Зеленський пояснив, чому звільнив послів і анонсував важливі новини

Президент Володимир Зеленський пояснив, що звільнення ним послів України в деяких країнах є питанням ротацій.

Як інформує ЦензорНЕТ, про це він заявив у своєму зверненні.

Зеленський зазначив: "Підписав сьогодні укази про звільнення деяких послів України. Це питання ротацій, звичайна частина дипломатичної практики.

В Чехію, Німеччину, Угорщину, Норвегію та інші будуть призначені нові представники України. Кандидатури готуються по лінії Міністерства закордонних справ".

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У зверненні Зеленський також анонсував "важливі новини" від урядовців наступного тижня.

"Вже готуюся до нового тижня, будуть важливі новини, зокрема від урядовців", - сказав він.

Крім того, президент подякував США за рішення надати Україні новий пакет оборонної допомоги на 400 млн доларів.

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