоги Великої Британії Україні наразі становить понад 2,3 млрд фунтів стерлінгів та включає понад 5 тисяч одиниць протитанкових систем NLAW та реактивних систем залпового вогню M270.
Будь ласка, зачекайте...
хоча після білоруса Яника та єврея Зелі розсмішити нас буде вже не так просто
не очень мне нравится этот Мальцев, отношусь к нему с осторожностью, но этот эфир хороший....
так что, будет свободная минутка - посмотрите......
https://www.youtube.com/watch?v=vcYpXYUZwZ4
мальцев - поп гапон и латентный имперец.
понаїхало портнікових, ганопольських, бабченків з фейгіними... теж мені - володарі думок, за парєбрік - ето туда
посмотрим, как они завоют, когда поймут, кто такой Воллес...... ))
кстати, (Швец вроде говорил) от него ушла жена, сказав напоследок - "Живи со своей Украиной!"......
так что уровень его патриотизма можно себе только представить..... )
У всякому разі рахую що ці всі навчання тільки на користь.