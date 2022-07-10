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На 10 липня призначено один евакуаційний поїзд, - "Укрзалізниця"

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укрзалізниця

"Укрзалізниця" призначила евакуаційний поїзд на 10 липня з Покровська в Донецькій області до Львова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УЗ.

Як зазначається, поїзд 234/233 вирушить о 16:30 за маршрутом Покровськ - Дніпро - Львів.

Читайте: "Укрзалізниця" продовжує маршрут потяга Запоріжжя - Львів до Ужгорода

Автор: Наталя Джума
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Поїзд то в ванючєм запарєбрікє,в Україні-потяг....
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10.07.2022 07:13 Відповісти
 
 