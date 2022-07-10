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На 10 июля назначен один эвакуационный поезд, - "Укрзализныця"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

укрзалізниця

"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 10 июля из Покровска в Донецкой области во Львов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Как отмечается, поезд 234/233 отправится в 16:30 по маршруту Покровск – Днепр – Львов.

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Поїзд то в ванючєм запарєбрікє,в Україні-потяг....
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10.07.2022 07:13 Ответить
 
 