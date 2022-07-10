На 10 июля назначен один эвакуационный поезд, - "Укрзализныця"
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"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 10 июля из Покровска в Донецкой области во Львов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УЗ.
Как отмечается, поезд 234/233 отправится в 16:30 по маршруту Покровск – Днепр – Львов.
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Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий10.07.2022 07:13 Ответить Мне нравится 1
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