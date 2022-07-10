Зеленський пояснив, чому звільнив послів і анонсував важливі новини
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Президент Володимир Зеленський пояснив, що звільнення ним послів України в деяких країнах є питанням ротацій.
Як інформує ЦензорНЕТ, про це він заявив у своєму зверненні.
Зеленський зазначив: "Підписав сьогодні укази про звільнення деяких послів України. Це питання ротацій, звичайна частина дипломатичної практики.
В Чехію, Німеччину, Угорщину, Норвегію та інші будуть призначені нові представники України. Кандидатури готуються по лінії Міністерства закордонних справ".
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У зверненні Зеленський також анонсував "важливі новини" від урядовців наступного тижня.
"Вже готуюся до нового тижня, будуть важливі новини, зокрема від урядовців", - сказав він.
Крім того, президент подякував США за рішення надати Україні новий пакет оборонної допомоги на 400 млн доларів.
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Позор на весь мир! Есть такая пословица( не я придумала): ему сцы в глаза, а он - это роса!
ПРЕДАТЕЛЬ ДОЛЖЕН УЙТИ С РУКОВОДЯЩЕГО ПОСТА! ВМЕСТЕ СО СВОЕЙ ШОБЛОЙ!
ВЫБОРЫ УМНОЖАЕМ НА НОЛЬ! (СО СМЕРТЯМИ ЛЮДЕЙ НАШИХ ЕЩЁ РАЗБЕРЁМСЯ!).
СЕЙЧАС НАДО СПАСАТЬ РОДИНУ! ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИМ ОБЯЗАННОСТИ НАЗНАЧАЕМ
БЫВШЕГО ПРЕЗИДЕНТА ПЕТРА ПОРОШЕ.НКО. МЫ-НАРОД, МЫ РЕШАЕМ (по Конституции!)
Сейчас не время сводить счёты, в полном смысле слова, "враг у ворот". Порошенко имеет опыт руководства страной, патриот, сейчас, как никогда, важно АРМИЯ, МОВА, ВIРА.
Надо выиграть войну, Порошенко доверяют в мире. Каждый руководитель должен делать то,
что у него получается, Залужный должен воевать, честь ему и хвала, боевых генералов вернуть.
Надо выиграть эту войну во что бы то ни стало!
СПАСЁМ РОДИНУ ВСЕ ВМЕСТЕ!
який душить кур у курятнику.