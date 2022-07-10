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На Южнобужском направлении враг сосредоточил усилия на недопущении наступления ВСУ, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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На Южнобужском направлении российские войска обстреливают населенные пункты и сосредоточились, чтобы не допустить наступления Сил обороны Украины.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 6:00 10 июля в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Так, начались сто тридцать седьмые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях изменений деятельности подразделений вооруженных сил Республики Беларусь в приграничных районах Брестской и Гомельской областей не отмечается.

На Северском направлении противник совершил обстрелы вблизи Бачевска, Мирополья, Владимировки, Волковки и Волфиного. Недалеко от двух последних нанес еще и авиаудары. Вел воздушную разведку с применением БПЛА.

На Харьковском направлении основные усилия враг сосредоточивает на недопущении продвижения наших войск.

Совершил обстрелы из артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Харьков, Русские Тишки, Питомник, Коробочкино, Ивановка, Дементиевка, Сосновка, Рубежное и Слатино. Авиаудар зафиксирован вблизи Верхнего Салтова. С территории Белгородской области оккупантами нанесен ракетный удар по городу Харькову крылатой ракетой типа "Искандер".

На Славянском направлении враг осуществлял огненное поражение позиций наших войск, провел разведку боем штурмовой группой в районе населенного пункта Долина, успеха не имел, отошел.

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Противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы Долины, Дибровного, Мазановки, Богородичного, Адамовки, Андреевки, Вернополья, Большой Камышевахи, Краснополья и Новой Дмитровки.

На Краматорском направлении активные действия враг не проводил. Отмечено перемещение отдельных подразделений в район Белогоровки. Совершал обстрелы из минометов, ствольной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Северск, Переездное, Григоровка, Верхнекаменное и Белогоровка. Нанес авиаудары неподалеку от Славянска, Северска и Серебрянки.

На Бахмутском направлении активных действий оккупанты не проводили. Вражеские обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Вершина, Зайцево, Покровское, Веселое, Ивано-Дарьевка и Углегорской ТЭС. Авиационные удары нанесены недалеко от Берестового и Спорного.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях, с целью сковывания, противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Опытное, Авдеевка, Марьинка, Павловка, Угледар, Золотая Нива, Комар, Гуляйполе, Орехов, Малые Щербаки и Полтавка. Нанес авиационные удары в районах Каменки, Малых Щербаков и Новоандреевки.

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На Южнобужском направлении враг сосредотачивает усилия на недопущении наступления сил обороны Украины. Обстрелял из ствольной артиллерии районы Лозового, Пост- Покровского, Украинки, Партизанского, Любомировки, Кобзарцев и Широкого.

В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины противник удерживает до трех носителей высокоточного оружия.

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения нанесли два удара по командным пунктам, скоплению техники и полевым складам боеприпасов противника в районе Чернобаевки. Потери росссийских оккупантов уточняются.

Автор: Анастасія Потіха
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Наївні)Невже рашисти думають,що наше командування пошле людей як вони.Для початку ЗСУ дальною артилерією розіб'є всі склади зі зброєю та паливом,потім артилерія вгатить по всіх артсистемах,танках та командних з казармами,потім по місцях відходу втікачів і зачекає холодної осені,коли уроди почнуть голодати ,мерзнути та бухати.А потім помалу зачистять від сміття ті території.Не переживайте.рашисти,вам пілотка.
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10.07.2022 07:51 Ответить
Здається мені, панове, що ця війна триватиме довго. Орда просто не відчепиться від України, ресурсів і м'яса у них багато. Єдина надія - крах економіки орди під дією санкцій.
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10.07.2022 08:02 Ответить
Все може бути. Історія річ непередбачувана.
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10.07.2022 08:04 Ответить
І навіть в такому випадку можлива втрата територій. Надії на владу мало.
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10.07.2022 08:07 Ответить
Вже не для наступу, а для стримування наступу ЗСУ і це вже тішить.
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10.07.2022 08:03 Ответить
Де вони там знову взялися? По данним одного із радників Президента України Арестовича ворог ще у травні мав покинути Херсон і накивати п'ятками через міст на росію. І якщо Арестович мовить від Президента, то це означає що сказав сам Президент.
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10.07.2022 08:28 Ответить
 
 