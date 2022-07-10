Вночі ворог ударив по Криворізькому району на Дніпропетровщині, - Резніченко

Ворог продовжує завдавати ударів по Дніпропетровщині. Минулої ночі окупанти обстріляли Зеленодольську громаду.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Знову ворожі нічні обстріли. Ворог ударив по Криворізькому району. Поцілив по Зеленодольській громаді. Населені пункти не зачепило. Люди не постраждали", - зазначив він.

Читайте також: Кількість жертв обстрілу Кривого Рогу зросла до двох, в лікарні померла 20-річна дівчина, - ОВА