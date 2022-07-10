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Оккупанты тремя ракетами "Калибр" уничтожили промышленное предприятие под Кривым Рогом, - Вилкул
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В поселке Радушное под Кривым Рогом в Днепропетровской области прямым попаданием трех российских ракет "Калибр" уничтожено предприятие промышленной инфраструктуры.
Об этом сообщил в Телеграме начальник Криворожской военной администрации Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.
"Заканчивается ликвидация последствий вчерашних прилетов в Радушное. Прямое попадание 3-х ракет "Калибр". Предприятие промышленной инфраструктуры полностью уничтожено", – написал Вилкул.
По его словам, потери уточняются.
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а тут ще тей гребаний асфальт...
А от Павло Дудра, навпаки, - ярий ненависник Юльки. До того ж, він ще й "львівський федераліст".
У Радушному працюють такі підприємства:
Радушнянська філія ВАТ «Розівський елеватор»; можливо
завод «Буддеталь» ВАТ «Дніпроспецбуд»;
Державне підприємство «Криворізьке лісове господарство»;
сільськогосподарське підприємство - ТзОВ «Агросвіт».
ПП «ЕДВАНС КР» (Митниця;
Автобаза Криворізьке керівництво гідромеліорації № 12 можливо
;Підприємницький участок «Кривбасснаб»
;Підприємницький участок «Кривбаспромводопостачання»
;Електро підстанція «Південна»;
Газоперекачуюча стінція «Радушне»; можливо
Радушне
Будуються дошкільні заклади «Ромашка», «Івушка», «Рябінка» .