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Новини Війна в Україні
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Вілкул Олександр (304) Дніпропетровщина (2405) Кривий Ріг (829) обстріл (21394) підприємство (133) ракети (2845) знищення (4238)

Окупанти трьома ракетами "Калібр" знищили промислове підприємство під Кривим Рогом, - Вілкул

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

У селищі Радушне під Кривим Рогом на Дніпропетровщині прямим попаданням трьох російських ракет "Калібр" знищено підприємство промислової інфраструктури.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

"Закінчується ліквідація наслідків вчорашніх прильотів до Радушного. Пряме попадання 3-х ракет "Калібр". Підприємство промислової інфраструктури повністю знищено", - написав Вілкул.

За його словами, втрати уточнюються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ вдруге за день завдали удару по Кривому Рогу, - Вілкул

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+28
73% асфальто-бітумний лекторат уставший от вайни..2019 рік йшов тоді...Міняли баригу що спас Україну на блазня 95 кварталу..какая разніца?
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10.07.2022 09:18
+24
на жаль превеликий, не може прикрити ППО всю країну,
а тут ще тей гребаний асфальт...
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10.07.2022 09:11
+22
В Вови мала родіна це Ізраїль а бальшая Рашокацапія..его так учили з щаслитвого советского детства ..
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10.07.2022 09:15
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на жаль превеликий, не може прикрити ППО всю країну,
а тут ще тей гребаний асфальт...
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10.07.2022 09:11 Відповісти
Пане, пiд асфальтом ви мав на увазi притумгукуватий электорат?
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10.07.2022 09:14 Відповісти
73% асфальто-бітумний лекторат уставший от вайни..2019 рік йшов тоді...Міняли баригу що спас Україну на блазня 95 кварталу..какая разніца?
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10.07.2022 09:18 Відповісти
Бітумний електорат- це мабуть вже прибічники лукашенка в Чернігові. Адже Агрохімія постачав бітум для крадівництва з Білорусі
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10.07.2022 10:38 Відповісти
Ану-ка Пашка Дурня, дай нам ссилочку на вирок Порошенка по дерибану чи хоч вже по чому-небудь. Якщо немає- то Павло Дурня і є дурня. А що стосується асфальту - то це реалії, всі гроші розбалуване дитя витратило на асфальт, не свої, а бюджетні і сьогодні немає вже ні асфальту у Маріупольців, Бердянців, Новокаховців, Каховців, Маріупольців, Енерогодарців, Херсонців, ні моря, ні пансіонатів, ні АЕС,ні рідних в живих, ні майбутнього, бо Вован хотів попіаритися і піти на другий термін, не зробивши абсолютно нічого, щоб захистити цю державу в якій збирався бути знову президентом ні нарід, який його вибрав. Час показав, що якраз це і є правда. А розуміє Павло Дурня, що якби ще США, Англія і Європа не дали зброї і грошей та не ввели санкції проти рашистів? Де були би сьогодні українці, в яких контаборах? А Володя Боневтік і його єлдак робили все, щоб західні країни нам не допомагали - обзивали їх, лили на них бруд і реально принижували.
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10.07.2022 11:27 Відповісти
Окрім Дудри тут ще такий собі Іван Сулима за головзебіла топив, давно щось його не видно.
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10.07.2022 13:18 Відповісти
Сулима завжди підтримував Тимошенчиху. Цим і "прославився".
А от Павло Дудра, навпаки, - ярий ненависник Юльки. До того ж, він ще й "львівський федераліст".
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10.07.2022 15:17 Відповісти
Неужели вава за малую родину не вставит пыне по самое не хочу.
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10.07.2022 09:12 Відповісти
В Вови мала родіна це Ізраїль а бальшая Рашокацапія..его так учили з щаслитвого советского детства ..
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10.07.2022 09:15 Відповісти
Боюсь, шо совкодгочер нервно курит возле Израиля.
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10.07.2022 09:19 Відповісти
Если бы его волновала малая родина, то никакая быдлота не обзывала бы Кривой Рог Депропетровской областью !!! -_- Ему пофигу было прошедшие два с половиной года, сейчас тем более появилась отмазка «война же». И поэтому у нормальных криворожан он запомнится как собака Коломойского. Слава нації! ^^
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10.07.2022 23:12 Відповісти
Что на этот раз кацапня "денацифицировала"? Завод по производству детского питания?
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10.07.2022 09:18 Відповісти
Больше всего что цементный завод. Там просто больше ничего нет
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10.07.2022 09:50 Відповісти
Франція має відреагувати. Тігіпко свого часу отримав французький орден за продаж всієї української цементної галузі Франції.
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10.07.2022 10:23 Відповісти
Французьский завод у Радушному? Це ти що таке смачне курив?
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10.07.2022 11:32 Відповісти
Boruh Zackelberger, у тебя какое-то имя вроде бы не как с Радушного? Так а что у вас там за завод был вообще??В Радушном. Цементный?
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10.07.2022 23:43 Відповісти
В Радушном цементный завод? Ничего себе, если бы не обстрел, так бы и не узнали…
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10.07.2022 23:18 Відповісти
суки
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10.07.2022 09:20 Відповісти
Ермак з Татаровим рулят..ім рублики на счетик капают а нірід ракети калібр і всякіе другі ігрушкі...
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10.07.2022 09:21 Відповісти
Три Калибра, в одну точку? Завод оружейный?
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10.07.2022 09:23 Відповісти
Вікі :

У Радушному працюють такі підприємства:

Радушнянська філія ВАТ «Розівський елеватор»; можливо
завод «Буддеталь» ВАТ «Дніпроспецбуд»;
Державне підприємство «Криворізьке лісове господарство»;
сільськогосподарське підприємство - ТзОВ «Агросвіт».
ПП «ЕДВАНС КР» (Митниця;
Автобаза Криворізьке керівництво гідромеліорації № 12 можливо
;Підприємницький участок «Кривбасснаб»
;Підприємницький участок «Кривбаспромводопостачання»
;Електро підстанція «Південна»;
Газоперекачуюча стінція «Радушне»; можливо
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10.07.2022 10:33 Відповісти
"Вата" притягує "ватні" ракети ? ((((

Радушне
Будуються дошкільні заклади «Ромашка», «Івушка», «Рябінка» .
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10.07.2022 10:36 Відповісти
Один Калібр вже майже не має шансів долетіти в будь-яку точку, тому й пуляють завжди декілька в одну. Можливо й більше ніж три вилітало.
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10.07.2022 11:47 Відповісти
Какой нахер оружейный? Атомноядерный лол. Бывал хоть раз на юге страны? Хахах
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10.07.2022 23:50 Відповісти
Что-то серьезное, наверное, раз три ракеты угробили.
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10.07.2022 09:37 Відповісти
Многоэтажка. Детский сад. Школа. Для кацапов это очень серьёзно.
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10.07.2022 10:07 Відповісти
Ну так по центрам прийняття рішень б'ють. На майбутнє. Бо рішення у нс приймає мудрий нарід.
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10.07.2022 11:56 Відповісти
Так вони і в ТЦ по декілька пуляють, бо не всі долітають.
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10.07.2022 11:34 Відповісти
Если Криворожье, то 100% сельское хозяйство, что же еще!…Ну, не считая пары в прошлом шахтерских городков на севере и западе (но их никто не трогает).
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10.07.2022 23:24 Відповісти
вилкул меня защищает от параши, это жалкое гандонище глава военной администрации, клоуны вы точно *******
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10.07.2022 09:45 Відповісти
согласен на все 100%, ещё то рыгоанальное ****** вместе со своим папашей
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10.07.2022 09:56 Відповісти
скоріше всього він і дає координати куди вдарити кацапським ракетам, чи він так просто ходив і ракламував всі свої роки життя "русский мир" ходячи по вокзалам, япіваючи "Катюшу" і забороняв діловодство на українській мові.
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10.07.2022 10:09 Відповісти
більшість "наводчиків" вербуються з "наших співгромадян" через закриті чати в Телеграм... ((
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10.07.2022 10:34 Відповісти
а ви звідки цю хрєнь написали, Міша? Вілкул налаштував мабуть найкращу оборонцу у регіоні. Ще й сусідам допомогає...
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10.07.2022 10:43 Відповісти
Я повірив, що вовк, який постійно їв зайців і поросяток став їсти виключно траву. Це мабуть про Кривий Ріг?
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10.07.2022 11:37 Відповісти
Вілкул взагалі нічого не влаштовував, він просто піариться на діях ЗСУ та волонтерів.
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10.07.2022 11:49 Відповісти
Кто взагали ничого не налаштовував - так это Херсон и его район…Он хоть и маленький город, но был такой важный, стратегически Более южному от нас Николаеву несравненно тяжело было, вот он справился на отлично. Ну а так сравнивать Кривой Рог в регионе и не с кем, ведь больше здесь и нету игроков ))
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10.07.2022 23:39 Відповісти
Выиграй выборы, и потом уже обсирай лидеров общественного мнения…А то как-то только ты и походишь на жалкое говно, воняешь себе через монитор на знаменитостей… одни критики ,ёпте!
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10.07.2022 23:27 Відповісти
жалко, був гарний пункт прийома макулатури
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10.07.2022 10:07 Відповісти
Недарма позавчора зеля з дерьмаком та іншою зрадницькою кодлою навідувався на дніпрпетровщину злили паскуди
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10.07.2022 18:12 Відповісти
Депропетровщина бы и без войны сама себя перестреляла, а вот Кривой Рог только его жителям и жалко, это факт!
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10.07.2022 23:29 Відповісти
 
 