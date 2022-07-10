Вночі у Харкові лунали вибухи
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Вночі у Харкові пролунали вибухи, в результаті нічних "прильотів" почалися пожежі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
В результаті нічних "прильотів", як повідомляють місцеві жителі, почалися пожежі. На місце інциденту виїжджали рятувальники.
Вибухи були чутні під час тривоги, повідомляється в місцевих Telegram-каналах.
Так, о 03: 26 у Харкові та області була оголошена повітряна тривога. Через три хвилини жителі міста почули перший вибух, за яким відразу ж пішов ще один.
За інформацією місцевих жителів, через "прильоти" почалися пожежі. Однак де саме стався вибух і чи постраждали люди - не повідомляється. Харків'яни чули свист, після якого відразу ж стався вибух.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
знімайте, фіксуйте... - як не кіно так матеріал до Гаагі
як то кажуть - в кожній компанії повинен буть свій козел-підарас.
ось і на нашому, не дуже великому шаріку, теж є свій ваня-козел-підарас.
1. Давайте згадаємо перепис населення 1897 року. На якой мові розмовлял Харків?
А на якій мові розмовляє зараз? Тобто дівка вночі по парку в мініюбці, посміхається за заводить першою пікантні розмови з усіма пьяними компаніями, я потом дивується - ой, а що трапилось? Ви, дорогі харків'яне, хоч читали біблію - який грех там важче, ніж вбивство, бо вбивство у деяких випадках (наприклад кровна мість) допустіма. НЕ СПОКУШУЙ !!! - ВИ САМІ наближали цей день, як могли. ***** просто автоматично отрефлексувало на ваше КАТЕГОРИЧНЕ НЕЙПРИЙНЯТТЯ УКРАЇНИ. В першу чергу української мови.
2. Що на цьому фото, нагадати?
Далі коротка справочка про того, кого ви абсолютно упорото обирали, навіть коли ця антіукраїнська гніда остаточно іздохла. Доречі, хто з вас пам'ятає РЕФЕРНДУМ 2014-го року, який проводив ГЕПА по від'єднанню Харкова від України? Коли вінніцкий ОМОН та Аваков разогнали мільонні товпи скотобидла, яке волало - хотім у рашку, ПУШКИНУ - да, БАНДЕРІ - ні.
Саме ось цей жид та вор очолив тоді вас, пам'ятаєте?
В протоколе допроса Кернеса было сказано, что он выманивал деньги как наперсточник.
Также он обвинялся в мошенничестве на территории России (в Туле и Москве) за использование фальшивых чеков и недоплату денег. Впоследствии против будущего политика было возбуждено уголовное дело, но в тюрьму ему удалось не попасть.
14 августа 1992 - по приговору Харьковского областного суда Кернеса был признан виновным в совершении ограбления и мошенничества по ст. 143 ч. 2 УК Украины). Он был приговорен к 3 годам лишения свободы в исправительно трудовой колонии строгого режима с конфискацией всего имущества, являющегося его личной собственностью, за попытку присвоить деньги от фиктивной продажи автомобиля, а также за хулиганские действия.
После освобождения Адольфович занимался приватизацией предприятий энергетического комплекса, где сотрудничал с отцом будущего мэра Харькова Михаила Добкина Марком Добкиным. Вместе с Добкиным записал предвыборный ролик "У тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст", ставший топ-хитом всего украинского и российского интернета, после чего в 2006 году Адольфович был избран секретарем городского совета - "Дегенерати атакують та перемагають".
Действуя в составе банды (В.Блинника, Е.Смицкого и др.) Кернес похитил Александра Кутянина та Сергея Ряполова, поместил их в подвал, подвесил на цепи и самолично избивал при поддержке членов своего бандформирования. По данному факту Г.Кернесу было предьявлено обвинение по ч.ч.2,3 ст.27, ч. 2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч.2,3 ст. 27 ч.2 ст.127 (истязание), ч.ч.2,3 ст.27 ч.1 ст.129 (угроза убийством).
В сентябре 2016 сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины провели обыски в помещениях, принадлежащих Геннадию Кернесу, в связи с уголовным делом по организации схемы по хищению 654 га земли Харькова на сумму 4 млрд гривен.
Также он приобрел в собственность недвижимость и ряд предприятий в Харькове: гостиница «Националь», завод «Металлист» и несколько другими предприятий. Был членом Партии регионов и возглавлял Харьковскую городскую организацию политсилы.
Является также основателем ораганизации Всеукраинский общественный союз «Украинский фронт, вместе с - Михаил Добкин, Олег Царёв, Дмитрий Святаш, Бойцовский клуб «Оплот», Ночные Волки Путина, Фонд «Пересвет» Объединения ветеранов войны в Афганистане, Донские казаки.
Самое известное публичное изречение Кернеса «Я приглашаю вас в город Харьков на площадь Свободы, где стоит памятник Владимиру Ильичу Ленину. И если вы только попробуете его сломать, я как харьковский городской глава заявляю, что сломаю вам две руки и две ноги, чтобы вы больше никогда этим не занимались».
Валерий Соловей рассказывал, что в январе - феврале 2014 года ряд руководителей Харьковской области и Харькова якобы получили $500 млн первого транша за то, чтобы сдать Харьковскую область Российской Федерации. "Добкин и еще один, кого я назвал, вернули сразу. А Кернес отказался возвращать, поэтому получил пулю в позвоночник. После этого он вернул свою долю аванса. Димент в назидание другим был вообще убит."
Издох Адольфович в день в день рождения Шевельова, памятную мемориальную доску которому в Харькове Адольфович приказал разбить онлайн под запись на всех телеканалах Харькова (Шевельов писал на української мові и в основном про Голодомор).