На 10 июля назначен один эвакуационный поезд, - "Укрзализныця"

"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 10 июля из Покровска в Донецкой области во Львов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Как отмечается, поезд 234/233 отправится в 16:30 по маршруту Покровск – Днепр – Львов.

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