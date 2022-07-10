РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14367 посетителей онлайн
Новости За рубежом Санкции против России
12 408 28
Канада (1896) Северный поток (1426)

Канада вернет Германии газовую турбину для "Северного потока"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

поток,северный

Канада вернет Германии отремонтированную турбину Siemens для газопровода "Северный поток".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Министр природных ресурсов Канады Джонатан Вилкинсон заявил, что разрешение на экспорт было выдано после обсуждений с "нашими европейскими друзьями и союзниками", а также с Международным энергетическим агентством.

"Канада выдаст ограниченное по времени и отзывное разрешение Siemens Canada на возвращение отремонтированных турбин в Германию", - говорится в заявлении.

Российский газовый монополист "Газпром" в середине июня заметно сократил поставки газа в Германию по трубопроводу "Северный поток-1", объяснив это задержкой с ремонтом оборудования, которым занимается немецкий концерн Siemens.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия может полностью остановить "Северный поток-1", - власти Германии

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+23
Більше того.
Зроблять це з мстивим садизмом, характерним для дрібних закомплексованих лузерів.
Турбіну поставлять.
Але газ не включать!

Мораль. У чистоплюїв швабів своя Змієбаївка!
показать весь комментарий
10.07.2022 02:04
+17
А тем временем вежливый Химарс вежливо рас....сил очередный оружейный склад рашистов в Алчевске
показать весь комментарий
10.07.2022 02:05
+16
Треш. Газ все-равно кацапы Европе вырубят или начнут шантажировать допустим признанием Крыма или дырляндии
показать весь комментарий
10.07.2022 02:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Треш. Газ все-равно кацапы Европе вырубят или начнут шантажировать допустим признанием Крыма или дырляндии
показать весь комментарий
10.07.2022 02:00 Ответить
Більше того.
Зроблять це з мстивим садизмом, характерним для дрібних закомплексованих лузерів.
Турбіну поставлять.
Але газ не включать!

Мораль. У чистоплюїв швабів своя Змієбаївка!
показать весь комментарий
10.07.2022 02:04 Ответить
Так і буде друже, так і буде
показать весь комментарий
10.07.2022 02:06 Ответить
После такого катка от ВСУ кацапы будут разрешения у Украины спрашивать что и кому поставлять. https://m.youtube.com/watch?v=HaG0duCq8XU
показать весь комментарий
10.07.2022 03:07 Ответить
А зачем им признание ?!
Скорее напрашивается вариант отрубить газ Украине - это было бы логичнее в условиях войны и это одна из причин постройки СП2

А на признание чего-то им плевать. 8 лет прожили без признания Крыма и ничего, нигде не убыло
показать весь комментарий
10.07.2022 08:32 Ответить
А тем временем вежливый Химарс вежливо рас....сил очередный оружейный склад рашистов в Алчевске
показать весь комментарий
10.07.2022 02:05 Ответить
Зараз мають потоком піти "респекти", "подяки", осанна байстрюку і суці.
показать весь комментарий
10.07.2022 02:15 Ответить
Хто такі байстрюк та ****?
показать весь комментарий
10.07.2022 02:31 Ответить
Та в цієї дурепи завжди все не так у Канаді. Лайном обливає всіх і все. Все їй тут на так. Але Канаду не лишить. Сидить у своєму Квебеку і все їй не так. Мабуть Ковід зовсім розум забрав у тої трампістки.
показать весь комментарий
10.07.2022 03:43 Ответить
и шо? к этому времени качать этой турбиной можно будет только воздух......
вова прутин грозится отключить Европе газ, если с него не снимут санкции.....
а так как эта многоходовочка напрямую не связана с его очком, как в случае с красной кнопкой, а также, учитывая Постулат Немцова и что терять ему особо нечего, зима может выдаться жаркой.....
кстати, Бербок об этом уже предупредила.......
показать весь комментарий
10.07.2022 02:19 Ответить
Ну Сименсу не в первый раз санкции обходить.....
Отправит турбину в Сирию например....
показать весь комментарий
10.07.2022 02:24 Ответить
And the manipulations keep going on, and on, and on...
показать весь комментарий
10.07.2022 02:31 Ответить
У Канаді є адекватні дописувачі?

Бо іноді хочеться щось запитати, а виявляється, що там лише одна чорнорота відьма, яка проклинає усіх, хто нам допомагає перемогти самого страшного ворога у світі.
показать весь комментарий
10.07.2022 02:36 Ответить
Ну то у неї наслідки психозу від ковід (( та бабуся вже весь Цензор дістала , і чого їй там у Канаді не йметься ? Скучно мабуть ....
показать весь комментарий
10.07.2022 03:02 Ответить
irenka ko - з формальної юридичної і технічної точки зору, Канада не порушує санкцій, оскільки запит отримала від німців а не москалів. Компанія яка виробила обладнання і забезпечує сервізне обслуговування, маючи в Канаді виробниче відділення, все ж таки є офіційною німецькою компанією.
Siemens, з їхньою історією співпраці з крємльом у обхід санкцій, могли б без проблем забрати ту турбіну до Німеччини, пославшись на потребу додаткових робіт, котрі не можливо провести на канадському підприємстві. Натомість з подачи німецького уряду, включили дурника "вперше чуємо і нічого не знаємо".
Німецькому уряду це потрібно аби бодай частину звинувачень у порушені санкцій, перекласти ще на когось.
Впевнений канадські урядовці мали таку розмову з німецькою стороною. Але такі речи урядами не виносяться у публічну площину.
показать весь комментарий
10.07.2022 03:53 Ответить
Ну, поверне і що від цього зміниться?
показать весь комментарий
10.07.2022 05:22 Ответить
майже нічого окрім німого питання до Канади - на зуя?
показать весь комментарий
10.07.2022 05:48 Ответить
Апетити у кремля зростуть. Наче всі добре знають, що не можна йти на поступки шантажистів, але проколюються на цьому і не в перший раз.
показать весь комментарий
10.07.2022 08:01 Ответить
Це створює прецедент. Посилаючись на який, інші фірми/уряди/країни зможуть також нехтувати санкціями. На мій погляд, це дуже погано.
показать весь комментарий
10.07.2022 09:59 Ответить
ну не змогла я, ну не змогла..
показать весь комментарий
10.07.2022 05:45 Ответить
Канада виконала зобов'язання перед Німеччиною, а тепер Німеччина повинна дотримуватись санкцій.
показать весь комментарий
10.07.2022 06:20 Ответить
Канадійці-ви іноді розчаровуєте...
показать весь комментарий
10.07.2022 06:36 Ответить
"Віце-канцлер Німеччини публічно звернувся до канадського уряду з проханням повернути турбіну для "Північного потоку", яку російський "Газпром" назвав причиною падіння транзиту газу трубопроводом "Північний потік".

====================================================

Придуркуватий бюргер Хабек! Яким же треба бути недолугим, щоб навіть тепер не зрозуміти, що для ***** ніякі договори та взагалі Міжнародне право у всіх його аспектах нічого не значать. Таке враження, що вся ця країна Німеччина викреслила з своєї пам*яті діяння своїх славних предків. Я впевнений, що ні цей Хабек, ні Шольц з усім його урядом не знають, що сказав про договори з росією пруський, а згодом імперський, канцлер Отто фон Бісмарк - "Договори з росією не вартують навіть паперу, на якому вони написані". А якщо знали і все рівно влізли в газову кацапську петлю, то взагалі "бевзі в квадраті", як казав Йозеф Швейк.

Знищили ядерну енергетику для задобрювання тупого електорату в політично-популістських цілях, щоб вигравати вибори, а тепер що? Тільки й залишається, що спостерігати, як голосно регочуть французи, дивлячись на схід, які поклали на домашніх безграмотних зелених грет тунберг і розвивали ядерну енергетичну галузь. Їм природний газ, якщо і потрібний, то тільки для хімічної промисловості.
показать весь комментарий
10.07.2022 08:27 Ответить
Канада в свое время прекратила поставку комплектующих на Байрактары ТВ-2, двигателей и оптических систем, в связи с Карабахом. "Потому как страдает мирное население Карабаха от азербайджанцев" И нечего, турки все наладили, и мы тоже довольны. Риал политик, в любой момент тебя прокинут, свою сильную позицию желательно иметь.
показать весь комментарий
10.07.2022 09:32 Ответить
Вы что, не понимаете, что нашему руководству страной уже не верят в мире, считают их
предателями. Читайте сообщения Конгресса США!
Германия, прежде всего, думает о своих гражданах, что нормально во всех нормальных странах,
кроме украинского руководства. За всё. что дают, нужно говорить спасибо, как мамка в детстве
учила, а не нагло требовать с местечковым упорством. Да ещё послу Мельнику, ставленнику Ермака, объявите "благодарность".
показать весь комментарий
10.07.2022 11:41 Ответить
Обосрались.
показать весь комментарий
10.07.2022 15:11 Ответить
 
 