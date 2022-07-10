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Навчання військовослужбовців ЗСУ в Британії: Воллес відвідав українських воїнів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

уоллес

До Великої Британії прибула перша група українських військових, яка бере участь у новій великій військовій програмі з навчання на її території впродовж кількох місяців до 10 тисяч українців.

У зв'язку з початком навчань з українськими військовими зустрівся міністр оборони країни Бен Воллес, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ця нова амбітна навчальна програма є наступним етапом підтримки Великою Британією Збройних сил України в їхній боротьбі з російською агресією. Використовуючи досвід британської армії, ми допоможемо Україні відновити сили та посилити опір у захисті суверенітету країни та права вибирати власне майбутнє", - сказав міністр.

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У програмі задіяно близько 1050 військовослужбовців ЗС Великої Британії. Кожен курс триватиме кілька тижнів.

Навчання дасть новобранцям-добровольцям з невеликим військовим досвідом або без нього навички ефективного ведення бойових дій на передовій. Курс включає програми з поводження зі зброєю, надання першої допомоги на полі бою, виживання в польових умовах, тактику патрулювання та правові основи збройних конфліктів.

Зазначається, що Велика Британія раніше в рамках програми ORBITAL з 2015 по 2022 рік провела підготовку 22 тисяч українців.

Обсяг допомоги Великої Британії Україні наразі становить понад 2,3 млрд фунтів стерлінгів та включає понад 5 тисяч одиниць протитанкових систем NLAW та реактивних систем залпового вогню M270.
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Топ коментарі
+13
Наступним президентом буде пес Патрон - популярний, красивий, досвіду управління не має, але ж обов'язково навчиться, дайте йому шанс!
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10.07.2022 00:42
+6
Жалко,что Бен снял свою кандидатуру на пост премьера. Этот русофоб фору самому Джонсону даст
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10.07.2022 00:30
+5
Уоллес - наш Бандера. Вибач, Джо, ми тебе любимо.
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10.07.2022 00:14
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M270 это очень хорошо
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10.07.2022 00:03 Відповісти
NLAW теж крута штука
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10.07.2022 00:13 Відповісти
Уоллес - наш Бандера. Вибач, Джо, ми тебе любимо.
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10.07.2022 00:14 Відповісти
Я б не відмовився, щоб Джо став президентом України.
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10.07.2022 00:15 Відповісти
Маємо своє. А як не маємо, то ми - лохі
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10.07.2022 00:17 Відповісти
У нас уже есть главный неЛох, не претендуйте он абидится...
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10.07.2022 00:21 Відповісти
а я щоб президентом в Україні став індус який-небудь - вони прикольні, поржем знову
хоча після білоруса Яника та єврея Зелі розсмішити нас буде вже не так просто
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10.07.2022 00:21 Відповісти
можно еще табуретку выбрать, будет еще прикольнее
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10.07.2022 00:41 Відповісти
Наступним президентом буде пес Патрон - популярний, красивий, досвіду управління не має, але ж обов'язково навчиться, дайте йому шанс!
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10.07.2022 00:42 Відповісти
За Патрона 73% лохтората проголосуют с радостью. К тому же Патрона можно потискать, почесать за ушком и работать он будет за сахарную косточку
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10.07.2022 07:02 Відповісти
интересный эфир был у Фейгина с Мальцевым....
не очень мне нравится этот Мальцев, отношусь к нему с осторожностью, но этот эфир хороший....
так что, будет свободная минутка - посмотрите......
https://www.youtube.com/watch?v=vcYpXYUZwZ4
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10.07.2022 00:29 Відповісти
для кацапов интересно. Нам - нет.
мальцев - поп гапон и латентный имперец.
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10.07.2022 00:39 Відповісти
а "нам", это кому, простите?
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10.07.2022 00:42 Відповісти
чому ви, людино добра, тягнете читачів на ефір з нетаким руським? У нас своїх українців немає?
понаїхало портнікових, ганопольських, бабченків з фейгіними... теж мені - володарі думок, за парєбрік - ето туда
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10.07.2022 11:50 Відповісти
нам - украинцам. Є сумніви?
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10.07.2022 13:16 Відповісти
Жалко,что Бен снял свою кандидатуру на пост премьера. Этот русофоб фору самому Джонсону даст
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10.07.2022 00:30 Відповісти
жаль, что если Беня снял квартиру
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10.07.2022 00:36 Відповісти
Many thanks to the people of the UK for supporting Ukraine!
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10.07.2022 00:41 Відповісти
Украина Британия Польша - новый союз вольных граждан
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10.07.2022 00:58 Відповісти
кацапы бурно оргазмировали в штаники от новости об уходе Джонсона.....
посмотрим, как они завоют, когда поймут, кто такой Воллес...... ))
кстати, (Швец вроде говорил) от него ушла жена, сказав напоследок - "Живи со своей Украиной!"......
так что уровень его патриотизма можно себе только представить..... )
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10.07.2022 01:45 Відповісти
Это мы привыкли, что баба должна варить борщ, растить детей, и не лезть куда ее не просят. А в этих ихних Европах все совсем не так.
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10.07.2022 04:34 Відповісти
Я, конечно, благодарен англосаксам за помощь, вот только не пойму, чему армия, которая 80 лет не воевала по крупному, может научить солдат, которые уже 8 лет воюют.
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10.07.2022 04:36 Відповісти
Нашим військовим для освоєння їхнього озброєння краще попрактикуватись разом. Ну і взаємний обмін досвідом.
У всякому разі рахую що ці всі навчання тільки на користь.
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10.07.2022 08:01 Відповісти
Навіть не треба порівнювати 120 днів навчання у ВБ, ніж 5-7 днів від малярши.
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10.07.2022 09:05 Відповісти
 
 