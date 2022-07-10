Ночью в Харькове раздавались взрывы

Ночью в Харькове раздались взрывы, в результате ночных "прилетов" начались пожары.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В результате ночных "прилетов", как сообщают местные жители, начались пожары. На место инцидента выезжали спасатели.

Взрывы были слышны во время тревоги, сообщается в местных Telegram-каналах.

Так в 03:26 в Харькове и области была объявлена воздушная тревога. Спустя три минуты жители города услышали первый взрыв, за которым сразу же последовал еще один.

По информации местных жителей, из-за "прилетов" начались пожары. Однако где именно произошел взрыв и пострадали ли люди - не сообщается. Харьковчане слышали свист, после которого сразу же случился взрыв.

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