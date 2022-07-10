За тиждень українці зібрали на "Армію дронів" ₴400 млн, - Федоров
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Протягом першого тижня від старту проєкту "Армія дронів" українці зібрали 400 мільйонів гривень.
Про це віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"400 млн грн за тиждень ви зібрали для Армії дронів проєкту UNITED24. І це тільки початок. Ми допоможемо нашим героям зі ЗСУ системно отримувати дрони для всіх ліній боротьби. Ви не уявляєте цінності свого внеску в перемогу. Дякуємо від всієї команди", - написав Федоров.
Топ коментарі
+10 Юрій Вінгорськи
показати весь коментар10.07.2022 08:28
+9 5 копійок
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+8 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар10.07.2022 08:04
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Будь ласка, зачекайте...
і чи є так СН які дають на ЗСУ????
тепер нужно включіть мозги щоб закупити щось нормальне
а не той мусор що збираєшся закуплять
українські дрони набагато кращі цього мусора і дешевші
гроші зібрали а дронів нема
Притула включив задню і заникав гроші
Де в українців у цей складний цас стільки грошей?