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Окупанти трьома ракетами "Калібр" знищили промислове підприємство під Кривим Рогом, - Вілкул
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У селищі Радушне під Кривим Рогом на Дніпропетровщині прямим попаданням трьох російських ракет "Калібр" знищено підприємство промислової інфраструктури.
Про це повідомив у Телеграмі начальник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.
"Закінчується ліквідація наслідків вчорашніх прильотів до Радушного. Пряме попадання 3-х ракет "Калібр". Підприємство промислової інфраструктури повністю знищено", - написав Вілкул.
За його словами, втрати уточнюються.
Топ коментарі
+28 Алекс Бек
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+22 Алекс Бек
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а тут ще тей гребаний асфальт...
А от Павло Дудра, навпаки, - ярий ненависник Юльки. До того ж, він ще й "львівський федераліст".
У Радушному працюють такі підприємства:
Радушнянська філія ВАТ «Розівський елеватор»; можливо
завод «Буддеталь» ВАТ «Дніпроспецбуд»;
Державне підприємство «Криворізьке лісове господарство»;
сільськогосподарське підприємство - ТзОВ «Агросвіт».
ПП «ЕДВАНС КР» (Митниця;
Автобаза Криворізьке керівництво гідромеліорації № 12 можливо
;Підприємницький участок «Кривбасснаб»
;Підприємницький участок «Кривбаспромводопостачання»
;Електро підстанція «Південна»;
Газоперекачуюча стінція «Радушне»; можливо
Радушне
Будуються дошкільні заклади «Ромашка», «Івушка», «Рябінка» .