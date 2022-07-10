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Ночью враг ударил по Криворожскому району на Днепропетровщине, - Резниченко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Враг продолжает наносить удары по Днепропетровщине. Прошлой ночью оккупанты обстреляли Зеленодольскую громаду.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Снова вражеские ночные обстрелы. Враг ударил по Криворожскому району. Попал по Зеленодольской громаде. Населённые пункты не задело. Люди не пострадали", — отметил он.
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Ірланія, Германдія, а може Італьяндія, но не Кривий Ріг.
коли його довго нема в ефірі це вже тварі шось затівають...
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ТАСС.
Під час святкової проповіді в Уфі з нагоди мусульманського свята жертвопринесення, Курбан-байраму, верховний муфтій росії талгат таджуддін відкрито підтримав війну з Україною. Він заявив, що її необхідно довести до кінця, «щоб ніяких фашистів, паразитів поруч із нами не було, тому що потім дихлофосу не вистачить».
«Коли у сусіда якісь паразити, полчища крайніх націоналістів і неонацистів, які протягом цілих восьми років (а це вдвічі довше, ніж Велика Вітчизняна війна) ведуть планомірне братовбивче кровопролиття та геноцид на багатостраждальній землі Донбасу, нам спокійно жити не можна. байдужість неприпустима», - сказав таджуддін.Він звинуватив у цьому Сполучені Штати та заявив, що їм "потурають" інші країни Заходу. "Ця віроломна заздрісна традиція Заходу щодо нашої великої єдиної держави повторюється майже кожне століття", - заявив муфтій.
таджуддін ще в березні фактично підтримував війну в Україні, але у більш м'яких висловах. Тоді він заявив, що мусульмани всього світу підтримують мир і "ніхто не радий війні", але "військова спецоперація в Україні - це вимушений захід"
таджуддін став першим релігійним лідером у росії, який підтримав бойові дії в Україні в таких жорстких і людиноненависницьких виразах. Раніше Великобританія і Канада внесли до санкційних списків предстоятеля рпц патріарха кіріла. У проповідях він виправдовував російських військових, заявляючи, що "ними рухає внутрішнє моральне почуття" . Також патріарх подарував очільнику розгвардії віктору золоту ікону. Той у слові у відповідь пообіцяв довести до кінця «спеціальну військову операцію в Україні».