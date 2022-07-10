На 10 липня призначено один евакуаційний поїзд, - "Укрзалізниця"
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"Укрзалізниця" призначила евакуаційний поїзд на 10 липня з Покровська в Донецькій області до Львова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УЗ.
Як зазначається, поїзд 234/233 вирушить о 16:30 за маршрутом Покровськ - Дніпро - Львів.
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Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар10.07.2022 07:13 Відповісти Мені подобається 1
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