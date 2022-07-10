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За тиждень українці зібрали на "Армію дронів" ₴400 млн, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрон

Протягом першого тижня від старту проєкту "Армія дронів" українці зібрали 400 мільйонів гривень.

Про це віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"400 млн грн за тиждень ви зібрали для Армії дронів проєкту UNITED24. І це тільки початок. Ми допоможемо нашим героям зі ЗСУ системно отримувати дрони для всіх ліній боротьби. Ви не уявляєте цінності свого внеску в перемогу. Дякуємо від всієї команди", - написав Федоров.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські бойові дрони знищують ворожу бронетехніку. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
а скільки дав коломойський????
і чи є так СН які дають на ЗСУ????
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10.07.2022 08:28
+9
95 квартал теж брав в цьому участь? Підтвердіть, або спростуйте пжлст.
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10.07.2022 07:59
+8
Українську незламну націю не здолати,не перемогти...
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10.07.2022 08:04
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95 квартал теж брав в цьому участь? Підтвердіть, або спростуйте пжлст.
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10.07.2022 07:59 Відповісти
Вони собі наколки зробили - "Я люблю українські дрони"
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10.07.2022 11:25 Відповісти
Хм... Ну а хто ж ними буде керувати як не квартал?
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10.07.2022 11:44 Відповісти
Українську незламну націю не здолати,не перемогти...
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10.07.2022 08:04 Відповісти
охрану там виставте, бо слугі вже йдуть і ложками по мисках стучать і зубами кляцають
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10.07.2022 08:06 Відповісти
а скільки дав коломойський????
і чи є так СН які дають на ЗСУ????
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10.07.2022 08:28 Відповісти
Ні, ну ви смішні хто ж про таке говорить! Після війни дізнаєтесь що всі мільярди виділяв саме коломойський! Вже ж зараз розганяють всюди, що найбільші спонсори залишаються інкогніто то 95 квартал і коломик
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10.07.2022 11:46 Відповісти
Ну, а слуги коломойського наб'ють собі тату.
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10.07.2022 08:31 Відповісти
це супер що ти собираєш гроші для допомоги армії
тепер нужно включіть мозги щоб закупити щось нормальне
а не той мусор що збираєшся закуплять
українські дрони набагато кращі цього мусора і дешевші
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10.07.2022 08:38 Відповісти
брав участь у проекті народний байрактар
гроші зібрали а дронів нема
Притула включив задню і заникав гроші
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10.07.2022 08:43 Відповісти
А коли це народне джерело вичерпається, грошових мішків почнете трусити?
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10.07.2022 09:08 Відповісти
А боеве , зелене жиденя, скільки дало? А депутати із слуг? А ніші депутати?. А тищенко-КотлєтаЯ який процент із ресторації своєї сраної, дав?
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10.07.2022 09:10 Відповісти
Ну й брехло ж! Просто фізично не реально щотижня збирати такі величезні кошти, враховуючи кількість таких зборів.
Де в українців у цей складний цас стільки грошей?
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10.07.2022 10:14 Відповісти
можливо мова про українців усього світу, діаспора включно?
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10.07.2022 10:52 Відповісти
Скільки вкрали? 399?
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10.07.2022 11:01 Відповісти
Посадили мільярд дерев і тихенько пішли в ліс ...
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10.07.2022 11:39 Відповісти
це так круто коли чиновники поєднують розпил бюджету з збором коштів.На дронах профіль лідора викарбуваний буде?
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10.07.2022 11:47 Відповісти
 
 