Канада вернет Германии газовую турбину для "Северного потока"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Канада вернет Германии отремонтированную турбину Siemens для газопровода "Северный поток".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.
Министр природных ресурсов Канады Джонатан Вилкинсон заявил, что разрешение на экспорт было выдано после обсуждений с "нашими европейскими друзьями и союзниками", а также с Международным энергетическим агентством.
"Канада выдаст ограниченное по времени и отзывное разрешение Siemens Canada на возвращение отремонтированных турбин в Германию", - говорится в заявлении.
Российский газовый монополист "Газпром" в середине июня заметно сократил поставки газа в Германию по трубопроводу "Северный поток-1", объяснив это задержкой с ремонтом оборудования, которым занимается немецкий концерн Siemens.
Пожалуйста, подождите...
Зроблять це з мстивим садизмом, характерним для дрібних закомплексованих лузерів.
Турбіну поставлять.
Але газ не включать!
Мораль. У чистоплюїв швабів своя Змієбаївка!
Скорее напрашивается вариант отрубить газ Украине - это было бы логичнее в условиях войны и это одна из причин постройки СП2
А на признание чего-то им плевать. 8 лет прожили без признания Крыма и ничего, нигде не убыло
вова прутин грозится отключить Европе газ, если с него не снимут санкции.....
а так как эта многоходовочка напрямую не связана с его очком, как в случае с красной кнопкой, а также, учитывая Постулат Немцова и что терять ему особо нечего, зима может выдаться жаркой.....
кстати, Бербок об этом уже предупредила.......
Отправит турбину в Сирию например....
Бо іноді хочеться щось запитати, а виявляється, що там лише одна чорнорота відьма, яка проклинає усіх, хто нам допомагає перемогти самого страшного ворога у світі.
Siemens, з їхньою історією співпраці з крємльом у обхід санкцій, могли б без проблем забрати ту турбіну до Німеччини, пославшись на потребу додаткових робіт, котрі не можливо провести на канадському підприємстві. Натомість з подачи німецького уряду, включили дурника "вперше чуємо і нічого не знаємо".
Німецькому уряду це потрібно аби бодай частину звинувачень у порушені санкцій, перекласти ще на когось.
Впевнений канадські урядовці мали таку розмову з німецькою стороною. Але такі речи урядами не виносяться у публічну площину.
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Придуркуватий бюргер Хабек! Яким же треба бути недолугим, щоб навіть тепер не зрозуміти, що для ***** ніякі договори та взагалі Міжнародне право у всіх його аспектах нічого не значать. Таке враження, що вся ця країна Німеччина викреслила з своєї пам*яті діяння своїх славних предків. Я впевнений, що ні цей Хабек, ні Шольц з усім його урядом не знають, що сказав про договори з росією пруський, а згодом імперський, канцлер Отто фон Бісмарк - "Договори з росією не вартують навіть паперу, на якому вони написані". А якщо знали і все рівно влізли в газову кацапську петлю, то взагалі "бевзі в квадраті", як казав Йозеф Швейк.
Знищили ядерну енергетику для задобрювання тупого електорату в політично-популістських цілях, щоб вигравати вибори, а тепер що? Тільки й залишається, що спостерігати, як голосно регочуть французи, дивлячись на схід, які поклали на домашніх безграмотних зелених грет тунберг і розвивали ядерну енергетичну галузь. Їм природний газ, якщо і потрібний, то тільки для хімічної промисловості.
предателями. Читайте сообщения Конгресса США!
Германия, прежде всего, думает о своих гражданах, что нормально во всех нормальных странах,
кроме украинского руководства. За всё. что дают, нужно говорить спасибо, как мамка в детстве
учила, а не нагло требовать с местечковым упорством. Да ещё послу Мельнику, ставленнику Ермака, объявите "благодарность".