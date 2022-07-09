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Зеленский уволил послов в Чехии и Венгрии - Непоп и Перебейниса
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил послов в Чехии – Евгения Перебийноса и Венгрии – Любовь Непоп.
Как сообщает Цензор.НЕТ, указы об увольнении размещены на сайте Главы Государства.
Так, в указе №480/2022 от 9 июля отмечается: "Уволить Непоп Любовь Васильевну с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Венгрии".
В тексте указа №482/2022 говорится: "Уволить Перебейниса Евгения Петровича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Чешской Республике".
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+35 Яр Холодний
показать весь комментарий09.07.2022 19:30
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показать весь комментарий09.07.2022 19:41
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Все це нагадує капітуляцію Германії у Першій світовій, коли після перемоги на всіх фронтах Германії, до парламенту прийшли гниди з мішком грошей і Германія об'явила капітуляцію.
Україна - Україна, подивись на себе!
Мне ***** цей чорт
это ж надо было так обосрать трусы вид 2 дивчат
фу блэать, обсос и мразина обосранная
сцЫкло ипаное
Пришла повестка с военкомата...
Zeлебобики опупели...каже блогер Сергей Поярков...
хаос і непередбачуваність дій, які генерує "болонка у посудній лавці" вже задовбали, а українці продовжують гинути у "президента миру", обраного какаразніцами-приколістами
та курва і в 19 з 20-м...
хто знає історію, той розуміє