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Новости Война
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На Луганщине российские оккупанты усиливают принудительную мобилизацию и подготовку к "референдуму", - Минобороны

рф

Российские захватчики усиливают принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях и формируют участковые и территориальные избирательные комиссии.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Российская оккупационная администрация на временно оккупированных территориях Украины увеличила масштабы принудительного призыва военнообязанных с целью комплектования частей и подразделений двух армейских корпусов из РФ. Поиск военнообязанных осуществляют сотрудники так называемого министерства государственной безопасности "ЛНР" и местной "полиции". Противник продолжает подготовку к проведению "референдума" и попытки незаконной аннексии временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины. В населенных пунктах оккупированного региона продолжается формирование участковых и территориальных избирательных комиссий", - отметил Мотузяник.

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Автор: 

Минобороны (9277) референдум (1504) мобилизация (2732) Мотузяник Александр (483) Луганская область (6487)


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Топ комментарии
+10
Тільки в ******** Україні можна бути діючим народним депутатом України і «заступником глави уряду» окупованої Херсонщини.
Доведено слугою народу Олексієм Ковальовим
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05.07.2022 20:07
+8
"збільшила масштаби примусового призову військовозобов'язаних" - на себе подивіться.
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05.07.2022 20:03
+8
Та пох что там на бамбасе у нас за пределы области без аусвайса низя
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05.07.2022 20:05
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"збільшила масштаби примусового призову військовозобов'язаних" - на себе подивіться.
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05.07.2022 20:03 Ответить
Та пох что там на бамбасе у нас за пределы области без аусвайса низя
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05.07.2022 20:05 Ответить
з такими дибільними законами, в нас нічим не краще, з гучними гаслами - "вільний народ, вільної країни" обмежуть права
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05.07.2022 20:07 Ответить
з такими гаслами і воюють на боці окупанта проти України
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05.07.2022 21:37 Ответить
Ти бачив які борови на джипах з Харкова, півдня та сходу України попереїжджали в центр та на захід? Землю свою від орків нехочуть боронити, а сидіти в барах та ресторанах ці "шкафи" дуже ********** в той час коли інші їхню землю боронять.
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05.07.2022 21:38 Ответить
Тільки в ******** Україні можна бути діючим народним депутатом України і «заступником глави уряду» окупованої Херсонщини.
Доведено слугою народу Олексієм Ковальовим
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05.07.2022 20:07 Ответить
Не здивуюсь, якщо він ще заробітну плату отримує.
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05.07.2022 20:10 Ответить
Референдум туалетах до лугандії
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05.07.2022 20:10 Ответить
боюсь,що Луганщина для нас втрачена безповоротно-швиденько рефурендум,візьмуть в своє правове поле,і все,бо далі будуть махати тактичною ЯЗ.Та і хрен з нею і дибільним народом,що її заселяє.Вони Україну не сприймають,ми їх не сприймаємо.
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05.07.2022 20:11 Ответить
Рельеф и геограическое положение Луганщины очень сложное что бы проводить тут наступление, очень много ребят придется положить что бы вернуть свое.
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05.07.2022 22:04 Ответить
Ну якщо мова йде "про тимчасовано окуповані території ",то до прутня той референдум.Але якщо вони зроблять той референдум,то звільнення тих територій Україною,вони розцінюватимуть як напад на линиир,й це також до прутня.Важливо як Україна бачить подальші свої дії.
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05.07.2022 20:12 Ответить
Концлагерь путлера идет в пропасть..повторяя "подвиги" дохлого Совка...
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05.07.2022 20:27 Ответить
Російські загарбники збільшують примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях ......

После сегодняшнего " указа " это **** звучит ну никак не убедительно.
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05.07.2022 20:34 Ответить
Мужиков отлавливают в супермаркетах, на рынках, просто на улице, вручают повестки.
ЛуганДония? Нет, "свободная" Украина.
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05.07.2022 20:59 Ответить
неужели ві не понимаете, на рф не кто нападать не будет, как только реферемдум так сразу єти теретории для нас закріті
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05.07.2022 21:19 Ответить
Ось нам надобраніч.

«Есть все шансы, что война затянется и воевать пойдут если не все, то большинство мужчин, а также большая часть женщин, так как тем войскам, которые сейчас на передовой, банально нужна будет замена», - считает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук
По его мнению, если война затянется, то через фронт пройдут миллионы.
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05.07.2022 21:45 Ответить
Хз что там в лнр но на территории Луганщины которая была до 24.02 нет не какой мобилизации.
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05.07.2022 21:56 Ответить
 
 