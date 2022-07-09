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Зеленський звільнив послів у Чехії та Угорщині - Непоп та Перебийніса
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський своїми указами звільнив послів у Чехії - Євгена Перебийніса Угорщині - Любов Непоп.
Як інформує Цензор.НЕТ, укази про звільнення розміщені на сайті Глави Держави.
Так, в указі №480/2022 від 9 липня зазначається: "Звільнити Непоп Любов Василівну з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Угорщині".
У тексті указу №482/2022 говориться: "Звільнити Перебийніса Євгена Петровича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Чеській Республіці".
Топ коментарі
+35 Яр Холодний
показати весь коментар09.07.2022 19:30
+22 Krug J
показати весь коментар09.07.2022 19:31
+21 Vika Lysenko
показати весь коментар09.07.2022 19:41
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Все це нагадує капітуляцію Германії у Першій світовій, коли після перемоги на всіх фронтах Германії, до парламенту прийшли гниди з мішком грошей і Германія об'явила капітуляцію.
Україна - Україна, подивись на себе!
Мне ***** цей чорт
это ж надо было так обосрать трусы вид 2 дивчат
фу блэать, обсос и мразина обосранная
сцЫкло ипаное
Пришла повестка с военкомата...
Zeлебобики опупели...каже блогер Сергей Поярков...
хаос і непередбачуваність дій, які генерує "болонка у посудній лавці" вже задовбали, а українці продовжують гинути у "президента миру", обраного какаразніцами-приколістами
та курва і в 19 з 20-м...
хто знає історію, той розуміє