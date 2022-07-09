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Новости Политика Украины
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Зеленский уволил послов в Чехии и Венгрии - Непоп и Перебейниса

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

увольнение,указ,зеленский,распоряжение,подписал

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил послов в Чехии – Евгения Перебийноса и Венгрии – Любовь Непоп.

Как сообщает Цензор.НЕТ, указы об увольнении размещены на сайте Главы Государства.

Так, в указе №480/2022 от 9 июля отмечается: "Уволить Непоп Любовь Васильевну с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Венгрии".

В тексте указа №482/2022 говорится: "Уволить Перебейниса Евгения Петровича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Чешской Республике".

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Топ комментарии
+35
РОсія руками "Блазня" переходить до атак на дипломатичному фронті? Звільнить досвідчених а на їх місце призначить придурків які або нічого робить не будуть або будуть тишком-нишком паскудить! Інших підлеглих "блазенська команда" не призначає!
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09.07.2022 19:30
+22
Раз розпочалась така вечірка, може пан боневтік на себе та дєрмака на без терміновий відпочинок накатає указ?
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09.07.2022 19:31
+21
Под шумок войны назначили 25-летнюю любовницу шмыгаля маникюрщицу зам.министром с сумасшедшей зарплатой
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09.07.2022 19:41
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РОсія руками "Блазня" переходить до атак на дипломатичному фронті? Звільнить досвідчених а на їх місце призначить придурків які або нічого робить не будуть або будуть тишком-нишком паскудить! Інших підлеглих "блазенська команда" не призначає!
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09.07.2022 19:30 Ответить
Под шумок войны назначили 25-летнюю любовницу шмыгаля маникюрщицу зам.министром с сумасшедшей зарплатой
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09.07.2022 19:41 Ответить
Нас...кхм. Хорошо показала себя видимо Zеко-МАНДУ даже геноцид собственного народа не останавливает, всех на *** вертим
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09.07.2022 20:08 Ответить
Сьогодні якийсь послопад...
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09.07.2022 19:31 Ответить
и не понятно зачем
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09.07.2022 20:34 Ответить
Раз розпочалась така вечірка, може пан боневтік на себе та дєрмака на без терміновий відпочинок накатає указ?
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09.07.2022 19:31 Ответить
Дєрмак стоїть позаду з парабелумом, а той строче укази. Інакше не пояснюється.
Все це нагадує капітуляцію Германії у Першій світовій, коли після перемоги на всіх фронтах Германії, до парламенту прийшли гниди з мішком грошей і Германія об'явила капітуляцію.
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09.07.2022 19:45 Ответить
Давай й дерьмака до купи звільня
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09.07.2022 19:32 Ответить
заЯц во хмелю
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09.07.2022 19:32 Ответить
Вот сейчас не смешно
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09.07.2022 19:40 Ответить
Сегодня выходной. Я ошибаюсь или это 3 посол за день уволен? Ни разу такого не видел. И чем Перебийнис не угодил. Нормально так движение, помощь организовал.
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09.07.2022 19:34 Ответить
это благодарность по ЕВРЕйСКИ им гешефт а нам пшел вон...
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09.07.2022 19:51 Ответить
Скорей всего кипиш как то связан с конгресменкой и обращением к байдену☝
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09.07.2022 19:53 Ответить
цікаво, дехто обісравь, а посли винуваті?
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09.07.2022 20:57 Ответить
На їх місце поставлять совкодрочерів тупих або пряму агентуру а-ля таран- екс міністр оборони, який навмисно зливав підготовку до війни і міряв підбори у дівчат на параді. І якого Зеленський, замість розслідувати злочину бездіяльність, призначив в знак подяки послом у Словенію...
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09.07.2022 20:58 Ответить
Боюсь......будет перекопский перешеек
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09.07.2022 19:35 Ответить
блэать..тебя ж убить нужно! Какой *******

Україна - Україна, подивись на себе!

Мне ***** цей чорт
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09.07.2022 19:37 Ответить
Как ты обосрался от дивчат...любо дорого смотреть было

это ж надо было так обосрать трусы вид 2 дивчат

фу блэать, обсос и мразина обосранная

сцЫкло ипаное
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09.07.2022 20:08 Ответить
Тільки Тарана не чіпай! Можеш звільнити всіх послів, тільки Не Тарана- він же стільки хорошого для московитів зробив...
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09.07.2022 19:37 Ответить
Заберите у него ручку
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09.07.2022 19:38 Ответить
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09.07.2022 19:38 Ответить
Болгари московських вигнали, а він своїх. Капєць.
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09.07.2022 19:39 Ответить
А в Україні кремлівські гниди українських послів!! Дійство кремлівського лялькового балагана триває !!!))
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09.07.2022 19:47 Ответить
При Зеленському різко виросла тривалість життя! Ніхто не хоче вмирать раніше ніж дочекається - чим, курва, цей ******* закінчиться!!!
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09.07.2022 19:59 Ответить
Біситься **** зелена скоро за яйця Байден візьме тебе буде тобі татаров з ермаком
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09.07.2022 19:41 Ответить
Кучмисты Zekoдломойские готовятся к выборам...хтят ещё раз 73%...
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09.07.2022 19:42 Ответить
А при чем здесь Кучма? Прежде чем попытаться нарушить Конституцию Кучма провел скрытое социологическое исследование! И представьте себе, не пошел на третий срок! Так что зекоманде до Кучмы (в плане моральных качеств) як рачкі до неба !
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09.07.2022 20:02 Ответить
Во время войны выборов не проводят. Наоборот это шанс у власти быть долго.
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09.07.2022 20:36 Ответить
Мимо зеля, мимо....
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09.07.2022 19:42 Ответить
Кремль розворушив українських кремлівських гнид,чекаємо продовження дійства!!)))
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09.07.2022 19:50 Ответить
Бывший нардеп Игорь Лапин давно на фронте...по факту с 2014г
Пришла повестка с военкомата...
Zeлебобики опупели...каже блогер Сергей Поярков...
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09.07.2022 19:51 Ответить
Можливо, він це робить, щоб відвернути увагу від скандалу з Єрмаком? Стара тактика
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09.07.2022 19:54 Ответить
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09.07.2022 19:59 Ответить
Краще б звільнив єрмаковсько-татаровський гнидник, була б повага, решта - фікція.
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09.07.2022 19:59 Ответить
А це небрите створіня закусило вудила!
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09.07.2022 20:00 Ответить
что то он разашолся
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09.07.2022 20:04 Ответить
Ахереть, уже 5 послов уволил. Индия и Норвегия.
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09.07.2022 20:06 Ответить
Когда оно уже себя "Уволит"
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09.07.2022 20:10 Ответить
Давай ,блiн, Татарова та Дерьмака звiльняй , народ зачекався
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09.07.2022 20:17 Ответить
коли вже ті вибори?..
хаос і непередбачуваність дій, які генерує "болонка у посудній лавці" вже задовбали, а українці продовжують гинути у "президента миру", обраного какаразніцами-приколістами
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09.07.2022 20:20 Ответить
а в 16 столітті на палю саджали...та і в 17-му...

та курва і в 19 з 20-м...

хто знає історію, той розуміє
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09.07.2022 20:22 Ответить
Дуже не зрозуміло. З орбаном ніякий посол не зможе співпрацювати, а Чехія тільки військової допомоги надала на 150млн $. Може сватів треба пристроїти?
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09.07.2022 20:45 Ответить
выводи своих агентов с Запада. Ничем они не помогли. Ани слишкам многа знать
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09.07.2022 20:51 Ответить
Уже 8 стран - Чехии, Германии, Венгрии, Норвегии, Индии, Мальдивах, Непале и Бангладеш. К утру всех уволит.
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09.07.2022 20:52 Ответить
А Чехия при чем...Великий реформатор....
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09.07.2022 20:56 Ответить
Сьогодні день, коли послів масово відпускають на волю?
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09.07.2022 21:22 Ответить
Це у президента такі реформи для вступу в ЕС.
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09.07.2022 21:31 Ответить
А Єрмака з Татаровим слабо? А Беню видати у відання американської Феміди?
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09.07.2022 22:36 Ответить
Спілкувався пару разів із Перебийносом. Абсолютно простий та адекватний мужик. Крім того від початку війни дав певно більше десятка інтерв'ю чеським газетам про війну. Та і посольство у Празі працювало більш ніж адекватно. Щось тут не те...
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09.07.2022 23:31 Ответить
Бородатой бабушкє не сподобались розклади починаючи від сьогоднішнього ранку. От і господар боНеВтіка так вирішив
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10.07.2022 00:32 Ответить
а тарана ***** послом призначив? сховав від відповідальності за пройобаний ДОЗ,і злиті на крадівництво бабки МО?
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10.07.2022 03:31 Ответить
 
 