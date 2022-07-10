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Росія проводить "тиху мобілізацію" через центри зайнятості, - ЦПД

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мобілізація,примусова

Російська влада, не оголошуючи мобілізації, продовжує масово набирати контрактників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Telegram Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України (ЦПД ).

"В регіональних центрах зайнятості РФ з'явилися понад 22,2 тис. вакансій для військовослужбовців за контрактом", - йдеться в повідомленні.

Щонайменше 7 підрозділів, що воювали в Україні, розмістили вакансії про набір снайперів, навідників, водіїв, санітарних інструкторів та інших фахівців.

Деякі з таких підрозділів – 64-та мотострілецька бригада з Хабаровського краю (в/ч №51460) та 104-й гвардійський десантно-штурмовий полк (в/ч №32515), що причетні до вбивств і тортур мирних жителів у місті Буча.

За підрахунками ЦПД, найбільше людей шукає 37-та мотострілецька бригада (в/ч №69647) з Бурятії, що на другому місці за кількістю загиблих.

"Ці вакансії вказують на втрати російської армії і на загальну проблему з набором військовослужбовців", – ідеться в повідомленні.

Читайте: На Луганщині російські окупанти посилюють примусову мобілізацію та підготовку до "референдуму", - Міноборони

Автор: Наталя Джума
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10.07.2022 06:58 Відповісти
Вперёд орки Хаймарсы уже вам спешат на встречу. Кабздон ждёт свежее мясо.
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10.07.2022 06:59 Відповісти
на сосии это нормально
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10.07.2022 07:09 Відповісти
Идиоты на рашке не кончаются. Ну ничё! Кацапы здохнут в любом случае
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10.07.2022 07:13 Відповісти
та в них тих орків на убой .... .......? - мамо, я не матюкався
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10.07.2022 07:22 Відповісти
Перша Українсько-бурятська війна...
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10.07.2022 07:37 Відповісти
Пушечное мясо в парашке не закончится никогда,как и нефтянные деньги для его закупки. а вот с современным оружием-тут намного сложгн=нее. Если США не пожлобятса а дадут 50 химарсов с избыточным количеством ракет в том числе 300 километровых,еще 50 ф16 которых в США тысячи!штук 300 гаубиц 155 мм 20 установок дальнобойной ПВО,достаточное количество Гарпунов и немного хороших ударных дронов-ЗСУ будет похрен сколько еще парашка выставит своиз солдат и устаревшей советской техники. А постоянно патрулирующие воздухе ф16 полностью решают задачу по перехвату крылатых ракет и рашкинских самолетов. Все перечисленное-0это мизер по сравнению с тем что есть в США Но США не хотят давать столько оружия чтобы Ураина победида уже щза 3 месяца-это факт. Посмотрите интерьвью Табаха
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10.07.2022 10:26 Відповісти
Табах - трампист. Трампофил. И Байденофоб.
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10.07.2022 10:43 Відповісти
Украина ломает все стереотипы о России: русский медведь, 2-я армия, численное преимущество - сломает и ещё один: "бабы ещё нарожают".
У баб рожалка не резиновая, а у мужиков стоялка - тем более.
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10.07.2022 10:36 Відповісти
 
 