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За неделю украинцы собрали на "Армию дронов" ₴400 млн, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дрон

В течение первой недели со старта проекта "Армия дронов" украинцы собрали 400 миллионов гривен.

Об этом вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"400 млн грн за неделю вы собрали для Армии дронов проекта UNITED24. И это только начало. Мы поможем нашим героям из ВСУ системно получать дроны для всех линий борьбы. Вы не представляете ценности своего вклада в победу. Спасибо от всей команды", — написал Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские боевые дроны уничтожают вражескую бронетехнику. ВИДЕО
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Топ комментарии
+10
а скільки дав коломойський????
і чи є так СН які дають на ЗСУ????
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10.07.2022 08:28
+9
95 квартал теж брав в цьому участь? Підтвердіть, або спростуйте пжлст.
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10.07.2022 07:59
+8
Українську незламну націю не здолати,не перемогти...
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10.07.2022 08:04
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95 квартал теж брав в цьому участь? Підтвердіть, або спростуйте пжлст.
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10.07.2022 07:59 Ответить
Вони собі наколки зробили - "Я люблю українські дрони"
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10.07.2022 11:25 Ответить
Хм... Ну а хто ж ними буде керувати як не квартал?
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10.07.2022 11:44 Ответить
Українську незламну націю не здолати,не перемогти...
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10.07.2022 08:04 Ответить
охрану там виставте, бо слугі вже йдуть і ложками по мисках стучать і зубами кляцають
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10.07.2022 08:06 Ответить
а скільки дав коломойський????
і чи є так СН які дають на ЗСУ????
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10.07.2022 08:28 Ответить
Ні, ну ви смішні хто ж про таке говорить! Після війни дізнаєтесь що всі мільярди виділяв саме коломойський! Вже ж зараз розганяють всюди, що найбільші спонсори залишаються інкогніто то 95 квартал і коломик
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10.07.2022 11:46 Ответить
Ну, а слуги коломойського наб'ють собі тату.
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10.07.2022 08:31 Ответить
це супер що ти собираєш гроші для допомоги армії
тепер нужно включіть мозги щоб закупити щось нормальне
а не той мусор що збираєшся закуплять
українські дрони набагато кращі цього мусора і дешевші
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10.07.2022 08:38 Ответить
брав участь у проекті народний байрактар
гроші зібрали а дронів нема
Притула включив задню і заникав гроші
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10.07.2022 08:43 Ответить
А коли це народне джерело вичерпається, грошових мішків почнете трусити?
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10.07.2022 09:08 Ответить
А боеве , зелене жиденя, скільки дало? А депутати із слуг? А ніші депутати?. А тищенко-КотлєтаЯ який процент із ресторації своєї сраної, дав?
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10.07.2022 09:10 Ответить
Ну й брехло ж! Просто фізично не реально щотижня збирати такі величезні кошти, враховуючи кількість таких зборів.
Де в українців у цей складний цас стільки грошей?
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10.07.2022 10:14 Ответить
можливо мова про українців усього світу, діаспора включно?
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10.07.2022 10:52 Ответить
Скільки вкрали? 399?
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10.07.2022 11:01 Ответить
Посадили мільярд дерев і тихенько пішли в ліс ...
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10.07.2022 11:39 Ответить
це так круто коли чиновники поєднують розпил бюджету з збором коштів.На дронах профіль лідора викарбуваний буде?
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10.07.2022 11:47 Ответить
 
 