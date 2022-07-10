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Зеленський (17522) звернення (359) посол (1002)

Зеленський пояснив, чому звільнив послів і анонсував важливі новини

Новини Цензор.НЕТ Політика України

звернення,зеленський

Президент Володимир Зеленський пояснив, що звільнення ним послів України в деяких країнах є питанням ротацій.

Як інформує ЦензорНЕТ, про це він заявив у своєму зверненні.

Зеленський зазначив: "Підписав сьогодні укази про звільнення деяких послів України. Це питання ротацій, звичайна частина дипломатичної практики.

В Чехію, Німеччину, Угорщину, Норвегію та інші будуть призначені нові представники України. Кандидатури готуються по лінії Міністерства закордонних справ".

Читайте на Цензор.НЕТ - Посла України в Німеччині Мельника звільнено, - указ Зеленського

 У зверненні Зеленський також анонсував "важливі новини" від урядовців наступного тижня.

"Вже готуюся до нового тижня, будуть важливі новини, зокрема від урядовців", - сказав він.

Крім того, президент подякував США за рішення надати Україні новий пакет оборонної допомоги на 400 млн доларів.

Читайте також - Зеленський звільнив послів у Чехії та Угорщині - Непоп та Перебийніса

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+58
Що із захисниками Маріуполя підарас гнусавий?
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10.07.2022 01:44
+51
А що по єрмакам і татарві?
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10.07.2022 01:41
+43
Требуют убрать ЕрмакА из обоймы , а ЗЕ УБЕРЁТ ШМЫГАЛЯ и поставит туда …. Ермака
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10.07.2022 01:36
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Зеленський, коли агента путіна єрмака посадиш в тюрму ?! Чи чекаєш, коли разом з ним сядеш в буцигарню ?!
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10.07.2022 10:48 Відповісти
А не пора-ли гундосому Боневтику провести ротацию Дерьмака ? Желательно в направлении рускага ваеннага ******* !
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10.07.2022 10:51 Відповісти
А можно новости выкладывать без фотки Зеленского? Я сейчас завтракаю, а тут это ***..., морда лупоглазая. Достаточно того, что с телевизора он неожиданно выскакивает.
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10.07.2022 10:59 Відповісти
скажите спасибо что тут хоть его звука голоса нет
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10.07.2022 11:19 Відповісти
знову пороха будуть ловити?в них постійно один і той же хід завжди
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10.07.2022 11:06 Відповісти
Пошёл нах..., тварь зелёная! Убийца! Мало ты людей загубил, на тебе кровь детей невинных!
Позор на весь мир! Есть такая пословица( не я придумала): ему сцы в глаза, а он - это роса!

ПРЕДАТЕЛЬ ДОЛЖЕН УЙТИ С РУКОВОДЯЩЕГО ПОСТА! ВМЕСТЕ СО СВОЕЙ ШОБЛОЙ!
ВЫБОРЫ УМНОЖАЕМ НА НОЛЬ! (СО СМЕРТЯМИ ЛЮДЕЙ НАШИХ ЕЩЁ РАЗБЕРЁМСЯ!).
СЕЙЧАС НАДО СПАСАТЬ РОДИНУ! ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИМ ОБЯЗАННОСТИ НАЗНАЧАЕМ
БЫВШЕГО ПРЕЗИДЕНТА ПЕТРА ПОРОШЕ.НКО. МЫ-НАРОД, МЫ РЕШАЕМ (по Конституции!)
Сейчас не время сводить счёты, в полном смысле слова, "враг у ворот". Порошенко имеет опыт руководства страной, патриот, сейчас, как никогда, важно АРМИЯ, МОВА, ВIРА.
Надо выиграть войну, Порошенко доверяют в мире. Каждый руководитель должен делать то,
что у него получается, Залужный должен воевать, честь ему и хвала, боевых генералов вернуть.
Надо выиграть эту войну во что бы то ни стало!
СПАСЁМ РОДИНУ ВСЕ ВМЕСТЕ!
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10.07.2022 11:16 Відповісти
Представники кінематографа вдягнули на Зеленського новий образ. Замість антикоропціонера і великого будівника вдягнули бороду і футболку кольору хакі. Знайомі, ті хто були проти Зелі кажуть: жінка - "глянь як схуд, нервується, переживає, молодець; чоловік - "як він себе гарно поводить, боєць, якби зараз вибори, я б за нього проголосував".
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10.07.2022 12:44 Відповісти
Зе це хитрозроблений хорьок, тхір. Смороду від нього так само як і від справжнього тхора
який душить кур у курятнику.
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10.07.2022 13:15 Відповісти
В спам, бидло.
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10.07.2022 15:34 Відповісти
Пора анонсировать увольнение Ермака, Татарова и прочих агентов кремля
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10.07.2022 11:30 Відповісти
Зеля повіситься,але їх не здасть,бо це його смерть.
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10.07.2022 14:17 Відповісти
Зубы заговаривает и очковтирательством занимается, потому что замазан вместе с ермаком в предательстве и коррупции.
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10.07.2022 11:34 Відповісти
Gawno !
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10.07.2022 11:38 Відповісти
Норвегія і Чехія нам добре допомогли зі зброєю. І з Німеччини Мельник витис все що було можна. Знов хабадний саботаж.
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10.07.2022 11:43 Відповісти
Та ні,то Воно місце для Колі-котлети готує.
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10.07.2022 14:19 Відповісти
анонсатор фіговий
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10.07.2022 11:48 Відповісти
Начасі ротація Ермака.
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10.07.2022 11:50 Відповісти
У зверненні Зеленський також анонсував "важливі новини" від урядовців наступного тижня. Точно про строительство дорог будет пиз..ть.И что за хреновая манера - разговаривать с народом с телевизора через смартфон.
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10.07.2022 12:01 Відповісти
Политические могикане пойдут в политический утиль,не смотря на вой ,на болотах.Ничего не поможет отъявленным антисемитам.
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10.07.2022 12:33 Відповісти
когда гидрант уволит дерьмака в связи с запланированной ротацией ???!!!!
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10.07.2022 12:35 Відповісти
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10.07.2022 13:16 Відповісти
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10.07.2022 13:17 Відповісти
Треба вже ротацію в ОП та тих хто дав вказівку на розмінування півдня України...
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10.07.2022 13:57 Відповісти
Повисити їх на посадах,чи повісити,вибір за народом України.
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10.07.2022 14:21 Відповісти
оно вообще когда нибудь работает? Нах писдешь голубого огонька одного и того же по десять раз в сутки
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10.07.2022 14:12 Відповісти
Не верю! Мельник почему уволен?, потому, что штайнмаер-пророZZиская сволочь попросил? Немчура и лягушатники будут в одном котле с руZZней в Аду варится.
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10.07.2022 22:08 Відповісти
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