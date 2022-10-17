За неделю украинцы собрали на "Армию дронов" ₴400 млн, - Федоров
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В течение первой недели со старта проекта "Армия дронов" украинцы собрали 400 миллионов гривен.
Об этом вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"400 млн грн за неделю вы собрали для Армии дронов проекта UNITED24. И это только начало. Мы поможем нашим героям из ВСУ системно получать дроны для всех линий борьбы. Вы не представляете ценности своего вклада в победу. Спасибо от всей команды", — написал Федоров.
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Топ комментарии
+10 Юрій Вінгорськи
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+8 Александр Чуднивец f1b95bc0
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і чи є так СН які дають на ЗСУ????
тепер нужно включіть мозги щоб закупити щось нормальне
а не той мусор що збираєшся закуплять
українські дрони набагато кращі цього мусора і дешевші
гроші зібрали а дронів нема
Притула включив задню і заникав гроші
Де в українців у цей складний цас стільки грошей?