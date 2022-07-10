РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14367 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
3 766 9
армия РФ (15459) война (47249) россия (91354) мобилизация (1662) Центр противодействия дезинформации (82)

Россия проводит "тихую мобилизацию" через центры занятости, - ЦПД

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мобілізація,примусова

Российские власти, не объявляя мобилизации, продолжают массово набирать контрактников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Telegram Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (ЦПД).

"В региональных центрах занятости РФ появилось более 22,2 тыс. вакансий для военнослужащих по контракту", - говорится в сообщении.

По меньшей мере, 7 подразделений, воевавших в Украине, разместили вакансии о наборе снайперов, наводчиков, водителей, санитарных инструкторов и других специалистов.

Некоторые из таких подразделений – 64-я мотострелковая бригада из Хабаровского края (в/ч №51460) и 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк (в/ч №32515), причастные к убийствам и пыткам мирных жителей в городе Буча.

По подсчетам ЦПД, больше всего людей ищет 37-я мотострелковая бригада (в/ч №69647) из Бурятии, которая на втором месте по числу погибших.

"Эти вакансии указывают на потери российской армии и общую проблему с набором военнослужащих", - говорится в сообщении.

Также читайте: На Луганщине российские оккупанты усиливают принудительную мобилизацию и подготовку к "референдуму", - Минобороны

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
10.07.2022 06:58 Ответить
Вперёд орки Хаймарсы уже вам спешат на встречу. Кабздон ждёт свежее мясо.
показать весь комментарий
10.07.2022 06:59 Ответить
на сосии это нормально
показать весь комментарий
10.07.2022 07:09 Ответить
Идиоты на рашке не кончаются. Ну ничё! Кацапы здохнут в любом случае
показать весь комментарий
10.07.2022 07:13 Ответить
та в них тих орків на убой .... .......? - мамо, я не матюкався
показать весь комментарий
10.07.2022 07:22 Ответить
Перша Українсько-бурятська війна...
показать весь комментарий
10.07.2022 07:37 Ответить
Пушечное мясо в парашке не закончится никогда,как и нефтянные деньги для его закупки. а вот с современным оружием-тут намного сложгн=нее. Если США не пожлобятса а дадут 50 химарсов с избыточным количеством ракет в том числе 300 километровых,еще 50 ф16 которых в США тысячи!штук 300 гаубиц 155 мм 20 установок дальнобойной ПВО,достаточное количество Гарпунов и немного хороших ударных дронов-ЗСУ будет похрен сколько еще парашка выставит своиз солдат и устаревшей советской техники. А постоянно патрулирующие воздухе ф16 полностью решают задачу по перехвату крылатых ракет и рашкинских самолетов. Все перечисленное-0это мизер по сравнению с тем что есть в США Но США не хотят давать столько оружия чтобы Ураина победида уже щза 3 месяца-это факт. Посмотрите интерьвью Табаха
показать весь комментарий
10.07.2022 10:26 Ответить
Табах - трампист. Трампофил. И Байденофоб.
показать весь комментарий
10.07.2022 10:43 Ответить
Украина ломает все стереотипы о России: русский медведь, 2-я армия, численное преимущество - сломает и ещё один: "бабы ещё нарожают".
У баб рожалка не резиновая, а у мужиков стоялка - тем более.
показать весь комментарий
10.07.2022 10:36 Ответить
 
 