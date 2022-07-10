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Новости Война в Украине
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Вилкул Александр (466) Днепропетровщина (2924) Кривой Рог (1144) обстрел (20424) предприятие (220) ракеты (2774) уничтожение (3962)

Оккупанты тремя ракетами "Калибр" уничтожили промышленное предприятие под Кривым Рогом, - Вилкул

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

В поселке Радушное под Кривым Рогом в Днепропетровской области прямым попаданием трех российских ракет "Калибр" уничтожено предприятие промышленной инфраструктуры.

Об этом сообщил в Телеграме начальник Криворожской военной администрации Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

"Заканчивается ликвидация последствий вчерашних прилетов в Радушное. Прямое попадание 3-х ракет "Калибр". Предприятие промышленной инфраструктуры полностью уничтожено", – написал Вилкул.

По его словам, потери уточняются.

Также смотрите: Зеленский провел совещание по оперативной обстановке в Криворожском районе Днепропетровщины: Города должны эффективно функционировать. ФОТО
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Топ комментарии
+28
73% асфальто-бітумний лекторат уставший от вайни..2019 рік йшов тоді...Міняли баригу що спас Україну на блазня 95 кварталу..какая разніца?
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10.07.2022 09:18
+24
на жаль превеликий, не може прикрити ППО всю країну,
а тут ще тей гребаний асфальт...
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10.07.2022 09:11
+22
В Вови мала родіна це Ізраїль а бальшая Рашокацапія..его так учили з щаслитвого советского детства ..
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10.07.2022 09:15
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на жаль превеликий, не може прикрити ППО всю країну,
а тут ще тей гребаний асфальт...
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10.07.2022 09:11 Ответить
Пане, пiд асфальтом ви мав на увазi притумгукуватий электорат?
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10.07.2022 09:14 Ответить
73% асфальто-бітумний лекторат уставший от вайни..2019 рік йшов тоді...Міняли баригу що спас Україну на блазня 95 кварталу..какая разніца?
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10.07.2022 09:18 Ответить
Бітумний електорат- це мабуть вже прибічники лукашенка в Чернігові. Адже Агрохімія постачав бітум для крадівництва з Білорусі
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10.07.2022 10:38 Ответить
Ану-ка Пашка Дурня, дай нам ссилочку на вирок Порошенка по дерибану чи хоч вже по чому-небудь. Якщо немає- то Павло Дурня і є дурня. А що стосується асфальту - то це реалії, всі гроші розбалуване дитя витратило на асфальт, не свої, а бюджетні і сьогодні немає вже ні асфальту у Маріупольців, Бердянців, Новокаховців, Каховців, Маріупольців, Енерогодарців, Херсонців, ні моря, ні пансіонатів, ні АЕС,ні рідних в живих, ні майбутнього, бо Вован хотів попіаритися і піти на другий термін, не зробивши абсолютно нічого, щоб захистити цю державу в якій збирався бути знову президентом ні нарід, який його вибрав. Час показав, що якраз це і є правда. А розуміє Павло Дурня, що якби ще США, Англія і Європа не дали зброї і грошей та не ввели санкції проти рашистів? Де були би сьогодні українці, в яких контаборах? А Володя Боневтік і його єлдак робили все, щоб західні країни нам не допомагали - обзивали їх, лили на них бруд і реально принижували.
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10.07.2022 11:27 Ответить
Окрім Дудри тут ще такий собі Іван Сулима за головзебіла топив, давно щось його не видно.
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10.07.2022 13:18 Ответить
Сулима завжди підтримував Тимошенчиху. Цим і "прославився".
А от Павло Дудра, навпаки, - ярий ненависник Юльки. До того ж, він ще й "львівський федераліст".
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10.07.2022 15:17 Ответить
Неужели вава за малую родину не вставит пыне по самое не хочу.
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10.07.2022 09:12 Ответить
В Вови мала родіна це Ізраїль а бальшая Рашокацапія..его так учили з щаслитвого советского детства ..
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10.07.2022 09:15 Ответить
Боюсь, шо совкодгочер нервно курит возле Израиля.
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10.07.2022 09:19 Ответить
Если бы его волновала малая родина, то никакая быдлота не обзывала бы Кривой Рог Депропетровской областью !!! -_- Ему пофигу было прошедшие два с половиной года, сейчас тем более появилась отмазка «война же». И поэтому у нормальных криворожан он запомнится как собака Коломойского. Слава нації! ^^
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10.07.2022 23:12 Ответить
Что на этот раз кацапня "денацифицировала"? Завод по производству детского питания?
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10.07.2022 09:18 Ответить
Больше всего что цементный завод. Там просто больше ничего нет
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10.07.2022 09:50 Ответить
Франція має відреагувати. Тігіпко свого часу отримав французький орден за продаж всієї української цементної галузі Франції.
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10.07.2022 10:23 Ответить
Французьский завод у Радушному? Це ти що таке смачне курив?
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10.07.2022 11:32 Ответить
Boruh Zackelberger, у тебя какое-то имя вроде бы не как с Радушного? Так а что у вас там за завод был вообще??В Радушном. Цементный?
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10.07.2022 23:43 Ответить
В Радушном цементный завод? Ничего себе, если бы не обстрел, так бы и не узнали…
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10.07.2022 23:18 Ответить
суки
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10.07.2022 09:20 Ответить
Ермак з Татаровим рулят..ім рублики на счетик капают а нірід ракети калібр і всякіе другі ігрушкі...
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10.07.2022 09:21 Ответить
Три Калибра, в одну точку? Завод оружейный?
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10.07.2022 09:23 Ответить
Вікі :

У Радушному працюють такі підприємства:

Радушнянська філія ВАТ «Розівський елеватор»; можливо
завод «Буддеталь» ВАТ «Дніпроспецбуд»;
Державне підприємство «Криворізьке лісове господарство»;
сільськогосподарське підприємство - ТзОВ «Агросвіт».
ПП «ЕДВАНС КР» (Митниця;
Автобаза Криворізьке керівництво гідромеліорації № 12 можливо
;Підприємницький участок «Кривбасснаб»
;Підприємницький участок «Кривбаспромводопостачання»
;Електро підстанція «Південна»;
Газоперекачуюча стінція «Радушне»; можливо
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10.07.2022 10:33 Ответить
"Вата" притягує "ватні" ракети ? ((((

Радушне
Будуються дошкільні заклади «Ромашка», «Івушка», «Рябінка» .
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10.07.2022 10:36 Ответить
Один Калібр вже майже не має шансів долетіти в будь-яку точку, тому й пуляють завжди декілька в одну. Можливо й більше ніж три вилітало.
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10.07.2022 11:47 Ответить
Какой нахер оружейный? Атомноядерный лол. Бывал хоть раз на юге страны? Хахах
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10.07.2022 23:50 Ответить
Что-то серьезное, наверное, раз три ракеты угробили.
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10.07.2022 09:37 Ответить
Многоэтажка. Детский сад. Школа. Для кацапов это очень серьёзно.
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10.07.2022 10:07 Ответить
Ну так по центрам прийняття рішень б'ють. На майбутнє. Бо рішення у нс приймає мудрий нарід.
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10.07.2022 11:56 Ответить
Так вони і в ТЦ по декілька пуляють, бо не всі долітають.
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10.07.2022 11:34 Ответить
Если Криворожье, то 100% сельское хозяйство, что же еще!…Ну, не считая пары в прошлом шахтерских городков на севере и западе (но их никто не трогает).
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10.07.2022 23:24 Ответить
вилкул меня защищает от параши, это жалкое гандонище глава военной администрации, клоуны вы точно *******
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10.07.2022 09:45 Ответить
согласен на все 100%, ещё то рыгоанальное ****** вместе со своим папашей
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10.07.2022 09:56 Ответить
скоріше всього він і дає координати куди вдарити кацапським ракетам, чи він так просто ходив і ракламував всі свої роки життя "русский мир" ходячи по вокзалам, япіваючи "Катюшу" і забороняв діловодство на українській мові.
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10.07.2022 10:09 Ответить
більшість "наводчиків" вербуються з "наших співгромадян" через закриті чати в Телеграм... ((
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10.07.2022 10:34 Ответить
а ви звідки цю хрєнь написали, Міша? Вілкул налаштував мабуть найкращу оборонцу у регіоні. Ще й сусідам допомогає...
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10.07.2022 10:43 Ответить
Я повірив, що вовк, який постійно їв зайців і поросяток став їсти виключно траву. Це мабуть про Кривий Ріг?
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10.07.2022 11:37 Ответить
Вілкул взагалі нічого не влаштовував, він просто піариться на діях ЗСУ та волонтерів.
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10.07.2022 11:49 Ответить
Кто взагали ничого не налаштовував - так это Херсон и его район…Он хоть и маленький город, но был такой важный, стратегически Более южному от нас Николаеву несравненно тяжело было, вот он справился на отлично. Ну а так сравнивать Кривой Рог в регионе и не с кем, ведь больше здесь и нету игроков ))
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10.07.2022 23:39 Ответить
Выиграй выборы, и потом уже обсирай лидеров общественного мнения…А то как-то только ты и походишь на жалкое говно, воняешь себе через монитор на знаменитостей… одни критики ,ёпте!
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10.07.2022 23:27 Ответить
жалко, був гарний пункт прийома макулатури
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10.07.2022 10:07 Ответить
Недарма позавчора зеля з дерьмаком та іншою зрадницькою кодлою навідувався на дніпрпетровщину злили паскуди
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10.07.2022 18:12 Ответить
Депропетровщина бы и без войны сама себя перестреляла, а вот Кривой Рог только его жителям и жалко, это факт!
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10.07.2022 23:29 Ответить
 
 