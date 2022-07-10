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Новости Политика Украины
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Зеленский (16612) обращение (507) посол (1728)

Зеленский объяснил, почему уволил послов, и анонсировал важные новости

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

звернення,зеленський

Президент Владимир Зеленский пояснил, что увольнение им послов Украины в некоторых странах является вопросом ротаций.

Как информирует ЦензорНЕТ, об этом он заявил в своем обращении.

Зеленский отметил: Подписал сегодня(9.07.2022 - ред.) указы об увольнении некоторых послов Украины. Это вопрос ротаций, обычная часть дипломатической практики.

В Чехию, Германию, Венгрию, Норвегию и другие будут назначены новые представители Украины. Кандидатуры готовятся по линии Министерства иностранных дел.

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В обращении Зеленский также анонсировал "важные новости" от чиновников на следующей неделе.

"Уже готовлюсь к новой неделе, будут важные новости, в том числе от чиновников", - сказал он.

Кроме того, президент поблагодарил США за решение предоставить Украине новый пакет оборонной помощи в 400 млн долларов.

Напомним,  Зеленский уволил послов в Чехии, ФРГ и Венгрии.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+58
Що із захисниками Маріуполя підарас гнусавий?
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10.07.2022 01:44
+51
А що по єрмакам і татарві?
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10.07.2022 01:41
+43
Требуют убрать ЕрмакА из обоймы , а ЗЕ УБЕРЁТ ШМЫГАЛЯ и поставит туда …. Ермака
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10.07.2022 01:36
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Страница 2 из 2
Зеленський, коли агента путіна єрмака посадиш в тюрму ?! Чи чекаєш, коли разом з ним сядеш в буцигарню ?!
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10.07.2022 10:48 Ответить
А не пора-ли гундосому Боневтику провести ротацию Дерьмака ? Желательно в направлении рускага ваеннага ******* !
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10.07.2022 10:51 Ответить
А можно новости выкладывать без фотки Зеленского? Я сейчас завтракаю, а тут это ***..., морда лупоглазая. Достаточно того, что с телевизора он неожиданно выскакивает.
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10.07.2022 10:59 Ответить
скажите спасибо что тут хоть его звука голоса нет
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10.07.2022 11:19 Ответить
знову пороха будуть ловити?в них постійно один і той же хід завжди
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10.07.2022 11:06 Ответить
Пошёл нах..., тварь зелёная! Убийца! Мало ты людей загубил, на тебе кровь детей невинных!
Позор на весь мир! Есть такая пословица( не я придумала): ему сцы в глаза, а он - это роса!

ПРЕДАТЕЛЬ ДОЛЖЕН УЙТИ С РУКОВОДЯЩЕГО ПОСТА! ВМЕСТЕ СО СВОЕЙ ШОБЛОЙ!
ВЫБОРЫ УМНОЖАЕМ НА НОЛЬ! (СО СМЕРТЯМИ ЛЮДЕЙ НАШИХ ЕЩЁ РАЗБЕРЁМСЯ!).
СЕЙЧАС НАДО СПАСАТЬ РОДИНУ! ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИМ ОБЯЗАННОСТИ НАЗНАЧАЕМ
БЫВШЕГО ПРЕЗИДЕНТА ПЕТРА ПОРОШЕ.НКО. МЫ-НАРОД, МЫ РЕШАЕМ (по Конституции!)
Сейчас не время сводить счёты, в полном смысле слова, "враг у ворот". Порошенко имеет опыт руководства страной, патриот, сейчас, как никогда, важно АРМИЯ, МОВА, ВIРА.
Надо выиграть войну, Порошенко доверяют в мире. Каждый руководитель должен делать то,
что у него получается, Залужный должен воевать, честь ему и хвала, боевых генералов вернуть.
Надо выиграть эту войну во что бы то ни стало!
СПАСЁМ РОДИНУ ВСЕ ВМЕСТЕ!
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10.07.2022 11:16 Ответить
Представники кінематографа вдягнули на Зеленського новий образ. Замість антикоропціонера і великого будівника вдягнули бороду і футболку кольору хакі. Знайомі, ті хто були проти Зелі кажуть: жінка - "глянь як схуд, нервується, переживає, молодець; чоловік - "як він себе гарно поводить, боєць, якби зараз вибори, я б за нього проголосував".
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10.07.2022 12:44 Ответить
Зе це хитрозроблений хорьок, тхір. Смороду від нього так само як і від справжнього тхора
який душить кур у курятнику.
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10.07.2022 13:15 Ответить
В спам, бидло.
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10.07.2022 15:34 Ответить
Пора анонсировать увольнение Ермака, Татарова и прочих агентов кремля
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10.07.2022 11:30 Ответить
Зеля повіситься,але їх не здасть,бо це його смерть.
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10.07.2022 14:17 Ответить
Зубы заговаривает и очковтирательством занимается, потому что замазан вместе с ермаком в предательстве и коррупции.
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10.07.2022 11:34 Ответить
Gawno !
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10.07.2022 11:38 Ответить
Норвегія і Чехія нам добре допомогли зі зброєю. І з Німеччини Мельник витис все що було можна. Знов хабадний саботаж.
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10.07.2022 11:43 Ответить
Та ні,то Воно місце для Колі-котлети готує.
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10.07.2022 14:19 Ответить
анонсатор фіговий
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10.07.2022 11:48 Ответить
Начасі ротація Ермака.
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10.07.2022 11:50 Ответить
У зверненні Зеленський також анонсував "важливі новини" від урядовців наступного тижня. Точно про строительство дорог будет пиз..ть.И что за хреновая манера - разговаривать с народом с телевизора через смартфон.
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10.07.2022 12:01 Ответить
Политические могикане пойдут в политический утиль,не смотря на вой ,на болотах.Ничего не поможет отъявленным антисемитам.
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10.07.2022 12:33 Ответить
когда гидрант уволит дерьмака в связи с запланированной ротацией ???!!!!
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10.07.2022 12:35 Ответить
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10.07.2022 13:16 Ответить
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10.07.2022 13:17 Ответить
Треба вже ротацію в ОП та тих хто дав вказівку на розмінування півдня України...
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10.07.2022 13:57 Ответить
Повисити їх на посадах,чи повісити,вибір за народом України.
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10.07.2022 14:21 Ответить
оно вообще когда нибудь работает? Нах писдешь голубого огонька одного и того же по десять раз в сутки
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10.07.2022 14:12 Ответить
Не верю! Мельник почему уволен?, потому, что штайнмаер-пророZZиская сволочь попросил? Немчура и лягушатники будут в одном котле с руZZней в Аду варится.
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10.07.2022 22:08 Ответить
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