Зеленский объяснил, почему уволил послов, и анонсировал важные новости
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский пояснил, что увольнение им послов Украины в некоторых странах является вопросом ротаций.
Как информирует ЦензорНЕТ, об этом он заявил в своем обращении.
Зеленский отметил: Подписал сегодня(9.07.2022 - ред.) указы об увольнении некоторых послов Украины. Это вопрос ротаций, обычная часть дипломатической практики.
В Чехию, Германию, Венгрию, Норвегию и другие будут назначены новые представители Украины. Кандидатуры готовятся по линии Министерства иностранных дел.
В обращении Зеленский также анонсировал "важные новости" от чиновников на следующей неделе.
"Уже готовлюсь к новой неделе, будут важные новости, в том числе от чиновников", - сказал он.
Кроме того, президент поблагодарил США за решение предоставить Украине новый пакет оборонной помощи в 400 млн долларов.
Напомним, Зеленский уволил послов в Чехии, ФРГ и Венгрии.
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ПРЕДАТЕЛЬ ДОЛЖЕН УЙТИ С РУКОВОДЯЩЕГО ПОСТА! ВМЕСТЕ СО СВОЕЙ ШОБЛОЙ!
ВЫБОРЫ УМНОЖАЕМ НА НОЛЬ! (СО СМЕРТЯМИ ЛЮДЕЙ НАШИХ ЕЩЁ РАЗБЕРЁМСЯ!).
СЕЙЧАС НАДО СПАСАТЬ РОДИНУ! ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИМ ОБЯЗАННОСТИ НАЗНАЧАЕМ
БЫВШЕГО ПРЕЗИДЕНТА ПЕТРА ПОРОШЕ.НКО. МЫ-НАРОД, МЫ РЕШАЕМ (по Конституции!)
Сейчас не время сводить счёты, в полном смысле слова, "враг у ворот". Порошенко имеет опыт руководства страной, патриот, сейчас, как никогда, важно АРМИЯ, МОВА, ВIРА.
Надо выиграть войну, Порошенко доверяют в мире. Каждый руководитель должен делать то,
что у него получается, Залужный должен воевать, честь ему и хвала, боевых генералов вернуть.
Надо выиграть эту войну во что бы то ни стало!
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