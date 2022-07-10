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Канада поверне Німеччині газову турбіну для "Північного потоку"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

поток,северный

Канада поверне Німеччині відремонтовану турбіну Siemens для газопроводу "Північний потік".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон заявив, що дозвіл на експорт було видано після великих обговорень з "нашими європейськими друзями і союзниками", а також з Міжнародним енергетичним агентством.

"Канада видасть обмежений за часом і відкличний дозвіл Siemens Canada на повернення відремонтованих турбін до Німеччини", - йдеться в заяві.

Російський газовий монополіст "Газпром" в середині червня помітно скоротив постачання газу в Німеччину по трубопроводу" Північний потік-1", пояснивши це затримкою з ремонтом обладнання, яким займається німецький концерн Siemens.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада ще не ухвалила рішення щодо підсанкційної турбіни для "Північного потоку-1", - міністр природних ресурсів Вілкінсон

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+23
Більше того.
Зроблять це з мстивим садизмом, характерним для дрібних закомплексованих лузерів.
Турбіну поставлять.
Але газ не включать!

Мораль. У чистоплюїв швабів своя Змієбаївка!
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10.07.2022 02:04
+17
А тем временем вежливый Химарс вежливо рас....сил очередный оружейный склад рашистов в Алчевске
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10.07.2022 02:05
+16
Треш. Газ все-равно кацапы Европе вырубят или начнут шантажировать допустим признанием Крыма или дырляндии
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10.07.2022 02:00
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Треш. Газ все-равно кацапы Европе вырубят или начнут шантажировать допустим признанием Крыма или дырляндии
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10.07.2022 02:00 Відповісти
Більше того.
Зроблять це з мстивим садизмом, характерним для дрібних закомплексованих лузерів.
Турбіну поставлять.
Але газ не включать!

Мораль. У чистоплюїв швабів своя Змієбаївка!
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10.07.2022 02:04 Відповісти
Так і буде друже, так і буде
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10.07.2022 02:06 Відповісти
После такого катка от ВСУ кацапы будут разрешения у Украины спрашивать что и кому поставлять. https://m.youtube.com/watch?v=HaG0duCq8XU
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10.07.2022 03:07 Відповісти
А зачем им признание ?!
Скорее напрашивается вариант отрубить газ Украине - это было бы логичнее в условиях войны и это одна из причин постройки СП2

А на признание чего-то им плевать. 8 лет прожили без признания Крыма и ничего, нигде не убыло
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10.07.2022 08:32 Відповісти
А тем временем вежливый Химарс вежливо рас....сил очередный оружейный склад рашистов в Алчевске
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10.07.2022 02:05 Відповісти
Зараз мають потоком піти "респекти", "подяки", осанна байстрюку і суці.
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10.07.2022 02:15 Відповісти
Хто такі байстрюк та ****?
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10.07.2022 02:31 Відповісти
Та в цієї дурепи завжди все не так у Канаді. Лайном обливає всіх і все. Все їй тут на так. Але Канаду не лишить. Сидить у своєму Квебеку і все їй не так. Мабуть Ковід зовсім розум забрав у тої трампістки.
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10.07.2022 03:43 Відповісти
и шо? к этому времени качать этой турбиной можно будет только воздух......
вова прутин грозится отключить Европе газ, если с него не снимут санкции.....
а так как эта многоходовочка напрямую не связана с его очком, как в случае с красной кнопкой, а также, учитывая Постулат Немцова и что терять ему особо нечего, зима может выдаться жаркой.....
кстати, Бербок об этом уже предупредила.......
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10.07.2022 02:19 Відповісти
Ну Сименсу не в первый раз санкции обходить.....
Отправит турбину в Сирию например....
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10.07.2022 02:24 Відповісти
And the manipulations keep going on, and on, and on...
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10.07.2022 02:31 Відповісти
У Канаді є адекватні дописувачі?

Бо іноді хочеться щось запитати, а виявляється, що там лише одна чорнорота відьма, яка проклинає усіх, хто нам допомагає перемогти самого страшного ворога у світі.
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10.07.2022 02:36 Відповісти
Ну то у неї наслідки психозу від ковід (( та бабуся вже весь Цензор дістала , і чого їй там у Канаді не йметься ? Скучно мабуть ....
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10.07.2022 03:02 Відповісти
irenka ko - з формальної юридичної і технічної точки зору, Канада не порушує санкцій, оскільки запит отримала від німців а не москалів. Компанія яка виробила обладнання і забезпечує сервізне обслуговування, маючи в Канаді виробниче відділення, все ж таки є офіційною німецькою компанією.
Siemens, з їхньою історією співпраці з крємльом у обхід санкцій, могли б без проблем забрати ту турбіну до Німеччини, пославшись на потребу додаткових робіт, котрі не можливо провести на канадському підприємстві. Натомість з подачи німецького уряду, включили дурника "вперше чуємо і нічого не знаємо".
Німецькому уряду це потрібно аби бодай частину звинувачень у порушені санкцій, перекласти ще на когось.
Впевнений канадські урядовці мали таку розмову з німецькою стороною. Але такі речи урядами не виносяться у публічну площину.
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10.07.2022 03:53 Відповісти
Ну, поверне і що від цього зміниться?
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10.07.2022 05:22 Відповісти
майже нічого окрім німого питання до Канади - на зуя?
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10.07.2022 05:48 Відповісти
Апетити у кремля зростуть. Наче всі добре знають, що не можна йти на поступки шантажистів, але проколюються на цьому і не в перший раз.
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10.07.2022 08:01 Відповісти
Це створює прецедент. Посилаючись на який, інші фірми/уряди/країни зможуть також нехтувати санкціями. На мій погляд, це дуже погано.
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10.07.2022 09:59 Відповісти
ну не змогла я, ну не змогла..
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10.07.2022 05:45 Відповісти
Канада виконала зобов'язання перед Німеччиною, а тепер Німеччина повинна дотримуватись санкцій.
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10.07.2022 06:20 Відповісти
Канадійці-ви іноді розчаровуєте...
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10.07.2022 06:36 Відповісти
"Віце-канцлер Німеччини публічно звернувся до канадського уряду з проханням повернути турбіну для "Північного потоку", яку російський "Газпром" назвав причиною падіння транзиту газу трубопроводом "Північний потік".

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Придуркуватий бюргер Хабек! Яким же треба бути недолугим, щоб навіть тепер не зрозуміти, що для ***** ніякі договори та взагалі Міжнародне право у всіх його аспектах нічого не значать. Таке враження, що вся ця країна Німеччина викреслила з своєї пам*яті діяння своїх славних предків. Я впевнений, що ні цей Хабек, ні Шольц з усім його урядом не знають, що сказав про договори з росією пруський, а згодом імперський, канцлер Отто фон Бісмарк - "Договори з росією не вартують навіть паперу, на якому вони написані". А якщо знали і все рівно влізли в газову кацапську петлю, то взагалі "бевзі в квадраті", як казав Йозеф Швейк.

Знищили ядерну енергетику для задобрювання тупого електорату в політично-популістських цілях, щоб вигравати вибори, а тепер що? Тільки й залишається, що спостерігати, як голосно регочуть французи, дивлячись на схід, які поклали на домашніх безграмотних зелених грет тунберг і розвивали ядерну енергетичну галузь. Їм природний газ, якщо і потрібний, то тільки для хімічної промисловості.
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10.07.2022 08:27 Відповісти
Канада в свое время прекратила поставку комплектующих на Байрактары ТВ-2, двигателей и оптических систем, в связи с Карабахом. "Потому как страдает мирное население Карабаха от азербайджанцев" И нечего, турки все наладили, и мы тоже довольны. Риал политик, в любой момент тебя прокинут, свою сильную позицию желательно иметь.
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10.07.2022 09:32 Відповісти
Вы что, не понимаете, что нашему руководству страной уже не верят в мире, считают их
предателями. Читайте сообщения Конгресса США!
Германия, прежде всего, думает о своих гражданах, что нормально во всех нормальных странах,
кроме украинского руководства. За всё. что дают, нужно говорить спасибо, как мамка в детстве
учила, а не нагло требовать с местечковым упорством. Да ещё послу Мельнику, ставленнику Ермака, объявите "благодарность".
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10.07.2022 11:41 Відповісти
Обосрались.
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10.07.2022 15:11 Відповісти
 
 