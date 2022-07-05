На Луганщине российские оккупанты усиливают принудительную мобилизацию и подготовку к "референдуму", - Минобороны
Российские захватчики усиливают принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях и формируют участковые и территориальные избирательные комиссии.
Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Российская оккупационная администрация на временно оккупированных территориях Украины увеличила масштабы принудительного призыва военнообязанных с целью комплектования частей и подразделений двух армейских корпусов из РФ. Поиск военнообязанных осуществляют сотрудники так называемого министерства государственной безопасности "ЛНР" и местной "полиции". Противник продолжает подготовку к проведению "референдума" и попытки незаконной аннексии временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины. В населенных пунктах оккупированного региона продолжается формирование участковых и территориальных избирательных комиссий", - отметил Мотузяник.
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Доведено слугою народу Олексієм Ковальовим
После сегодняшнего " указа " это **** звучит ну никак не убедительно.
ЛуганДония? Нет, "свободная" Украина.
«Есть все шансы, что война затянется и воевать пойдут если не все, то большинство мужчин, а также большая часть женщин, так как тем войскам, которые сейчас на передовой, банально нужна будет замена», - считает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук
По его мнению, если война затянется, то через фронт пройдут миллионы.