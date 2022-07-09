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Зеленський звільнив послів у Чехії та Угорщині - Непоп та Перебийніса

Новини Цензор.НЕТ Політика України

увольнение,указ,зеленский,распоряжение,подписал

Президент України Володимир Зеленський своїми указами звільнив послів у Чехії - Євгена Перебийніса Угорщині - Любов Непоп.

Як інформує Цензор.НЕТ, укази про звільнення розміщені на сайті Глави Держави.

Так, в указі №480/2022 від 9 липня  зазначається: "Звільнити Непоп Любов Василівну з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Угорщині".

У тексті указу №482/2022 говориться: "Звільнити Перебийніса Євгена Петровича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Чеській Республіці".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посла України в Німеччині Мельника звільнено, - указ Зеленського

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+35
РОсія руками "Блазня" переходить до атак на дипломатичному фронті? Звільнить досвідчених а на їх місце призначить придурків які або нічого робить не будуть або будуть тишком-нишком паскудить! Інших підлеглих "блазенська команда" не призначає!
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09.07.2022 19:30
+22
Раз розпочалась така вечірка, може пан боневтік на себе та дєрмака на без терміновий відпочинок накатає указ?
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09.07.2022 19:31
+21
Под шумок войны назначили 25-летнюю любовницу шмыгаля маникюрщицу зам.министром с сумасшедшей зарплатой
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09.07.2022 19:41
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РОсія руками "Блазня" переходить до атак на дипломатичному фронті? Звільнить досвідчених а на їх місце призначить придурків які або нічого робить не будуть або будуть тишком-нишком паскудить! Інших підлеглих "блазенська команда" не призначає!
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09.07.2022 19:30 Відповісти
Под шумок войны назначили 25-летнюю любовницу шмыгаля маникюрщицу зам.министром с сумасшедшей зарплатой
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09.07.2022 19:41 Відповісти
Нас...кхм. Хорошо показала себя видимо Zеко-МАНДУ даже геноцид собственного народа не останавливает, всех на *** вертим
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09.07.2022 20:08 Відповісти
Сьогодні якийсь послопад...
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09.07.2022 19:31 Відповісти
и не понятно зачем
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09.07.2022 20:34 Відповісти
Раз розпочалась така вечірка, може пан боневтік на себе та дєрмака на без терміновий відпочинок накатає указ?
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09.07.2022 19:31 Відповісти
Дєрмак стоїть позаду з парабелумом, а той строче укази. Інакше не пояснюється.
Все це нагадує капітуляцію Германії у Першій світовій, коли після перемоги на всіх фронтах Германії, до парламенту прийшли гниди з мішком грошей і Германія об'явила капітуляцію.
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09.07.2022 19:45 Відповісти
Давай й дерьмака до купи звільня
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09.07.2022 19:32 Відповісти
заЯц во хмелю
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09.07.2022 19:32 Відповісти
Вот сейчас не смешно
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09.07.2022 19:40 Відповісти
Сегодня выходной. Я ошибаюсь или это 3 посол за день уволен? Ни разу такого не видел. И чем Перебийнис не угодил. Нормально так движение, помощь организовал.
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09.07.2022 19:34 Відповісти
это благодарность по ЕВРЕйСКИ им гешефт а нам пшел вон...
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09.07.2022 19:51 Відповісти
Скорей всего кипиш как то связан с конгресменкой и обращением к байдену☝
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09.07.2022 19:53 Відповісти
цікаво, дехто обісравь, а посли винуваті?
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09.07.2022 20:57 Відповісти
На їх місце поставлять совкодрочерів тупих або пряму агентуру а-ля таран- екс міністр оборони, який навмисно зливав підготовку до війни і міряв підбори у дівчат на параді. І якого Зеленський, замість розслідувати злочину бездіяльність, призначив в знак подяки послом у Словенію...
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09.07.2022 20:58 Відповісти
Боюсь......будет перекопский перешеек
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09.07.2022 19:35 Відповісти
блэать..тебя ж убить нужно! Какой *******

Україна - Україна, подивись на себе!

Мне ***** цей чорт
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09.07.2022 19:37 Відповісти
Как ты обосрался от дивчат...любо дорого смотреть было

это ж надо было так обосрать трусы вид 2 дивчат

фу блэать, обсос и мразина обосранная

сцЫкло ипаное
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09.07.2022 20:08 Відповісти
Тільки Тарана не чіпай! Можеш звільнити всіх послів, тільки Не Тарана- він же стільки хорошого для московитів зробив...
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09.07.2022 19:37 Відповісти
Заберите у него ручку
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09.07.2022 19:38 Відповісти
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09.07.2022 19:38 Відповісти
Болгари московських вигнали, а він своїх. Капєць.
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09.07.2022 19:39 Відповісти
А в Україні кремлівські гниди українських послів!! Дійство кремлівського лялькового балагана триває !!!))
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09.07.2022 19:47 Відповісти
При Зеленському різко виросла тривалість життя! Ніхто не хоче вмирать раніше ніж дочекається - чим, курва, цей ******* закінчиться!!!
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09.07.2022 19:59 Відповісти
Біситься **** зелена скоро за яйця Байден візьме тебе буде тобі татаров з ермаком
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09.07.2022 19:41 Відповісти
Кучмисты Zekoдломойские готовятся к выборам...хтят ещё раз 73%...
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09.07.2022 19:42 Відповісти
А при чем здесь Кучма? Прежде чем попытаться нарушить Конституцию Кучма провел скрытое социологическое исследование! И представьте себе, не пошел на третий срок! Так что зекоманде до Кучмы (в плане моральных качеств) як рачкі до неба !
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09.07.2022 20:02 Відповісти
Во время войны выборов не проводят. Наоборот это шанс у власти быть долго.
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09.07.2022 20:36 Відповісти
Мимо зеля, мимо....
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09.07.2022 19:42 Відповісти
Кремль розворушив українських кремлівських гнид,чекаємо продовження дійства!!)))
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09.07.2022 19:50 Відповісти
Бывший нардеп Игорь Лапин давно на фронте...по факту с 2014г
Пришла повестка с военкомата...
Zeлебобики опупели...каже блогер Сергей Поярков...
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09.07.2022 19:51 Відповісти
Можливо, він це робить, щоб відвернути увагу від скандалу з Єрмаком? Стара тактика
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09.07.2022 19:54 Відповісти
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09.07.2022 19:59 Відповісти
Краще б звільнив єрмаковсько-татаровський гнидник, була б повага, решта - фікція.
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09.07.2022 19:59 Відповісти
А це небрите створіня закусило вудила!
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09.07.2022 20:00 Відповісти
что то он разашолся
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09.07.2022 20:04 Відповісти
Ахереть, уже 5 послов уволил. Индия и Норвегия.
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09.07.2022 20:06 Відповісти
Когда оно уже себя "Уволит"
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09.07.2022 20:10 Відповісти
Давай ,блiн, Татарова та Дерьмака звiльняй , народ зачекався
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09.07.2022 20:17 Відповісти
коли вже ті вибори?..
хаос і непередбачуваність дій, які генерує "болонка у посудній лавці" вже задовбали, а українці продовжують гинути у "президента миру", обраного какаразніцами-приколістами
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09.07.2022 20:20 Відповісти
а в 16 столітті на палю саджали...та і в 17-му...

та курва і в 19 з 20-м...

хто знає історію, той розуміє
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09.07.2022 20:22 Відповісти
Дуже не зрозуміло. З орбаном ніякий посол не зможе співпрацювати, а Чехія тільки військової допомоги надала на 150млн $. Може сватів треба пристроїти?
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09.07.2022 20:45 Відповісти
выводи своих агентов с Запада. Ничем они не помогли. Ани слишкам многа знать
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09.07.2022 20:51 Відповісти
Уже 8 стран - Чехии, Германии, Венгрии, Норвегии, Индии, Мальдивах, Непале и Бангладеш. К утру всех уволит.
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09.07.2022 20:52 Відповісти
А Чехия при чем...Великий реформатор....
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09.07.2022 20:56 Відповісти
Сьогодні день, коли послів масово відпускають на волю?
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09.07.2022 21:22 Відповісти
Це у президента такі реформи для вступу в ЕС.
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09.07.2022 21:31 Відповісти
А Єрмака з Татаровим слабо? А Беню видати у відання американської Феміди?
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09.07.2022 22:36 Відповісти
Спілкувався пару разів із Перебийносом. Абсолютно простий та адекватний мужик. Крім того від початку війни дав певно більше десятка інтерв'ю чеським газетам про війну. Та і посольство у Празі працювало більш ніж адекватно. Щось тут не те...
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09.07.2022 23:31 Відповісти
Бородатой бабушкє не сподобались розклади починаючи від сьогоднішнього ранку. От і господар боНеВтіка так вирішив
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10.07.2022 00:32 Відповісти
а тарана ***** послом призначив? сховав від відповідальності за пройобаний ДОЗ,і злиті на крадівництво бабки МО?
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10.07.2022 03:31 Відповісти
 
 