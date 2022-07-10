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Ночью враг ударил по Криворожскому району на Днепропетровщине, - Резниченко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дніпропетровщина

Враг продолжает наносить удары по Днепропетровщине. Прошлой ночью оккупанты обстреляли Зеленодольскую громаду.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Снова вражеские ночные обстрелы. Враг ударил по Криворожскому району. Попал по Зеленодольской громаде. Населённые пункты не задело. Люди не пострадали", — отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число жертв обстрела Кривого Рога возросло до двух, в больнице скончалась 20-летняя девушка, - ОВА
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Топ комментарии
+4
мама Рима не там.
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10.07.2022 08:37
+3
Обстрілюють Вавину вотчину. Як там мамаРима?
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10.07.2022 08:26
+3
Чомусь думаю що вона біля Стіни плачу землі обетованої.
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10.07.2022 08:42
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Обстрілюють Вавину вотчину. Як там мамаРима?
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10.07.2022 08:26 Ответить
мама Рима не там.
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10.07.2022 08:37 Ответить
Чомусь думаю що вона біля Стіни плачу землі обетованої.
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10.07.2022 08:42 Ответить
та де б вона не була, там не стріляють - сина в бункері, все ок.
Ірланія, Германдія, а може Італьяндія, но не Кривий Ріг.
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10.07.2022 08:55 Ответить
Скоріше всього Італія (вілла) або Англія (квартира), Грузія наврядчи.
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10.07.2022 09:37 Ответить
а як ви думаєте, тепер Чонгар замінований?
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10.07.2022 08:36 Ответить
Цензор, дайте новость! Глава МИДа России Сергей Лавров досрочно покинул конференцию министров иностранных дел стран G20 на острове Бали. "Лавров еще проводит двусторонние переговоры, затем он выступит перед прессой и уедет", - сообщила представительница МИДа Мария Захарова.
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10.07.2022 08:46 Ответить
а де цей найглавнішій слуговень, обладатель партії бровісток і почті шо агролюдина?
коли його довго нема в ефірі це вже тварі шось затівають...
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10.07.2022 08:49 Ответить
Верховний муфтій росії талгат таджуддін під час святкової проповіді в Уфі з нагоди мусульманського свята жертвопринесення, Курбан-байраму, відкрито підтримав війну з Україною.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ТАСС.

Під час святкової проповіді в Уфі з нагоди мусульманського свята жертвопринесення, Курбан-байраму, верховний муфтій росії талгат таджуддін відкрито підтримав війну з Україною. Він заявив, що її необхідно довести до кінця, «щоб ніяких фашистів, паразитів поруч із нами не було, тому що потім дихлофосу не вистачить».

«Коли у сусіда якісь паразити, полчища крайніх націоналістів і неонацистів, які протягом цілих восьми років (а це вдвічі довше, ніж Велика Вітчизняна війна) ведуть планомірне братовбивче кровопролиття та геноцид на багатостраждальній землі Донбасу, нам спокійно жити не можна. байдужість неприпустима», - сказав таджуддін.Він звинуватив у цьому Сполучені Штати та заявив, що їм "потурають" інші країни Заходу. "Ця віроломна заздрісна традиція Заходу щодо нашої великої єдиної держави повторюється майже кожне століття", - заявив муфтій.

таджуддін ще в березні фактично підтримував війну в Україні, але у більш м'яких висловах. Тоді він заявив, що мусульмани всього світу підтримують мир і "ніхто не радий війні", але "військова спецоперація в Україні - це вимушений захід"

таджуддін став першим релігійним лідером у росії, який підтримав бойові дії в Україні в таких жорстких і людиноненависницьких виразах. Раніше Великобританія і Канада внесли до санкційних списків предстоятеля рпц патріарха кіріла. У проповідях він виправдовував російських військових, заявляючи, що "ними рухає внутрішнє моральне почуття" . Також патріарх подарував очільнику розгвардії віктору золоту ікону. Той у слові у відповідь пообіцяв довести до кінця «спеціальну військову операцію в Україні».
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10.07.2022 08:50 Ответить
Муфтій не має висловлюватись поза Кораном. Вітаю усіх мусульман!
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10.07.2022 08:57 Ответить
Якщо Гундяй каже про це, то і муфтію належить повторювати, інакше секір-башка.
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10.07.2022 09:07 Ответить
Карочє, "джихад" Україні оголошено
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10.07.2022 09:14 Ответить
Було: "В бій йдуть тільки буряти(закінчились будисти)" Стало: "В бій йдуть тільки мусліми(а їх 60% населення засраші)"
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10.07.2022 09:26 Ответить
 
 